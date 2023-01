Goodyear vrea să revoluționeze industria: ce anvelope urmează să lanseze

Anul trecut, Goodyear a uimit cu un prototip de anvelopă care a obținut aproximativ 70% din rețetă din surse durabile.

În cadrul evenimentului CES de anul acesta, Goodyear s-a întors cu o îmbunătățire iterativă impresionantă – 90% materiale durabile vor intra în acesta!

Goodyear raportează că amestecul de 90 la sută a promovat deja testările impuse de autorități. Compania încă lucrează cu partenerii săi din lanțul de aprovizionare pentru a asigura suficiente materiale precursoare pentru a le produce la scară comercială și speră să elaboreze un amestec pe deplin durabil până în 2030.

Pe lângă amprenta redusă de carbon, anvelopele cu 90% oferă o rezistență la rulare mai mică decât anvelopele de referință ale companiei, ceea ce se traduce printr-un kilometraj mai bun la benzină și o autonomie mai mare la vehiculele electrice. Noile materiale includ patru tipuri diferite de negru de fum produs din surse atât organice, cât și anorganice, ulei de soia și silice din coajă de orez, poliester post-consum și rășini de gudron de pin bio-regenerabile.

Viitorul anvelopelor

„În ianuarie anul trecut, am anunțat o anvelopă cu 70% din materiale durabile și, în timp ce am sărbătorit această realizare, știam că a pus bazele pentru ca noi să continuăm să avansăm”, a declarat Chris Helsel, vicepreședinte senior, operațiuni globale și director de tehnologie.

„În ultimul an, am cercetat noi tehnologii, am identificat oportunități de colaborare ulterioară și am folosit ingeniozitatea și tenacitatea echipei noastre pentru a obține această realizare extraordinară, crescând conținutul de materiale durabile utilizat într-o anvelopă cu 20 de puncte procentuale.”

Datorită unui parteneriat cu Gatik, anvelopele Goodyear vor fi și puțin inteligente. Producătorul de anvelope și-a anunțat coordonarea cu compania de logistică B2B pentru a dezvolta o tehnologie de dovadă a conceptului, denumită SightLine, care „poate estima cu precizie potențialul de frecare a anvelopei-drum și poate oferi informații în timp real sistemului automat de conducere (ADS) al Gatik”, potrivit la un comunicat al companiei.

Cele două companii au testat recent cu succes sistemul de detectare a aderenței în Toronto. Datele de la senzorii anvelopelor sunt combinate cu cele de la alte sisteme ale vehiculului – cum ar fi starea de uzură a anvelopelor, sarcina, presiunea de umflare și temperatura – și sunt introduse în „algoritmii proprietari Goodyear bazați pe cloud”, care ajută sistemele de bord să detecteze condiții de „aderență scăzută”. Aceste estimări pot fi apoi împărtășite cu restul flotei locale de vehicule autonome Gatik.