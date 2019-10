În România, salariile din IT au explodat: migrația programatorilor în străinătate continuă

Indiferent cât de mari vor deveni salariile din România, numărul celor care pleacă la condiții mai civilizate va continua să crească, din cauza corupției și a problemelor de infrastructură. Asta nu înseamnă însă că angajatorii nu sunt în căutarea de soluții.

Toate studiile recente au confirmat existența unei crize dureroase în piața forței de muncă din România. Nu sunt angajați, iar salariile nu mai reprezintă singurul argument pentru a-i ține în țară pe cei pe care îi ai ca angajator. Cea mai tristă situație este pe zona de IT. Un număr important de companii nu se mai uită la studii când angajează oameni. Dacă ești priceput, ai parte de cursuri de formare profesională și ești plătit în concordanță cu cunoșințele dobândite.

Chiar și în aceste condiții însă, numărul celor care pleacă dincolo este foarte mare. Nu contează faptul că media salariilor pentru un programator este dublă, comparativ cu salariul mediu din România. Specialiștii își dau demisia și se angajează peste hotare. Deficitul este la cote alarmante, chiar și în situația în care universitățile autohtone generează 9000 de specialiști în IT.

„Astăzi industria de IT ar avea nevoie de vreo 35 de mii de specialişti, deci şi-ar găsi job dacă ar apărea în piaţă. Aşa că avem un delta de 26.000 de specialişti. Această diferenţă va creşte în timp, pentru că necesarul de joburi creşte din partea mediului privat. Deficitul este accentuat şi de migraţie. Se estimează că în ultimii 20 de ani au plecat din ţară peste 37.000 de specialişti IT. Companiile din România încearcă să ţină pasul, ca să rămână atractive.”, a explicat Dan Berteanu, reprezentantul unei companii specializate pe training în IT.

Ca referință, salariile în IT continuă să crească într-un ritm mult mai accelerat comparativ cu alte domenii de activitate din țara noastră. La începutul acestui an, un salariu mediu era de aproximativ 6700 lei, iar în vară a ajuns la 7100 lei, conform INS. Această cifreă este dublă, în raport cu salariu mediu pe economie la nivel național.

„Nu e nevoie de studii, şi asta e cunoscută pe toată zona de IT. Sunt mulţi programatori care învaţa singuri limbajele de programare. O altă soluţie este să reuşim să facem un ecosistem, să nu mai fie nevoie să îi angajăm, ci să lucrăm cu ei la nivel de parteneriat. Marius a muncit ani mulţi într-o bancă. S-a reprofilat iar acum câştigă şi 10.000 de euro pe lună din implementarea unor soluţii IT pentru administrarea afacerilor.”, a adăugat Alexandra Lucescu, reprezentanta unei companii din spectrul tech.