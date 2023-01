Noua fabrică din România care va veni cu angajări masive și salarii măsură: Nokia Tyres a început construcția

Guvernul României a fost de acord să acorde ajutor de stat în valoare de 108 milioane USD Nokian Tyres P.L.C. pentru construirea unei fabrici de anvelope greenfield în țară.

Un anunț guvernamental, emis pe 18 ianuarie, a indicat că ajutorul solicitat va fi acordat pe o perioadă de cinci ani până în 2028, sub rezerva autorizării Comisiei Europene.

Ajutorul ad-hoc se acordă în afara schemelor de ajutor de stat existente, iar statele membre UE care îl acordă trebuie să demonstreze că proiectul contribuie la o strategie coerentă de dezvoltare regională și că, având în vedere natura și dimensiunea sa, proiectul nu va denatura concurența. Schema de ajutor sau ajutorul ad-hoc se referă la investiția inițială, dar și la sprijinul operațional.

Producătorul finlandez de anvelope Nokian Tyres a dezvăluit în noiembrie anul trecut planurile de a construi „prima fabrică de anvelope din lume cu emisii zero de CO2” în România. Proiectul de 650 de milioane de dolari va fi amplasat în orașul Oradea, județul Bihor, lângă granița cu Ungaria.

O veste bună

Potrivit Nokian Tyres, construcția este programată să înceapă la începutul anului 2023, primele anvelope fiind așteptate să fie produse în a doua jumătate a anului 2024.

Parte a noii strategii de producție a Nokian ca urmare a ieșirii din Rusia, fabrica din România are o capacitate planificată de 6 milioane de anvelope pe an, cu potențial de extindere viitoare.

Odată ajunsă în producție, fabrica va deveni a șasea fabrică de anvelope din România și a cincea operată de o companie vest-europeană. Alte active în România sunt Continental A.G. (anvelope pentru pasageri în Timișoara); Grupa Michelin (anvelope pentru pasageri in Victoria si anvelope comerciale in Zalău); și Pirelli Tire (anvelope pentru pasageri în Slatina). În plus, Eurotire Inc. are o fabrică de anvelope OTR în Drobeta.

De asemenea, Nokian a aprobat recent o investiție de 174 de milioane de dolari în fabrica sa din Dayton, Tennessee, pentru a extinde capacitatea și a adăuga depozite la amplasament și a încheiat un acord de producție cu compania chineză Qingdao Sentury Tire pentru furnizarea mărcii Nokian anvelope de vânzare în Europa Centrală.