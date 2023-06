Raiul IT-iștilor din România, spulberat: concedieri masive, falimente, proiecte puține. Nu te mai îmbogățești din programare

A doua cea mai mare piață IT din România se confruntă cu turbulențe pe piața muncii, în contextul concedierilor operate în ultimele luni de giganți din sectorul tehnologiei la nivel global.

Încă o companie multinațională cu activitate la Cluj ar renunța la angajați în această perioadă, conform unor informații din piața IT. Ar fi vorba de compania Yopeso, care are în jur de 100 de angajați la filiala din România, conform Economedia.

De altfel, informații despre IT-iști “puși pe liber” circulă în comunitatea de programatori și cu referire la compania Endava și la Magneti Marelli. Recent, Telenav anunța închiderea sediului de la Cluj, iar reprezentanți din piața muncii confirmă că mai multe firme din domeniul care are cei mai mulți angajați la Cluj au redus personalul și cei din domeniu vorbesc despre încetinirea proiectelor.

O companie multinațională cu peste 200 de angajați români concediază circa 10% din oameni, aparținând de birourile din Cluj și Chișinău, anunța pe rețelele sociale consultantul Doru Șupeală, fondatorul platformei Hacking Work, citând mai multe surse. Cei disponibilizați sunt dintre cei “de pe bench”, adică cei care nu au de lucru în proiectele existente.

Potrivit informațiilor vehiculate în piață, ar fi vorba de compania Yopeso, companie activă în dezvoltarea de software și alte servicii BPO. Grupul are cinci locații la nivel global – în San Francisco, SUA (locul unde a început de altfel “cutremurul” cocedierilor în IT), Berlin (Germania), Cluj-Napoca, Chișinău (Republica Moldova) și Kota Kinabalu (Malaezia). Firma din România e deținută de Yopeso Holding gmbh, potrivit Termene.ro.

Tot mai multe companii

Vestea vine la doar o lună după ce o altă companie își anunța închiderea activităților de la Cluj. Telenav, Inc., companie de servicii bazate pe localizare, cu sediul în Statele Unite, și-a notificat angajații în 10 mai 2023 cu privire la intenția de a închide sediul din Cluj, România, până la sfârșitul anului 2024, conform Economedia. Activitatea desfășurată la Cluj se va muta în celelalte locații Telenav din SUA și China. Reprezentanții Telenav au menționat că vor fi afectați 172 de angajați. Cifra se referă însă doar la o etapă din procesul de închidere a activității, conform informațiilor din piață.

O altă companie care ar renunța la oameni este și Endava. Și în acest caz este vorba despre oameni care nu au proiecte alocate – “câteva zeci”. “Au fost discuții despre exit doar cu oameni care au bench mare, probleme de performanță, juniori cu sub 1 an experiență luați anul trecut și puțin probabil să găsească proiecte”, a scris un utilizator pe platforma reddit.

Compania britanică de servicii și soluții IT Endava anunța chiar în acest an, în luna martie, deschiderea unui nou birou în Craiova. Compania are acum peste 3.500 de angajați în România, care lucrează pentru diverși clienți din industrii precum procesare de plăți, servicii financiare, TMT (Tehnologie, Media si Telecom) sau logistică.

O altă companie care ar fi făcut disponibilizări este Magnetti Marelli. Marelli este unul dintre cei mai importanți furnizori independenți la nivel mondial din sectorul auto. Cu aproximativ 50.000 de angajați la nivel mondial, amprenta Marelli include 170 de unități și centre de cercetare și dezvoltare în Asia, America, Europa și Africa. Marelli Cluj avea anul trecut afaceri de 67,83 milioane de lei, profit de 2,11 milioane de lei și 242 de angajați, un număr în scădere față de anul precedent. În 2021, compania avea afaceri ceva mai mici (65,83 milioane de lei), profit de 3 milioane și 278 de salariați, conform Economedia.

Sectorul IT din Cluj se cutremură

Informațiile despre concedierile din Cluj vin în contexul în care giganți IT au anunțat în ultimele luni concedieri masive, dar reprezentanți din piața muncii de la Cluj spun că, deocamdată, aici nu se pune problema ca cei care își pierd locurile de muncă să nu găsească alternative.

Există câteva companii din piața IT din Cluj care au diminuat numărul de posturi, dar programatorii sunt absorbiți de alte firme, a spus și Ana Maria Chiciudean, directorul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Cluj (AJOFM). În România, ar putea fi vorba de „niște sute de locuri de muncă” afectate, în cadrul furtunii din piața globală a tehnologiei, dar e puțin probabil să vedem programatori șomeri, consideră Andrei Kelemen, director Cluj IT Cluster. Acesta admite însă că piața cunoaște unele transformări în această perioadă, inclusiv încetinirea ritmului sau redimensionări de proiecte.

