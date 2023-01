Sony a făcut un nou anunț despre jocuri: ce titluri ajung pe PlayStation Plus

Sony a dezvăluit jocurile care se îndreaptă către catalogul său PlayStation Plus luna aceasta pentru abonații de nivel Premium și Extra, inclusiv Back 4 Blood, Life is Strange, Devil May Cry 5 și multe altele.

Back 4 Blood este, desigur, jocul de împușcături cu zombi co-op de la studioul Turtle Rock, care își propune să ofere genului un pic de întorsătură prin construirea de deck-uri care modifică jocul. Între timp, Devil May Cry 5: Special Edition este cel mai recent capitol bine-apreciat al Capcom din seria demonică hack-and-slash de lungă durată.

Life is Strange se alătură, de fapt, catalogului PlayStation Plus cu două tranșe – aventura episodică inițială a dezvoltatorului Dontnod și prequelul Deck Nine, Before the Storm, care urmărește aventurile lui Chloe Price înainte de a-l întâlni pe protagonistul primului joc, Max Caulfield.

Totuși, acesta nu este totul care se îndreaptă către catalogul PlayStation Plus pentru abonații Premium și Extra. Superba Dragon Ball FighterZ de la Arc System Works vine și el pe platforma online a celor de la Sony.

Jocul de acțiune și cascadorii Just Cause 4: Reloaded se alătură, de asemenea, listei alături de aventura de explorare SF a lui Superbrother Jett: The Far Shore, aventura puzzle Omno și thrillerul interactiv live-action Erica.

Și dacă ești în căutarea de jocuri retro, abonații la nivelul Premium se pot aștepta și la sosirea a trei jocuri PlayStation 1: Star Wars Demolition, Hot Shots Golf 2 și Siphon Filter 3.

Iată această listă într-o formă mai succintă:

Back 4 Blood (PS4, PS5)

Dragon Ball FighterZ (PS4)

Devil May Cry 5: Ediție specială (PS5)

Erica (PS4)

Jett: The Far Shore (PS4, PS5)

Just Cause 4: Reîncărcat (PS4)

Viața este ciudată (PS4)

Life is Strange: Before the Storm (PS4)

Omno (PS4)

Hot Shots Golf 2 (PS1)

Star Wars Demolition (PS1)

Filtru sifon 3 (PS1)

Toate cele de mai sus se vor alătura catalogului PlayStation Plus marțea viitoare, 17 ianuarie.