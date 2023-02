Ofertă fără precedent de la Sony, complet gratuit în acest weekend pentru fanii PlayStation: așa ajungi să dai banii

Promoția face parte din Festivalul de jocuri de la Sony.

Dacă nu ești abonat PlayStation Plus, dar ai fost întotdeauna puțin curios despre cum ar putea fi viața pentru cei de pe cealaltă parte, acum este șansa ta de a obține câteva răspunsuri datorită iminentului weekend gratuit de multiplayer online PlayStation Plus de la Sony.

Promoția Sony se desfășoară timp de 24 de ore, începând de sâmbătă, 18 februarie, și, ca și în cazul evenimentelor sale similare anterioare, oricine poate pune jocul multiplayer online al PlayStation 4 și 5 în acest timp – făcând echipă cu prieteni sau străini în toate modurile multiplayer- jocuri de susținere – fără a fi nevoie să plătești taxa obișnuită.

Ceea ce vei avea nevoie, totuși, este un cont PSN înregistrat și nu vei ajunge foarte departe fără o conexiune activă la internet și un joc care acceptă jocul online.

Weekend-ul multiplayer online gratuit de la Sony are loc ca parte a Festivalului Playstation Plus, care se desfășoară până pe 24 februarie.

Multe alte promoții

Alte promoții care au loc în timpul evenimentului includ proba de 3 ore anunțată recent a God of War Ragnarök pentru membrii PlayStation Plus Premium/Deluxe, reduceri duble la un număr selectat de jocuri pentru membrii PlayStation Plus la toate nivelurile, competițiile și multe altele, după cum sunt detaliate în postarea de pe blogul Sony.

În altă ordine de idei, Sony a confirmat acum completările PlayStation Plus din februarie pentru abonații Premium și Extra, inclusiv Horizon Forbidden West, Resident Evil 7, Borderlands 3, The Quarry, Outriders, Tekken 7 și multe altele.

Nici restul gamei din februarie nu este nimic de lepădat. În curând, vei putea verifica versiunile PS4 și PS5 ale The Quarry, Outriders, RPG-ul de acțiune al Bandai Namco Scarlet Nexus, The Forgotten City și Borderlands 3 fără costuri suplimentare dacă ai un abonament Extra sau Premium. Vor fi disponibile și versiunile PS4 ale Resident Evil 7: Biohazard, Tekken 7, Ace Combat 7: Skies Unknown, Earth Defense Force 5, Oninaki, Lost Sphear și I am Setsuna.