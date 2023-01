REVIEW The Banshees of Irisherin – vine de la creatorul In Bruges și este, poate, mai bun ca orice film pe care îl vei vedea anul acesta

În cazul în care ai auzit de The Banshees of Irisherin, poate că ai face bine să-l urmărești, atunci când îți va deveni disponibil, într-o formă sau alta. Iar dacă nu ai auzit, iată ce ocazie bună să rezolvi situația.

Recunosc, am stat un pic pe gânduri dacă să scriu, sau nu, ceva despre acest film, de vreme ce orice aș spune despre acesta, nu ar putea cuprinde, sub nicio formă, dimensiunea sa reală.

Am să încep totuși prin a-ți spune că The Banshees of Irisherin vine de la același om care, în 2008, născocea și „arunca” pe piață un alt film care, în timp, a căpătat veleități de „cult”. Mă refer, în acest caz, la In Bruges, iar numele regizorului este Martin McDonagh.

The Banshees of Irisherin un film în care experimentezi sfânta treime a trăirilor

În primul rând, poate că ar trebui să știi că, în The Banshees of Irisherin îi vei vedea, exact ca în In Bruges, pe Collin Farrell și pe Brendan Gleeson, manifestând o prietenie cel puțin la fel de bizară ca în trecut, dacă nu chiar mai bizară.

Acțiunea din The Banshees of Irisherin se petrece pe o mică insulă irlandeză unde plictiseala pare să-i împingă pe unii oameni să comită acte reprobabile, atât asupra propriilor persoane, cât și asupra celorlalți.

La acest film vei râde puțin, vei plânge mult și, pe alocuri, te vei enerva de absurdul anumitor situații care, într-un univers paralel, ți s-ar putea întâmpla chiar și ție. De aici, sfânta treime a trăilor.

Recent, The Banshees of Inisherin a primit nici mai mult, nici mai puțin, de 9 nominalizări la premiile Oscar și acum se luptă pentru următoarele trofee: cel mai bun film, cel mai bun regizor, cel mai bun actor (Colin Farrell), cea mai bună actriță în rol secundar (Kerry Condon), cel mai bun actor în rol secundar (Brendan Gleeson), cel mai bun scenariu original, cel mai bun montaj sau cea mai bună coloană sonoră.