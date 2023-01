Moartea prematură a primei Morticia din istoria cinematografiei: Carolyn Jones a fost întâia actriță care a jucat acest rol în Familia Addams

Carolyn Jones este cunoscută pentru faptul că a fost prima actriță care a interpretat-o vreodată pe Morticia Addams, în cea dintâi adaptare pentru televiziune a Familiei Addams, în 1964.

Chiar dacă Jones a avut, în general, destul succes în cinematografia vremurilor respective, nici necazurile nu au ocolit-o câtuși de puțin.

A experimentat suișuri și coborâșuri, de-a lungul carierei sale, dar și multe probleme de sănătate, relații tumultoase care dus la căsătorii multiple și chiar sărăcie.

I-a fost scris în stele să fie, la rândul ei, o stea

Născută pe 28 aprilie 1930, în Amarillo, Texas, Carolyn Jones a reușit să farmece pe toată lumea cu imaginația și dragostea pe care o avea pentru povești.

Era clar încă din copilărie că destinul o va duce pe Carolyn, în cele din urmă, la Hollywood. Mama ei, pasionată de film, muzică și Hollywood i-a insuflat pasiunea pentru industria divertismentului încă de mic copil. Carolyn a fost, de fapt, botezată după Carole Lombard, una dintre actrițele preferate ale mamei sale.

O copilărie nu tocmai fericită

Din păcate, relația părinților lui Carolyn a fost plină de tensiune. Impulsionat de incapacitatea lui de a întreține o familie în timpul Marii Crize, tatăl și-a abandonat familia în 1934, lăsând-o pe mama agorafobă a lui Carolyn incapabilă de a-și întreține singură fiicele.

Carolyn, mama și sora ei au fost forțate să se mute la bunicii materni din această cauză. După cum a explicat James Plyant: „Era foarte apropiată de mama ei, Chloe, care era agorafobă… Și Chloe nu a putut să păstreze un loc de muncă, așa că cele două fete au ajuns să locuiască cu mama și tatăl vitreg al lui Chloe. Locuiau înghesuiți în acea casă”.

Carolyn nu s-a lăsat definită de boala sa

„În copilărie, sănătatea mea m-a împiedicat să merg la școală. Nu eram suficient de sănătoasă să fiu printre copii, așa că am fost educată de diferiți profesori care veneau acasă. Afecțiunea mea era mai degrabă mentală decât fizică”, a mărturisit actrița.

Așadar, Carolyn s-a dedicat studiilor sale, neștiind că, în viața reală, munca suplimentară și notele bune nu echivalează întotdeauna cu oportunități excelente de angajare, în viitor.

Nu a durat mult și a început să lucreze ca interpretă „pe banca de rezerve” în teatrele Players’ Ring pentru a câștiga experiență și pentru a face rost de bani. Aceasta trebuia să le dea bunicilor datoria înapoi, întrucât ei plătiseră pentru școlarizarea ei.

Ulterior, a devenit vedeta teatrului. Jones a avut norocul să fie remarcată de un căutător de talente de la Paramount Pictures, care i-a dat un test de ecran care s-a dovedit a fi destul de bun. Apoi, în 1952, și-a făcut debutul în film alături de William Holden, în „The Turning Point”.

Succesul i-a adus nenorocirea

Din păcate, Carolyn a apucat să presteze două roluri minore înainte să-i expire contractul Paramount, moment în care industria cinematografică a și uitat, în mare măsură, de ea. Apoi lucrurile au mers din rău în tot mai rău.

Situația ei financiară s-a deteriorat până la punctul în care sora ei, Bette, a fost nevoită să se mute cu ea pentru a o ajuta la plata chiriei.

Între timp, un director de casting de la Columbia Pictures a căutat-o pe Carolyn pentru a-i da rolul Lorene/Alma în blockbuster-ul From Here To Eternity. El a asigurat-o pe Carolyn că rolul va fi al ei dacă va trece testul de ecran.

Carolyn a fost nespus de bucuroasă. Anterior, așa cum am menționat, apăruse doar în roluri minore pe marele ecran, iar acesta ar fi fost primul ei rol important. Totuși, în acel moment, sănătatea a început să i se șubrezească din nou.

Întregul univers părea să fie împotriva ei

Carolyn a stat față în față cu moartea în seara de dinaintea testului de ecran. A ajuns la spital în acea noapte, suferind de pneumonie severă. Evident, asta a însemnat că a ratat ocazia de a obține rolul mult dorit. Acesta i-a revenit Donnei Reed, care a ajuns să câștige un premiu Oscar.

În paralel, Carolyn a început să se îndoiască de propria persoană, întrebându-se ce s-ar fi putut întâmpla dacă nu se îmbolnăvea în acel moment total nepotrivit.

A jucat cu Elvis Presley

Soarta a început să se poarte mai frumos cu ea mai apoi și, în 1958, a obținut un rol într-un film cu Elvis Presley. „Rolul este genial și îmi dă ocazia să și cânt. În plus, gândește-te la publicul care va fi atras cu imaginea lui Presley. Este ultimul film al lui Elvis înainte să meargă în armată”, a spus Carolyn, în 1958.

King Creole s-a dovedit cu adevărat a fi ultimul film al Regelui înainte de a se alătura armatei. Cu toate acestea, filmările nu au decurs conform planului. Din păcate, Carolyn s-a îmbolnăvit din nou. Cu toate acestea, de data aceasta și-a păstrat rolul.

Mai mult, cei doi au avut onoarea de a împărtăși scene romantice.

Totuși, cum sănătatea nu o lăsa să se bucure de prea multe lucruri, Carolyn a simțit, din nou, că este pe cale să leșine în timpul filmărilor, așadar a renunțat la scena sărutului cu Elvis.

Și-a motivat reacția cu faptul că nu ar fi vrut să-l îmbolnăvească pe Presley.

Din fericire pentru Carolyn, el și-a păstrat simțul umorului. „Este în regulă; poate așa scap de armată”, i-ar fi spus el.

Rolul care a definit-o pe Carolyn Jones

Carolyn s-a alăturat Familiei Addams în 1964, în rolul emblematicei Morticia.

În momentul în care The Addams Family s-a lansat, în data de 18 septembrie 1964, mulți spectatori au fost surprinși de chimia interesantă dintre Morticia și Gomez.

Serialul a devenit un succes și, peste ani, a căpătat veleități de peliculă cult. De atunci, au fost realizate nenumărate adaptări, iar actrițe ca Anjelica Huston sau, mai recent, Catherine Zeta Jones (în Wednesday), au intrat, la rândul lor, în „pielea” Morticiei.

Totul are un sfârșit: și viața, și suferința

Carolyn Jones a dus o viață frumoasă și luxoasă timp de zeci de ani, în ciuda problemelor ei de sănătate și a tuturor piedicilor întâmpinate.

A fost, într-adevăr, o femeie curajoasă, hotărâtă și care știa ce vrea. Nu s-a oprit nicio secundă până nu a obținut ce și-a dorit. Cu toate acestea, toate lucrurile trebuie să se încheie, la fel ca viața lui Carolyn.

Carolyn a intrat în comă în luna iulie a anului 1983 și a murit în data de 3 august 1983, în casa ei din West Hollywood, California. La acea vreme, avea 53 de ani.

Pe 5 august, după incinerarea ei, a avut loc o slujbă de pomenire la Mortuary Glasband-Willen din Altadena, California.

Chiar Carolyn a fost cea care a făcut aranjamente înainte de moarte, știind că acest lucru se va întâmpla.

Înainte, a donat costumul și peruca Morticiei Academiei de Arte și Științe Cinematografice.