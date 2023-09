REVIEW HUAWEI nova 11 Pro – telefonul frumos și bun pe care nu-l scapi din mână

HUAWEI intră în vară cu o sumedenie de smartphone-uri noi și interesante, unul mai atractiv decât altul și, pentru a adresa toate buzunarele, există modele la prețuri cât se poate de diverse. Cel mai recent dintre toate este HUAWEI nova 11, disponibil în versiunea standard și Pro.

Lansată în urmă cu câteva zile, seria nova 11 de la HUAWEI are două modele destinate segmentului mainstream, atât din prisma dotărilor, cât și a calității construcției. Acestea sunt gadgeturi între 2700 și 3200 de lei, dar dacă te grăbești un pic, le poți achiziționa la ofertă, cu o reducere de 200 de lei comparativ cu prețul de listă și, în plus, te bucuri și de o pereche de căști HUAWEI FreeBuds 5i, în valoare de aproximativ 400 de lei.

Indiferent de modelul pentru care optezi însă, te vei bucura un finisaj verde sau negru și o combinație de 8GB RAM și 256GB de memorie internă. Ca diferențe principale între ele, HUAWEI nova 11 se încarcă rapid cu 66W și are o cameră frontală de 60MP pentru selfie-uri de înaltă rezoluție. HUAWEI nova 11 Pro are două camere frontale, una de 60MP și una de 8MP, iar încărcarea ultra rapidă sare până la 100W. În plus, la modelul Pro, spatele este acoperit cu piele vegană cu monograma Nova, iar partea din față este protejată împotriva zgârieturilor cu sticla proprietară rezistentă la zgârieturi Kunlun Glass.

Una peste alte, ambele modele incorporează un pachet complet de funcții pe care le-ai dori de la un smartphone foarte bun în 2023, nu este vorba de vreun compromis nici într-o parte și nici în cealaltă. Vorbim doar de particularități care s-ar putea să încânte mai mult la modelul Pro, aspecte pentru care trebuie să plătești în plus.

REVIEW HUAWEI nova 11 Pro – construcție, specificații și performanță

Dintre cele două versiuni de nova, am avut norocul să testez versiunea Pro cu spatele din piele vegană de culoare verde. Indiferent ce afinități ai pentru această alegere de nuanță, textura respectivului material este una cât se poate de plăcută la atingere și sporește semnificativ aderența în condiții de utilizare normală. Chiar și dacă ai mâna un pic umedă, poți sta liniștit că nu-l vei scăpa, iar acest detaliu vine la pachet cu un volum suplimentar de confort psihologic pe termen lung. În plus, dacă vrei să te simți și mai relaxat, îți poți proteja noul gadget cu o husă transparentă din silicon inclusă în cutia aparatului.

HUAWEI nova 11 Pro este construit în jurul unei carcase de 164,24 x 74,35 x 7,88 milimetri. Are o greutate totală de 188 de grame și găzduiește un ecran a cărui diagonală se extinde până la 6,78 inci. Acesta este un panou de tip OLED curbat pe laterale, motiv pentru care acele margini sunt inexistente din față. Doar în partea de jos și de sus a ecranului sunt niște borduri discrete. Rata de reîmprospătare a panoului este de 120Hz, în timp ce rata de procesare a atingerilor sare până la 300Hz. Rezoluția nativă este Full HD+ sau 2652 x 1200 pixeli, iar panoul este certificat HDR10 și P3, pentru o plajă dinamică superioară. Protejat cu Kunlun Glass, acesta ar trebui să reziste fără emoții la trânte de la aproximativ un metru înălțime.

Partea de procesare este asigurată de o combinație între un Qualcomm Snapdragon™ 778G 4G format din Octa-core, 4 × Cortex-A78@2,4 GHz + 4 × Cortex-A55@1,8 GHz și GPU Adreno 642L. Memoria internă este de 256GB și nu suportă extinderea printr-un card de memorie. Sistemul de operare preinstalat este un EMUI 13, iar terminalul este Dual SIM.

Capacitatea nominală a bateriei este de 4500 mAh, dar mai importantă decât valoarea respectivă este faptul că se încarcă cu 100W, cea mai mare cifră pe care am întâlnit-o vreodată la un telefon din comerț. Asta se traduce prin faptul că l-ai pus la priză folosind încărcătorul și cablul din cutia cu care este livrat, iar după 10 minute îl scoți cu 60% din acumulator încărcat. În teorie, dacă ții ecranul închis, ajunge la 100% în 20 de minute. Dacă îl utilizezi în timpul procesului de încărcare pentru navigat pe internet, te poți aștepta la 50% baterie după aproximativ 15 minute de încărcare. Am testat acest aspect și, cu telefonul complet descărcat și închis, nu a durat mai mult de 16 minute până la 50%. Luând în calcul faptul că pierzi câteva zeci de secunde cu pornirea aparatului, estimările producătorului sunt relativ ușor de reprodus.

