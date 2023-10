Mulți români care s-au mutat în „casa de vis” vor înapoi la bloc. Care sunt motivele

Mulți români care s-au mutat în „casa de vis” vor înapoi la bloc. O astfel de situație a fost povestită pe internet de o femeie care locuiește împreună cu familia ei într-o casă dintr-un cartier nou, dar la care vrea acum să renunțe.

Ce a determinat-o să vrea înapoi la bloc

Potrivit româncei care și-a povestit situația online, cartierul în care s-a mutat la casă nu are viitor și a fost construit haotic, la fel ca multe altele. Femeia a argumentat că nu are în apropiere parcuri, grădinițe sau școli – de care ar avea nevoie, în contextul în care are doi copii mici.

Ea a precizat că ar vrea să se mute într-un apartament cu cel puțin trei camere cu o suprafață de aproximativ 78 de metri pătrați.

„Este o decizie grea de luat, dar nu știm exact ce să alegem între un apartament vechi sau nou, vechi ar fi avantajul zonei, am avea totul aproape, ceea ce ne interesează, nou este riscant, ne-am lovi de aceleași probleme, nenumărate șantiere, blocuri construite haotic, trotuare prea puține, câmp și multe alte dezavantaje cum ar mai fi traficul și zonele de interes care sunt la fel de departe, dar am înțeles că apartamentele vechi sunt un chin pentru a le aduce la stadiul de a fi locuite și te ajunge la prețul unui nou sau poate chiar mai scump. Prețurile sunt foarte mari la Brașov, un apartament într-o zonă bună în Brașov începe de la 120 dacă ai noroc, vechi, 3 camere, chiar și 155 în aceeași zonă, ambele vechi și de renovat, iar unul nou, la periferie 140 150k. Plus TVA, plus parcări plus boxe, undeva la 180 200k. Este o alegere destul de grea și aș vrea să-mi fac o idee de buget, timp, plusuri și minusuri”, a scris aceasta pe grupul Design interior & amenajări.

Sumele estimate de români

Sumele pe care le-au estimat alți români care i-au citit comentariul n-au fost deloc încurajatoare. Unul dintre ei a precizat că a renovat recent o garsonieră de 40 de metri pătrați și că doar reconsolidarea și finisajele au costat 30.000 de euro, în contextul în care cele mai multe blocuri vechi din centrul Brașovului se confruntă cu probleme precum umiditate și mucegai.

„Doar manopera pentru schimbat gresie, faianță, dat glet, zugrăvit, șlefuit schimbat sanitare, electrice va costă cel puțin 10000 euro, dar nu m-ar mira dacă ați avea și oferte spre 20000. Că să va dau exemplu, o baie de refăcut complet, adică decopertat, retencuit, hidroizolație, refăcut ghenă, gresie, faianță, văruit va costă cam 1300-1600 de euro manoperă. Dacă vreți și schimbat ceva pe sanitare, mai puneți măcar 300 de euro. (…) Dacă vă puneți uși, aveți de la 500 la 3000 de lei de ușa, la termopan, geam standard de 1.5mp între 1200-2000 de lei, mobilă bucătărie măcar 25000 de lei dacă e la comandă, probabil spre 10000 euro pentru toată casa. Dacă includeți și mobilier, nu cred că aveți cum să scădeți sub 30000 euro cu totul.”, i-a mai scris cineva.

O femeie a scris că a cheltuit aproximativ 11.000 de euro pentru renovarea unui apartament de patru camere din București, cu suprafața de 78 de metri pătrați. Însă, aceasta a menționat că lucrările au fost făcute aproape în totalitate de soțul ei. Altfel, estimează că ar fi cheltuit aproximativ 30.000 de euro.