IT-iștii rămași acum fără loc de muncă nu vor avea probleme să-și găsească alte poziții, spunea, după vestea privind închiderea Telenav, și Voicu Oprean, CEO Arobs, o companie activă în aceeași zonă de piață și listată la BVB, care a făcut recent o serie de achiziții de firme. Directorul Bosch România, unul dintre marii angajatori din Cluj, pe segmentul de Cercetare-Dezvoltare, spunea că se așteaptă să mai apară astfel de mișcări din piață, dar că sectorul R&D e mai ferit. “S-ar putea să vedem oameni ce doresc să revină în țară”, a spus Boldijar, care a menționat că Bosch primește în această perioadă mai multe cereri de angajare.

Piața este măcinată de probleme

În acest peisaj marcat de turbulențe, colegii de la Economedia au discutat cu Doru Șupeală, consultantul care în această perioadă a anunțat o serie de disponibilizări în domeniul IT. Acesta subliniază că în Cluj sunt mai multe companii care au redus personalul, iar primul val i-a prins pe freelanceri, o dată cu disponibilizările masive din SUA și i-a afectat mai ales pe cei cu proiecte scurte sau contractați în pandemie. Companiile multinaționale care au operat cu sume foarte mari sunt, de asemenea, afectate. Un alt aspect interesant: renunță acum la personal companii care și-au permis să țină “pe bench” luni de zile (până la un an) oameni fără proiecte alocate.

Problemele s-ar putea să fie chiar și mai extinse decât cifrele care ies, oficial sau neoficial, pe piață, întrucât mai există un fenomen – concedierea pasivă.

“Unele firme îi lasă să plece pe seniori, care sunt cei mai scumpi, sau anunță că vor fi dificultăți și atunci oamenii pleacă ei. Oamenii primesc totuși pachete compensatorii, pentru că marile firme vor liniște, mai ales pentru clienți. Nu le convine să se afle că sunt astfel de probleme, sunt atenți la reputație”, spune Șupeală.

“Piața se va zdruncina, în timp ce varianta oficială arată că totul e glorios, se vorbește în continuare de Silicon Valley de România, avem discursuri fanfaronarde, totul e minunat. Nu vorbim de outsourcing și de cât suntem de expuși. Și mai e o chestiune care merită subliniată: avem de-a face și cu un management de foarte slabă calitate în unele cazuri. Nu tehnic, că tehnic oamenii sunt buni. Dar mulți manageri din sector sunt tocmai oameni tehnici care au ajuns în poziții de management, fără să aibă studii de management, fără să aibă abiliăți de comunicare cu oamenii. Nu au abilități de vânzare și marketing”, spune consultantul.

„Ani de zile a căzut business-ul pe ei, nu făceau față să ofere echipe pentru cât li se cerea. Sunt acum într-o poziție mai bună cei care nu fac outsourcing, cei care nu fac copy & paste, cei care și-au dezvoltat competențe, cei care aduc inovație. Se renunță la lucruri anormale, la pretenții exagerate, vor fi dați la o parte cei care au mindset de mercenari, ar putea urma o reașezare firească a pieței, putem să ne așteptăm și la scăderi de fee-uri. Dar vor fi și oportunități pentru companii și antreprenori, pentru cei care fac inovație. Dar se va mai întâmpla ceva – va fi mai greu pentru cei tineri să intre pe piață sau vor trebui să lucreze gratis până ajung la niște competențe”, spune Șupeală.

“Problema la noi e că s-a făcut foarte mult copy& paste, outsourcing, nu avem mindset pentru “bijuterii unicat”, la noi era cu vândut oameni cu ora”, spune Șupeală.

“Faptul că marile companii internaționale nu s-au așezat la Cluj a încurajat apariția micilor companii locale, de aceea peisajul antreprenorial la Cluj este atât de diferit, mai granulat, mai diversificat. Într-un fel, xenofobia lui Funar a ajutat antreprenorii locali să aibă un acces mai ușor la talente, care altfel ar fi ajuns să fie înghițite cu totul de jucătorii mari, cum se întâmplă la Timișoara, la Iași sau la Sibiu, de exemplu”, spune Șupeală.

“Categoria outsourcing-ului rudimentar va avea cel mai mult de suferit, iar în Cluj sunt mulți care au făcut asta sau sunt foarte vizbili. Bucureștiul e o piață mult mai mare, are toată tipologia de firme, sunt și multe companii antreprenoriale cu produse proprii, e mai competitiv”, a mai spus Șupeală.