Nu pot să nu insist din nou pe faptul că prezența unui încărcător atât de performant în cutie este fabuloasă, într-o perioadă în care giganți precum Apple sau Samsung nu-ți oferă niciun fel de încărcător în cutia unui telefon de 2-3 ori mai scump. Ca un detaliu drăguț, HUAWEI nova 11 Pro suportă și încărcarea altor gadgeturi din bateria sa internă, dar doar cu fir, nu și wireless.

În ceea ce privește conectica, include Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/a/6, dual-band, Wi-Fi Direct, dar și cea mai recentă versiune de Bluetooth 5.2 cu A2DP și Low Energy. Suportă localizarea prin cele mai noi standarde, GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC. Are NFC, iar portul USB este de tip 2.0 Type-C cu funcție de On-The-Go (OTG).

Nu lipsesc din ecuație nici senzorii pe care îi asociezi în mod uzual cu un gadget modern, accelerometru, giroscop, busolă, dar nici un senzor de amprentă ultra rapid ascuns sub ecran. Dacă nu ești amator de autentificare prin amprentă, dar te încântă perspectiva identificării biometrice, poți folosi autentificare facială, funcționează la fel de bine, chiar și în condiții de luminozitate redusă.

Pe partea de teste, ca de obicei, am optat pentru o combinație de teste sintetice și gaming, pentru a-mi forma o părere comprehensivă și ușor comparabilă în ceea ce privește performanța reală a gadgetului. În GeekBench 5, testul single core s-a reflectat în 782 de puncte, iar testul multi-core, în 2951 de puncte. În OpenCL din același benchmark am văzut un scor la final de 2262 de puncte.

În cea mai recentă versiune AnTuTu 10, scorul final a fost de 584.770 de puncte, defalcat pe CPU – 187.245, GPU – 137.758, MEM – 125.532, UX – 134.235, cu mențiunea foarte importantă că, pe parcursul testării, terminalul nu a depășit 41 de grade Celsius. Testul AI de la creatorii AnTuTu a generat o notă de 94,7 la final. În PCMark Storage 2.0, scorul final a fost de 26.284 de puncte, în timp ce testul Work 3.0 a afișat o valoare de 12.634 de puncte. Pe partea de 3DMark, nota în Wild Life a fost de 2498 de puncte, iar în Wild Life Extreme a coborât la 692 de puncte.

În cea mai recentă versiune de Call of Duty instalată pe HUAWEI nova 11 Pro, am început prin descărcarea texturilor de înaltă rezoluție și a celorlalte pachete de date pentru a avea cea mai bună și mai pretențioasă experiență de gaming. Am modificat setările grafice din joc în același scop, și am jucat câteva hărți de multiplayer. Jocul a arătat surprinzător de bine, s-a mișcat cât se poate de lin, fluent și fără niciun fel de sacadare. Texturile erau cât se poate de bine definite și, în niciun moment, nu am avut sentimentul că nu folosesc un smartphone de gaming. Cu alte cuvinte, dacă merge Call of Duty fără probleme și cu detalii maxime, este improbabil ca alt titlu să-ți facă probleme.

HUAWEI nova 11 Pro – abilități de captură și specificații cameră

Noul smartphone de la HUAWEI are o cameră principală de 50 megapixeli cu Ultra Vision și F/1.9 și Laser AutoFocus, în timp ce cea de a doua, cu unghi ultra larg de 112 grade, are diafragmă F/2.2. Suportă Zoom digital până la 10x, iar rezoluție imaginilor rezultate la final ajunge până la 8192 x 6144 de pixeli. Filmează 4K la rezoluția nativă de 3840 x 2160 de pixeli cu 30 FPS, iar la 720p, ajunge până la 960 de cadre pe secundă.

Pentru că trăim în 2023, un accent deosebit pe partea de selfie-uri era inevitabil, Acesta este și motivul pentru care ai două camere frontale, dintre care una are 60 megapixeli cu F/2.4 și unghi ultra wide – 100 grade, iar a doua se rezumă la 8 megapixeli cu F/2.2. Nu lipsește nici posibilitatea realizării de clipuri video Ultra HD cu camera frontală. Ca un detaliu util, având în vedere valoarea fabuloasă a senzorului frontal, nu ar trebui să vină ca o surpriză prezența unui sistem digital de zoom 5X pentru selfie-uri. Având în vedere meniul și opțiunile prezente, este clar că noul nova 11 Pro a fost creat pentru vloggeri și alți creatori de conținut din același spectru, iar pentru astfel de sarcini face o treabă foarte bună. Include până și un sistem de filmare simultană cu camera frontală și cea din spate, dacă lucrezi la un TikTok, te exemplu.

