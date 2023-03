Netflix lansează un prequel Stranger Things: unde îl vei putea vedea, ce știm despre asta

Netflix a dezvăluit mai multe detalii despre un eventual prequel Stranger Things pentru care va trebui să te dai jos de pe canapea pentru a-l vedea.

O piesă de teatru numită Stranger Things: The First Shadow va avea premiera la Teatrul Phoenix, din West End, din Londra, la sfârșitul acestui an. Netflix a anunțat producția încă de anul trecut.

Piesa are loc în Hawkins, în anul 1959, adică cu aproximativ 20 de ani înainte de începutul serialului SF menționat anterior.

Acesta va prezenta versiuni mai tinere ale personajelor principale adulte, inclusiv Joyce Byers, Jim Hopper, Bob Newby și Henry Creel (alias Vecna).

„Înapoi la începutul poveștii Stranger Things”

Cei de la Netflix au declarat că The First Shadow „te va duce înapoi la începutul poveștii Stranger Things și la începutul sfârșitului”.

Asta sugerează că piesa se va lega de cel de-al cincilea și ultim sezon al serialului, care nu are încă o dată de lansare oficială.

The First Shadow vine direct de la creatorii de seriale Matt și Ross Duffer, dar și de la scriitoarea Stranger Things, Kate Trefry sau de la Jack Thorne, scenaristul filmului Enola Holmes 2, cu Millie Bobby Brown, în rolul principal.

Trefry a scris această piesă, care este regizată de Stephen Daldry, câștigător al premiilor Tony și Emmy.

Biletele vor fi puse în vânzare în această primăvară, iar Netflix a declarat că toți cei care se vor înregistra pe site-ul oficial al acestei piese vor avea oportunitatea de a sta direct în primul rând.

De altfel, Netflix a extins deja lumea Stranger Things, inclusiv prin jocuri, benzi desenate, romane, dar și prin intermediul unei experiențe drive-thru.

The First Shadow este prima producție live a companiei.

Rămâne de văzut, însă, dacă o versiune filmată a piesei va ajunge, la un moment dat, pe serviciul de streaming, astfel încât și cei care nu pot ajunge la Londra (sau, poate, pe Broadway) să o poată vedea.