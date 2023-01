O româncă a câștigat o competiție mondială: cine este Ana Dumbravă, cea mai bună jucătoare de Counter Strike din lume

Ana Dumbravă din Rădăuți este cea mai bună jucătoare de CS din lume. Ea a fost desemnată cea mai bună jucătoare de Counter Strike: Global Offensive. Astfel, ea a demonstrat că și fetele pot fi foarte bune la jocurile video.

Ea face parte, de asemenea, din cea mai bună echipă feminină în acest joc. Premiile au fost acordate în cadrul unei gale desfășurate la finele săptămânii trecute, în Stockholm, Suedia, conform hltv.org.

Ana are 23 de ani și este jucătoare profesionistă de CS:GO din 2015. În acest timp, a reușit să câștige din premii puțin peste 30 de mii de euro, potrivit unui interviu acordat Institutului Goethe.

Ana spune că la început nu era deloc bună la CS:GO, dar prin seriozitate și perseverență a reușit să devină campioană internațională la „Girl Gamer Festival” Dubai în 2020 și să câștige unele dintre cele mai mari turnee CounterStrike din lume în 2022: cele organizate în Dallas și Valencia. Între timp, Ana a reușit să fie cunoscută nu doar în România, ci în întreaga lume.

”De mică am fost fascinată de jocurile video. Cariera mea de jucător profesionist a început în 2014-2015 când am participat la diverse campionate din țara noastră. După succese, am avut ocazia să joc în afara României, să particip la campionate internaționale și să urmez o carieră de jucător profesionist. În cele din urmă, în 2020, am reușit să câștig campionatul internațional al „Girl Gamer Festival” din Dubai. Totul a fost culminat prin câștigarea turneelor ​​care au avut loc anul acesta la Dallas și Valencia – practic cele mai importante turnee Counter Strike din lume”, spune tânăra româncă