Ca de obicei, modul meu preferat de experimentare în cazul telefoanelor Huawei este ”Diafragmă”. Este un fel de portret pentru orice altceva în afară de oameni, având în vedere efortul pe care îl telefonul pentru a-ți separa subiectul pozei de fundal. După cum se poate vedea în imaginea de mai sus, a făcut o treabă surprinzător de bună atât în a încețoșa fundalul, cât și în realizarea unui degrade cu diverse nivelul de claritate, de la primul la ultimul plan al cadrului. Lăbuțele din spate ale pisicii se văd relativ clar, în timp ce în spatele taburetului, identifici cu greu ușa deschisă. În același timp, ochii pisici expuși la lumină naturală sun cât se poate de vii, strălucitori, încărcați de detalii.

Tot mai multe telefoane ating o performanță fascinantă când vine vorba de fotografii de noapte sau imagini imortalizate în condiții de lumină foarte redusă. În cadrul de mai jos, singura sursă de lumină a fost un geam micuț care ducea către pivniță, dar cu ochiul liber, camera părea în beznă. Cu toate acestea, după o expunere prelungită și un pic de postprocesare, etape care împreună au durat aproximativ 5 secunde, te bucuri de o imagine pe care o poți folosi ca tablou. Culorile sunt naturale, contrastul pare cât se poate de puternic între elemente, iar lacul de pe băncuța din lemn pur și simplu strălucește într-o manieră care nu pare deloc artificială.

Ca de fiecare dată, am făcut un test și în ceea ce privește nivelul de zoom. Am realizat aceeași captură cu modul ultra wide – 0.5x zoom, 1X, 2x și 10X. Trebuie avut în vedere că modul de zoom de 10x este digital, cu alte cuvinte, implică tăierea unei bucăți dintr-o fotografie mai mare. Din acest motiv, nu te poți aștepta la un nivel șocant de detalii și nici să vezi luna pe telefon ca și cum ești lângă ea. Pe de altă parte, se descurcă decent în a-ți apropia un obiectiv din care să-ți poți forma o opinie în ceea ce privește conținutul din cadrul.

Dacă tot vorbim de vloggeri, selfie-uri și terminale pentru generația tânără, nu puteau lipsi câteva imagini de portret. Cei de la HUAWEI sunt foarte mândri de tehnologia integrată în noul nova 11 Pro pe partea de imortalizare a persoanelor, indiferent dacă folosești camera principală sau frontală. Accentul s-a pus pe partea parte condiții dificile de iluminare sau lumină redusă. În cazul de mai jos, lumina din spate era la câțiva metri distanță, în schimb ce frontal nu a existat nicio sursă de iluminare. Din acest punct de vedere, vorbim de o combinație de contre-jour și semi-întuneric, iar telefonul s-a comportat exemplar.

Separația de fundal este realizată corect, nuanța pielii este corectă fără a fi activat vreun mecanism de înfrumusețare asistat de inteligență artificială și până și în zona supra expusă din fundal, se deslușesc detalii drăguțe. Imaginea nu pare ”arsă” în acea regiune a cadrului. Ai o plajă extinsă nu doar de culori, dar și de expunere în cel mai plăcut mod. În plus, combinația de detalii din umbră și din lumină te ajută îți amplifică sentimentului de spațialitate între planuri, de amploare a cadrului.

La fel, în cazul unui selfie, chiar dacă nu am o scenă complexă în spate, este evident cu ochiul liber că vorbim de o poză de rezoluție înaltă, încărcată de detalii, dar una expusă corectă, fără zone sub sau supra-expuse. Nuanțele pielii din umbră sunt reproduse la fel de corect precum cele din zona luminată. Firele de păr răzlețe din cap și din barbă se identifică ușor și, în opinia mea, să vede că o imagine naturală, nealterată de diverși algoritmi AI. Din nou, am dezactivat orice sistem de îmbunătățire a feței, pentru că nu sunt amator de respectivele artificii.

Pe de altă parte, dacă vrei să faci valuri pe Instagram, HUAWEI nova 11 vine la pachet cu o sumedenie de artificii pentru eliminarea petelor de pe piele, a coșurilor, ridurilor și orice altceva îți mai trece prin cap, fără să afecteze negativ naturalețea cromatică a scenei sau nuanțele pielii. Cu alte cuvinte, nu pare ”Photoshop” și doar tu vei ști diferențele dintre ce se vede pe ecran și ce există în oglindă.

HUAWEI nova 11 Pro – AppGallery și servicii Google

Când vine vorba de telefoanele HUAWEI, indiferent dacă sunt accesibile sau mai puțin, aceste gadgeturi nu vin la pachet în mod nativ cu serviciile Google, dar nu te alarma, avem o veste buna: o soluție care funcționează perfect nu doar pentru a-ți aduce pe telefon toate aplicațiile pe care le îndrăgești de la gigantul din Mountain View, dar și aproape toate celelalte programe și jocuri pe care le asociezi în mod uzual cu Google PlayStore.

