Oana Sârbu, în inima publicului și după 35 de ani de când a fost partenera lui Ștefan Bănică Jr în Liceenii. Dana – rolul care i-a marcat cariera pentru totdeauna

Este „liceana” preferată a tuturor românilor și o actriță cu un talent desăvârșit. Oana Sârbu s-a născut pe 13 mai 1968, în București, și este fiica actorului de pantomimă Romulus Sârbu, unul din membrii celebrului cuplu comic-fantezist Anton și Romică de la teatrul „Constantin Tănase”, care, din păcate, nu mai este printre noi.

Oana Sârbu este una dintre cele mai iubite artiste de la noi și se bucură de o carieră plină de succes în domeniul muzicii și al filmului. În 1985 câștiga trofeul „Steaua fără nume”, iar în 1986, „Premiul Tinereții” la Festivalul „Mamaia ’86”. Și-a început cariera de actriță cu rolul din celebrul film „Liceenii”. A creat o adevărată modă: ani la rând, fetele de liceu s-au tuns precum personajul pe care l-a interpretat în acest film, Dana.

Oana Sârbu a realizat o emisiune TV de peste trei ore la postul TVRM, dar și emisiunea „Domnul/Doamna de la ora 5” de la Romantica, alături de Cătălin Crișan. De asemenea, a susținut turnee în Statele Unite ale Americii, Germania și Israel, iar actualmente joacă la teatrul „Constantin Tănase”.

Oana Sârbu, pe lângă o talentată actriță, este și un talent în domeniul muzicii ușoare românești. Artista a lansat albume muzicale de excepție în colaborare cu Robert Turcescu, Ștefan Bănică Jr., colegul său din „Liceenii”, Marcel Pavel, Luminița Anghel, Narcisa Suciu. Oana Sârbu a scos o mulțime de albume, printre care: „Te iubeam”, „Lumea basmelor”, „Te așteptăm să vii, Moș Crăciun!”, „Un altfel de portret”.

În ceea ce privește viața ei personală, actrița a fost căsătorită o singură dată. În 1989, când avea 21 de ani, artista a decis să-și unească destinele cu Virgil Popescu, un bărbat cu 13 ani mai în vârstă decât ea. Un lucru poate mai puțin cunoscut despre Oana Sârbu este că a înfiat un băiat în anul 2009, pe când avea 41 de ani. În acel moment, cântăreața era într-o relație cu Robert Turcescu.

Oana Sârbu și-a adorat bunicii, cu Ștefan Bănică Jr, partenerul ei de film, a păstrat o relație apropiată, ba chiar colaborează adesea, iar unicul său fiu este tot ce are mai drag. Actrița a povestit, pentru Impact.ro, și despre iubire, fiind o romantică incurabilă.

Actrița își adoră fiul, despre care spune că este un copil cu bune intenții: „Lui îi place școala online, este foarte adaptabil. E un copil plin de bune intenții. Deocamdată e greu să distingem, dar cred că merge pe latura umanistă”, spunea artista despre fiul său, în același interviu.

Oana Sârbu recunoaște că-i e dor de copilărie și că și în prezent mai cântă melodia „Ani de liceu„, în spectacolele sale.

„Da, nu scap. Acum o cânt în varianta bossanova, nu mai știu ce să mai fac. Toată vara trecuta am cântat-o la ”Berăria H”, cu lume adunată în fața scenei. Mi-e dor de copilărie și, să știi, după cincizeci de ani, noi, prin timp, trecem foarte repede. Eram ok, nu eram o elevă strălucită în liceu, de altfel munceam încă de pe atunci, cred că la umane eram bună, literatură, gramatică, muzică, filosofie, engleză, sport. Firește, mai păstrez scrisorile, chiar zilele trecute am postat câteva poze pe Facebook. Sunt sute și reprezintă amintirile cele mai dragi din perioada aceea. Am regăsit parte mare dintre copiii de atunci, adulții de azi, pe Facebook, prin diverse colțuri ale lumii. Faptul că atâția adolescenți scriau cu mâna lor o scrisoare, uneori făceau colaje cu petale de flori uscate, poze din reviste, mărțișoare, și se deplasau la poștă ca să le pună-n plic și timbru și să le trimită pe adresa de acasă, de la liceu, de la TVR, de la teatru, însemnă enooorm!”, spunea Oana, pentru Impact.ro.