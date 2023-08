REVIEW HUAWEI MatePad 11.5 – tableta care te salvează la birou și te distrează în avion: pachetul perfect pentru productivitate

Undeva între un smartphone și un laptop, Huawei MatePad 11.5 include pachetul complet de funcții utile și specificații de top pentru a-ți face viața mai ușoară într-o varietate foarte mare de scenarii. Câteva minute de utilizare sunt suficiente pentru a-și justifica cu brio prezența pe birou, în ghiozdan sau într-o poșetă de dimensiuni generoase. De la productivitate până la divertisment, acesta este genul de gadget care te face mai eficient și te ajută să ajungi rapid la ceea ce îți dorești.

În 2023, smartphone-urile sunt mai performante ca niciodată și cu ecrane atât de mari încât abia le mai strecori în orice buzunar, dacă nu cumva le pliezi. Chiar și așa, tabletele continuă să adreseze o nișă destul de importantă din piață, mai ales în tandem cu o tastatură ergonomică și, eventual, un stylus. Sunt perfecte pentru utilizatorii care, atunci când stau 10 minute la birou, vor să scrie rapid un email sau să corecteze un document, fără să enerveze, fără să greșească, să piardă timp. În același timp, dacă vrei să te uiți la un podcast pe YouTube, ai și această posibilitate pe un ecran luminos cu un sunet puternic.

Din multe puncte de vedere Huawei MatePad 11.5 integrează tot ce are mai bun Huawei în portofoliu într-un pachet menit pentru productivitate sporită și cu o librărie de aplicații utile în spate. Ca referință, la momentul de față, AppGallery nu este doar în top 3 cele mai populare și îndrăgite magazine de aplicații, pe lângă Google Play și Apple AppStore, dar îți facilitează accesul la toate aplicațiile de care ai nevoie, inclusiv suita de servicii Google, Gmail, Google Maps, Google Photos, YouTube și cam orice altceva îți trece prin cap.

Preinstalată cu cea mai recentă versiune de HarmonyOS 3.1, MatePad 11.5 se înțelege de minune cu alte gadgeturi Huawei, precum telefoane, laptopuri sau alte aparate din gama Huawei Vision. În încercarea de recrea cât mai mult din experiența unui PC, poți lucra cu mai multe aplicații simultan cu Multi-Window și App Multiplier. După ce te-ai obișnuit cu SuperHub și Take Snippet, faci rapid un drag and drop de texte, imagini, linkuri sau fișiere efective între aplicații și diferite dispozitive.

SuperHub este ca un instrument care plutește deasupra ferestrelor doar pentru a-ți găzdui orice tip de conținut ai avea nevoie să copiezi rapid dintr-un program în altul. Apropo de drag and drop și productivitate, cu WPS Office preinstalat, te apuci imediat de treabă în Word, Excel sau PowerPoint, tragi conținutul dorit din galerie sau din fișiere, îți accesezi rapid aplicațiile dorite fără să ieși din proiectul la care lucrai. Nu lipsește nici suportul pentru mouse și tastatură externă, ca să-ți vezi de treabă exact ca pe un laptop.

REVIEW HUAWEI MatePad 11.5 – specificații și performanță

Cea mai nouă tabletă de la HUAWEI se ascunde în spatele unui ecran de 11,5 inci, după cum îi spune și numele, de tip FullView, cu o ramă subțire și un raport de 86% între suprafața utilă a panoului partea frontală a tabletei. Are un raport de aspect de 3:2 făcându-l perfect pentru a citi cărți, documente sau a naviga printr-o colecție aparent infinită de fotografii. Rezoluția nativă este de 2200 x 1440 de pixeli, iar rata de reîmprospătare este de 120 Hz, cu o claritate superioară și o navigare ușoară.

