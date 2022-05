Din ce face bani Oana Sârbu la 54 de ani. Actrița din ‘Liceenii’ s-a reprofilat

Odată cu evoluția internetului și a diferitelor paltforme, au apărut noi forme de a avea acces la lucruri. Una din aceste forme sunt, mai nou, audio-book-urile. Cărțile audio au un moment de glorie. Pe măsură ce cresc în popularitate, ele devin din ce în ce mai creative. Astăzi cartea pe care o ascultați este acum o formă de artă în sine. Veți rămâne surprinși să aflați că din ce în ce mai multe vedete autothtone fac bani frumoși din a-și împrumuta vocea pentru audio-book-uri. Printre acestea se numără și celebra vedetă din „Liceenii”, Oana Sârbu.

Un nou trend pe internet. Audio-book-uri, în plin avânt

Cărțile audio se află în plin avânt. Deloitte preconizează că piața globală va crește cu 25% în 2022, ajungând la 3,5 miliarde de dolari. În comparație cu vânzările de cărți fizice, audio-book-urile sunt copilul lumii editoriale. Piața a început să crească rapid.

S-au dus zilele seturilor de casete prăfuite și ale versiunilor de clasici citite în mod greoi. În prezent, cărțile audio atrag talente de primă mână. Gândiți-vă la Elisabeth Moss citind „The Handmaid’s Tale”, Meryl Streep narând „Charlotte’s Web” sau Michelle Obama citind toate cele 19 ore ale propriilor sale memorii, „Becoming”.

Există producții extrem de ambițioase care folosesc distribuții de ansamblu. De exemplu, versiunea audio a cărții lui George Saunders, „Lincoln in the Bardo”, câștigătoare a Premiului Booker, are 166 de naratori diferiți.

Peisaje sonore special sunt create și progresele tehnologice, cum ar fi sunetul surround 3D audio, sunt deja la ordinea zilei. Unii autori renunță chiar la tipărituri și scriu conținut audio exclusiv.

Piața audio din România în plină ascensiune

Fiind a doua țară est-europeană ca mărime după populație, după Polonia și cu excepția Rusiei, și având 14 milioane de persoane online, dar cu o penetrare a internetului de mai puțin de 74%, nu este o surpriză faptul că România se alătură țărilor din clubul abonamentelor la audio-book-uri.

Odată cu declanșarea sa, pandemia a dat, desigur, un nou suflu comerțului electronic în Europa de Est, ca și în întreaga lume. Prin urmare, nu este de mirare că nume importante, ca Hull și Beat Technology, au văzut în România o oportunitate pentru audio-book-uri.

Au lansat anul trecut platforma lor de audio-book-uri împreună cu editura Nemira și cu sprijinul celui mai mare lanț de librării din România, Cărturești.

Oana Sârbu și-a împrumutat vocea pentru audio-book-uri

Celebră pentru rolurile sale din celebra serie „Liceenii” și cu o carieră muzicală deja extrem de încimentată, Oana Sârbu a decis să treacă la o nouă provocare.

Ajunsă la 54 de ani, artista a decis că este momentul să înregistreze audio-book-uri, declarând:

„Am mult spectacole și recent am înregistrat un roman de mare succes, Camerista („The Handmaid’s Tale”), care s-a vândut în toată lumea. Am terminat ieri citirea lui, înregistrarea va fi urcată pe o platformă online de audiobooks din România. E o colaborare foarte tentantă pentru mine.”, spune Oana Sârbu pentru Ego.ro.

Cartea, despre care vorbește Oana Sârbu, a devenit un adevărat bestseller la nivel mondial, devenind un adevărat fenomen. Hollywood-ul nu a stat pe gânduri, cumpărând drepturile și transpunând cartea într-unul din serialele cele mai premiate la această oră.

Faptul că Oana Sârbu a acceptat această provocare, ar putea însemna ă nouă carieră pentru ea, și, de ce nu, un succes de casă pentru proprietarii licenței cărții.