Ce o sperie pe „Wednesday”: Jenna Ortega a dezvăluit care este filmul care îi dă fiori

Jenna Ortega este, în acest moment, una dintre cele mai apreciate actrițe din lume. Ea și-a câștigat această faimă după ce a interpretat-o pe Wednesday, în cea mai nouă serie Netflix, în regia lui Tim Burton.

Recent, actrița a vorbit despre filmul horror care a reușit să-i dea fiori. Așadar, hai să vedem ce anume ar putea fi atât de înfricoșător încât să o sperie chiar și pe Wednesday Addams.

Ce film reușește să o sperie chiar și pe Wednesday Addams

„Cred că primul film înfricoșător pe care l-am vizionat, sau cel puțin din care am văzut o parte înainte să mă ascund de frică, a fost cel cu păpușa Chucky.

Frații mei mai mari se uitau și am întrebat dacă pot să văd filmul cu ei, pentru că îmi plăceau filmele și mi-au spus „nu, o să te sperii”. M-au trimis în camera mea și îmi amintesc că m-am uitat pe ascuns și am văzut literalmente doar o mână. Am țipat de groază, pentru că știam că aceasta păpușă este criminală. Până la 15 ani am avut coșmaruri cu acea mână”, a declarat Jenna Ortega.

Este, într-adevăr, interesant să vedem cât de diferită este actrița de rolul pe care l-a interpretat, iar asta ne arată cât de bine și-a făcut, de fapt, treaba, în noua serie pe care o poți vedea pe Netflix – dacă nu ai făcut-o până acum, evident.

Partea amuzantă este că unul dintre cele mai importante personaje din Familia Addams este „Mânuță” (Thing). În context, nici nu vrem să ne închipuim prin ce a trecut Ortega în timpul filmărilor pentru Wednesday, de vreme ce, mai bine de un sfert din film, personajul s-a aflat în imediata ei apropiere.

Dacă n-ai aflat până acum, Thing a fost interpretat de iluzionistul român Victor Dorobanțu, iar o bună parte din filmări au fost făcute în România.