Ca o notă importantă de subsol, panoul este certificat TÜV Rheinland Low Blue Light și Flicker Free, particularități care îl fac perfect pentru o utilizare de lungă durată fără să-ți obosească ochii, fără să te expună la o cantitate semnificativă de lumină albastră rece care afectează negativ generarea de melatonină (hormonul somnului) în organism.

Fără o husă de protecție, MatePad 11.5 are o greutate de doar 499 de grame și o grosime de 6,85 milimetri, particularități care duc la un grad de mobilitate superlativ. Dacă îl folosești împreună cu HUAWEI Smart Keyboard, s-ar putea să-i dublezi grosimea, dar câștigi în plus o tastatură ale căror taste au o cursă de 1,5 milimetri și un aranjament de tip insulă (nu sunt lipite între ele), facilitându-ți o precizie deosebită la tastare.

Merită avute în vedere și numeroasele scurtături de pe taste care fac și mai eficient, iar dacă te încântă interacțiunea cu diverși asistenți virtuali și sisteme de transcriere a cuvintelor vorbite, merită să ai în vedere că, doar o apăsare în dreapta jos, lângă Alt, facilitează conversia voce-text din engleză, spaniolă, franceză, italiană, arabă, poloneză și malaieză.

La interior, HUAWEI MatePad 11.5 ascunde un acumulator de 7700 mAh cu încărcare rapidă la 20W. Aceasta promite 37 de zile în standby, iar în condiții de utilizare normală, continuă, cu ecranul pornit, aspect pe care l-am testat cu benchmark-ul PCMark, am obținut 17 ore și 42 de minute. Partea de procesare este asigurată de un procesor octa-core Snapdragon 7 Gen.1 SM7450 pe 4 nanometri, are 8GB de memorie RAM și o memorie internă de 128GB. În magazine va exista însă și o variantă mai ieftină cu 6GB RAM și același spațiu de stocare. Procesorul grafic este un Adreno 644 tot de la Qualcomm, iar conectica include Wi-Fi 6 cu 2×2 MIMO.

Ca de fiecare dată, am testat performanța tabletei atât cu teste sintetice, cât și din lumea reală, iar concluzia este una cât se poate de îmbucurătoare. Acesta nu este doar un instrument prolific dedicat muncii de birou, ci și un gadget pentru gaming și divertisment de orice natură, video sau audio.

În AnTuTu, scorul final a fost de 647.903 puncte, cu 219.349 de puncte pentru CPU, 170792 la GPU, 118565 pentru memorie și 139.197 pentru UX. Este bine de știut că deși testul este unul foarte solicitant, în niciun moment, temperatura internă nu a sărit mai sus de 38 de grade. În testul de procesor din GeekBench, scorul a fost de 778 de puncte pentru Single Core și 2663 de puncte pentru Multi-Core, în timp ce pe partea grafică, în OpenCL, a sărit până la 2614 puncte. În 3DMark Wild Life Extreme, scorul final a fost de 832 puncte, în Wild Life a ajuns la 3162 de puncte, iar în Sling Shot Extreme a atins performanța de 5775 de puncte. În PCMark Work 3.0, nota finală a fost de 11.184 de puncte. În testul Storage 2.0 din același benchmark a ajuns la 28.495 de puncte. În AI Benchmark, la final, am obținut 89,6 puncte.

Pe partea de gaming, ca de fiecare dată, am folosit cea mai recentă versiune de Call of Duty, am descărcat texturile de înaltă definiție, am activat cele mai ”pretențioase” setări și am făcut câteva jocuri. Experiența a fost impecabilă. Nu s-a agățat în niciun moment, totul s-a mișcat lin, iar din punct de vedere vizual, totul a fost impecabil, fără artefacte, texturi dubioase, ruperi de cadru și alte probleme. Poți să vezi fără probleme noul MatePad ca un gadget de gaming.

