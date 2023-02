Planurile Nintendo pe 2023: cele mai importante jocuri care urmează să apară

Nintendo a început anul calendaristic cu o prezentare Nintendo Direct majoră și rară, dezvăluind mai multe despre lansările viitoare de jocuri pentru Nintendo Switch la începutul lui 2023, precum și multe surprize binevenite.

Înainte de spectacol, au existat multe speculații cu privire la faptul că aceasta ar fi o vitrină pentru The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, dar cu 40 de minute de momente captivante oferite, întotdeauna erau multe, mult mai multe surprize în plan.

Nintendo știe cu siguranță cum să prezinte un spectacol, iar acesta nu a făcut excepție.

Iată cele mai importante anunțuri de la Nintendo Direct din februarie 2023.

Pikmin 4 are în sfârșit o dată de lansare

Primul trailer al Nintendo Direct a fost pentru Pikmin 4, continuarea mult așteptată de la Nintendo. Acțiunea a început cu sosirea unei nave spațiale adorabile, urmată rapid de apariția hoardelor de mici Pikmin. În această aventură semi-de sus în jos, vei putea folosi Pikmin pentru a învinge inamicii, a rezolva puzzle-uri și a traversa medii uriașe.

Se pare că vor fi noi Pikmin în această aventură, inclusiv un Pikmin de gheață și un câine Pikmin care poate trage obiecte.

Pikmin 4 va fi lansat pentru Nintendo Switch pe 21 iulie 2023.

Dead Cells: Return to Castlevania va avea loc pe 6 martie 2023

În continuare, Dead Cells: Return to Castlevania a primit un nou trailer. Arată ca o distracție elegantă care combină acțiunea inteligentă a lui Dead Cells cu distribuția și acțiunea Castlevania.

Sosește pe Nintendo Switch și pe alte platforme pe 6 martie 2023.

Splatoon 3 primește o expansiune

Splatoon 3 primește două noi valuri de conținut DLC plătit – primul val este cunoscut sub numele de „Inkopolis” și ia forma unei noi lumi explorabile, cu comercianți proaspeți, funcții noi și noi moduri.

Emblematicele Squid Sisters vor cânta la Inkopolis în timpul competițiilor Splatfest. Acest prim val se lansează în primăvara anului 2023.

În urma acestui anunț, a fost dezvăluit un teaser suprarealist pentru o nouă bucată de conținut Splatoon – are loc într-o lume ciudat de goală și este cunoscut sub numele de „Ordine secundară”. Face parte din trecerea de expansiune, dar nu au fost dezvăluite multe altele.

În continuare, Disney Illusion Island a primit un nou trailer. În această aventură, vei traversa o lume cu defilare laterală plină de pericole, vei debloca noi abilități și vei găsi zone secrete. Se lansează pe 28 iulie 2023.

Primele trei jocuri Etrian Odyssey sunt remasterizate pentru Switch

După cum a fost anunțat în timpul Nintendo Direct, primele trei jocuri Etrian Odyssey sunt remasterizate pentru Nintendo Switch.

Aceste jocuri vor sosi ca Origins Collection pe 1 iunie 2023 și vor fi, de asemenea, disponibile pentru achiziție separată.

Advance Wars 1+2 Re-Boot Camp sosește în aprilie 2023

După o întârziere lungă, bazată pe factori externi, Advance Wars 1+2 Re-Boot Camp va sosi în sfârșit pe 21 aprilie 2023.

Precomenzile vor reîncepe în curând.

Kirby’s Return to Dream Land Deluxe va avea un nou epilog

În continuare, a fost dezvăluit un nou trailer pentru Kirby’s Return to Dream Land Deluxe. Acest joc este un remaster din originalul Nintendo Wii, dar are și un nou epilog, cu Magalor în rol principal.

Un demo pentru joc va fi disponibilă mai târziu.

Return to Dream Land se lansează pe 24 februarie 2023.

Jocurile Game Boy vin pe Nintendo Switch Online

Noi jocuri Game Boy și Game Boy Color vor veni pe Nintendo Switch Online, inclusiv:

Tetris

Super Mario Land 2 – 6 Golden Coins

The Legend of Zelda: Link’s Awakening DX

Gargoyle’s Quest

Game & Watch Gallery 3

Alone in the Dark: The New Nightmare (Color)

Metroid 2

Wario Land 3

Kirby’s Dream Land

Vor fi adăugate mai multe jocuri în viitor, inclusiv The Legend of Zelda: Oracle of Ages și Oracle of Seasons, Kirby’s Tilt ‘n’ Tumble și Pokemon Trading Card Game.

Jocurile Game Boy Advance vin pe Nintendo Switch

Jocurile Game Boy Advance vor veni și ele pe Nintendo Switch Online.

Până acum, această listă include:

Super Mario Avance 4

WarioWare Inc: Mega Microgames

Kuru Kuru Kururin

Mario Kart: Super Circuit

Mario & Luigi: Superstar Saga

The Legend of Zelda: The Minish Cap

Local și online play este acceptat – și mai multe jocuri vor veni în curând, inclusiv Metroid Fusion, Kirby and the Amazing Mirror, Fire Emblem, F-Zero: Maximum Sun și Golden Sun.

Metroid Prime original este remasterizat pentru Nintendo Switch

Remasterul mult zvonit al jocului original Metroid Prime a fost anunțat în cele din urmă, sperăm ca un precursor al sosirii mult-așteptului Metroid Prime 4. Acest joc este retexturat și reconstruit și are noi comenzi dual stick.

Apare în curând pe Nintendo eShop.

Profesor Layton primește o continuare

În continuare, a fost difuzat un trailer misterios pentru un nou joc Profesor Layton.

Nu se știu multe despre acest joc în afară de subtitrarea sa – The New World of Steam – dar suntem atât de bucuroși că este pe drum.

Mario Kart 8 Deluxe: Booster Course Wave 4 va veni în curând

Cel mai recent Booster Course pentru Mario Kart 8 Deluxe sosește în primăvara anului 2023. Pe lângă introducerea unui nou circuit inspirat de Insula lui Yoshi, acesta îl va prezenta pe Birdo ca un nou pilot de curse jucabil.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom a primit un trailer nou-nouț

În continuare, un nou trailer pentru The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom a dezvăluit un Hyrule terifiant, post-apocaliptic, la mila unui conducător atotputernic și rău.

„Nu sunt sigur că vei reuși să-l oprești”, spune Zelda.

Jocul se lansează pentru Nintendo Switch pe 12 mai 2023.