Totul se desfășoară prin AppGallery, întregul proces este cât se poate de sigur, iar instalarea tuturor aplicațiilor pe care ți le dorești sau de care ai devenit dependent nu implică niciun fel de risc. Chiar și dacă ții neapărat să îți instalezi o aplicație din afara magazinului virtual HUAWEI, aceea este verificată în prealabil de către sistemul de operare pentru a-ți oferi liniște sufletească că terminalul tău este în regulă. Nu te expui la riscuri și, cel puțin în opinia mea, nu faci niciun compromis pe partea funcționalitate sau utilitate.

Lucrurile merg ca unse, datorită unui serviciu intitulat Gbox care rulează în fundal și pe care, dacă nu optezi să-l instalezi în procesul inițial de configurare al aparatului, se va preinstala odată cu orice aplicație pe care în mod uzual o asociezi cu Google, precum Google Maps, Google Photos, Google Earth, YouTube sau orice altceva. Nu implică niciun fel de configurare adițională, dar vei vedea pe ecran, pentru câteva momente, la prima pornire a unei aplicații noi, un mesaj prin care ți se atrage atenția că se inițializează Gbox. Atât. Rămâne doar să ții Gbox pe telefon, să nu-l dezinstalezi și să ai în vedere că nu vine la pachet cu vreo reclamă sau vreun risc de securitate. Aceasta este o aplicație cât se poate de stabilă, iar dacă vrei mai multe detalii despre ea, poți accesa acest link.

În ceea ce privește preconcepțiile că AppGallery are încă niște minusuri în materie de aplicații față de concurență, merită să ai în vedere că a progresat foarte frumos în ultimii ani, iar la momentul de față, găzduiește peste 223.000 de aplicații integrate cu HMS Core, detaliu care se reflectă într-o creștere de 120% față de trimestrul trei din 2020. AppGallery are în prezent peste 580 de milioane de utilizatori activi lunar la nivel global, în creștere cu 16% față de T3 2020.

În final, utilitatea unui smartphone nu merge mai departe de aplicațiile pe care le poți rula pe el, iar în cazul celor mai noi telefoane HUAWEI, inclusiv modelul nova 11 Pro pe care l-am testat astăzi, poți spune că nu lipsește nimic, nici de la Google, nici de la alți dezvoltatori importanți. Aplicațiile tale uzuale sunt prezent, iar lista include Gmail, Google Meet, YouTube, Google Maps, Uber, Google, Google Photos, Youtube Music, Google Translate, Google Drive, Google News, Google Slides, Google Docs, Discord, Google Classroom, Google One, Disney+, Duolingo, Dropbox, Airbnb, Microsoft Onedrive, Google Sheets, Amazon Prime Video, Google Earth.

Nu în ultimul rând, deși ar trebui să fie evident, în orice aplicație din portofoliul Google pe care ți-o instalezi pe un smartphone HUAWEI, te poți autentifica cu contul tău de Google, ai acces rapid la datele tale uzuale, îți vezi istoricul pe YouTube, documentele din Google Docs sau colecția de fotografii din Google Photos, totul în doar câteva secunde și fără niciun fel de întreruperi. Dacă ești utilizator de Gmail, îți instalezi aplicația cu același nume din AppGallery și îți configurezi unul sau zece conturi de email fără probleme.

Cât de bun este HUAWEI nova 11 Pro

M-am jucat câteva zile cu noul HUAWEI nova 11 Pro și, pe lângă faptul că este frumos și nu-l scapi din mână datorită spatelui acoperit cu piele vegană, este foarte rapid. Autentificarea facială sau cu amprentă se realizează în timp real, răspunde foarte bine la gesturi și în niciun moment nu s-a sacadat interfața și nu am așteptat inutil pentru a intrat sau a ieși dintr-un program. Ca bonus, pe lângă faptul că se vede foarte bine, se aude superb. Are difuzoare stereo de ambele părți ale telefonului și te gâdilă plăcut în palme dacă optezi să-l ții în mână când îți asculți muzica preferată.

Are o spațialitate aparte și o fidelitate deosebită, fără compromisuri la orice nivel de volum și în orice punct al spectrului de frecvențe, de la joase la înalte. Este un telefon foarte bun care face grozavă în a-și justifica prețul atât prin intermediul performanțelor foto în aproape orice scenariu, cât și datorită aplicațiilor din AppGallery pe care ți le pune la dispoziție. E genul de telefon pe care l-ai cumpărat și poți spune nu doar că nu-ți lipsește nimic, dar și că vei fura atenția privitorilor cu gadgetul tău arătos.