Cât costă un apartament în România. Septembrie a venit cu noi majorări de prețuri, iar măsurile fiscale de la Guvern nu sunt o veste bună

Piața imobiliară din România continuă să ridice numeroase semne de întrebare pentru analiști și experți în domeniu. În timp ce populația este mai săracă ca niciodată, puterea de cumpărare s-a dus în cap, iar numărul tranzacțiilor imobiliare s-a prăbușit, prețurile cresc.

Luna septembrie 2023, comparativ cu aceeași lună a anului trecut, s-a reflectat într-o creștere semnificativă a prețului la apartamentele din România pe metru pătrat, aproximativ 7%. Modificarea este un pic mai mică atunci când vorbim de apartamente vechi, cu o medie de 6%, conform datelor agregate de Storia.ro.

Luna septembrie, bună pentru dezvoltatori și vânzători

Conform datelor agregate de platforma online de imobiliare, luna trecută, românii au vizualizat cu 6% mai multe pagini cu anunțuri de apartamente oferite spre vânzare și au realizat cu 14% mai multe contactări ale vânzătorilor. Cele mai mari scumpiri de la un an la altul s-au văzut în București și Iași (+9%), dar nici Brașov nu a fost mult mai jos cu +8%. Ca de fiecare dată, analiza a luat în calcul nouă dintre cele mai mari orașe.

„În luna septembrie, am observat un interes mai mare pe piața rezidențială, fapt evidențiat de o creștere de 14% în numărul de contactări realizate de utilizatorii platformei noastre. Această tendință se reflectă în mod concret în prețurile medii de cerere, care au înregistrat creșteri semnificative în majoritatea orașelor analizate, atât în cazul apartamentelor vechi, cât și ale celor noi. O parte din interesul crescut poate fi atribuit discuțiilor referitoare la modificările fiscale, care ar putea să grăbească anumite tranzacții pe piața rezidențială,” a declarat Răzvan Ceapă, Head of Operations Storia.ro & OLX Imobiliare.

Ce s-a întâmplat cu prețurile la apartamente în București

În Capitală, contrar previziunilor, interesul este mult mai mare pentru locuințele vechi, decât cele noi. Așa se explică faptul că cele din urmă sunt mai accesibile cu 10%. În orice caz, în Capitală vorbim de 1556 de euro pe metru pătrat în septembrie, în creștere cu 5% față de luna anterioară. Apartamentele vechi, în schimb, se vând cu 1733 de euro pe metru pătrat, 9% mai mult față de aceeași perioadă a anului trecut și 3% în plus comparativ cu luna august.

În Cluj, încă dai 2.508 euro pe metru pătrat în cazul unui apartament nou, un plus de 5% față de anul trecut. Nici apartamentele vechi nu sunt mult mai departe, cu o medie de 2.455 euro/metru pătrat, un salt de 7% de la an la an. La Iași vorbim de 1.431 euro pe metru pătrat util nou și 1.412 euro pe metru pătrat util într-o locuință veche.

La Brașov, al doilea cel mai scump oraș din România, peste București cu mult, prețul mediu în cazul unui apartament nou este de 1.929 euro pe metru pătrat, cu 8% mai mult față de septembrie 2022. Locuințele vechi sunt un pic mai accesibile, 1.631 euro pe metru pătrat, dar și acolo s-a văzut un salt de 6%. În Constanța dai 1.671 euro pe metru pătrat, un plus de 2% față de septembrie 2022, conform Economedia.ro.