În ceea ce privește abilitățile de captură, deși nu cred că se justifică acum sau vreodată să-ți cumperi o tabletă pentru fotografii, merită să ai în vedere că HUAWEI MatePad 11.5 vine la pachet cu o cameră principală de 13 megapixeli cu o lungime focală de 3,61 milimetri capabilă să filmeze 4K și să realizeze fotografii cu o rezoluție nativă de 4208 x 3120 pixeli. Camera frontală pentru selfie-uri și videoconferințe este de 8 megapixeli cu lungime focală de 1,88 milimetri, un câmp vizual ultra-wide de 105 grade, opțiune de FollowCam și imagini de 3264 x 2448. Utilitatea FollowCam este că te urmărești în cazul în care faci mici mișcări în cadru pentru a te menține în permanență în centrul atenției.

În practică, tableta face fotografii frumoase în condiții bune de iluminare, expuse corect, fără deformări cromatice și culorii ”umflate”. După cum se poate vedea și în imaginea de mai jos, pierderea focusului în fundal este naturală, iar separație de prim-plan nu pare artificială sau digitală în nicio zonă a cadrului.

Vorbim de imagini bune pe care le poți posta fără emoții pe Facebook sau Instagram, iar efectul va fi cel scontat. Detaliile din blană sau mustăți sunt impresionante dintr-un punct de vedere, nu simți în niciun moment că s-a pierdut ceva. Cu un pic de efort, realizezi și următorul viral pe TikTok, având în vedere că stabilizarea de imagine funcționează și pe video și nu doar foto.

REVIEW HUAWEI MatePad 11.5 – experiență și concluzie

La momentul de față Huawei MatePad 11.5 este una dintre cele mai bune tablete de pe piață. Este adevărat că nici concurența nu mai este foarte acerbă pe acest segment de piață, dar asta nu taie sub nicio formă din efortul tehnologic investit de chinezi în acest gadget complet. Personal, pe lângă ecranul de 120Hz, cel mai mult m-au entuziasmat cele patru difuzoare puternice cu un volum de până la 82dB.

S-ar putea să fie tableta care se aude cel mai bine dintre toate pe care le-am testat. La cât de subțire este, nivelul de fidelitate și spațialitate nu pare natural, în cel mai bun mod posibil. Sunetul te învăluie din toate direcțiile, în timp ce vocea pare să vină chiar dinspre ecran, vezi Carla`s Dreams – P.O.H.U.i. Separația instrumentelor este atât de bine făcută încât te expune la claritate și fidelitate chiar și în house-ul unei melodii rock precum Rage Against the Machine – Know Your Enemy. În cazul vizionărilor de filme, amplitudinea sunetului este cu atât mai plăcută și mai potrivită. Din câte se pare, experiența audio peste medie se datorează unei combinații foarte bine definite de hardware și software, unde algoritmul Histen 8.1 optimizează joasele pentru a te mângâia pe suflet exact așa cum trebuie, fără niciun fel de distorsiuni, indiferent ce asculți.

În România, HUAWEI MatePad 11.5 va putea fi achiziționată cu 1499 de lei în varianta cu 6GB RAM și 128GB de memorie internă. Dacă vrei pachetul complet cu 8GB RAM și tastatura magnetică inclusă, cum poate fi văzut dispozitivul în imaginile de mai sus, aceasta sare la 2199 de lei. Opțional, poți adăuga și stylusul M-Pencil la achiziția tabletei pentru un preț special de doar 99 de lei.

Nu trebuie omis faptul că achiziția produsului de pe HuaweiStore.ro vine cu câteva avantaje. Lista include livrare gratuită, plata în 12 rate fără dobândă și opțiunea de a plăti cu cardul Cadou Pass – Sodexo. În plus, te bucuri de 1% din valoarea produsului înapoi în contul de client, în puncte HUAWEI. Acestea poti fi transformate în discount la comenzile viitoare. Prețurile menționate în review sunt valabile în perioada 22 august-30 septembrie, în cadrul campaniei Huawei Back to school.