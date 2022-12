Toate actrițele care au interpretat-o pe Morticia Addams, până la Catherine Zeta-Jones, în Wednesday

Wednesday este cea mai recentă producție despre Familia Addams și o poți vedea, în acest moment, pe Netflix.

De altfel, poate că nu știai, însă Wednesday, în regia lui Tim Burton, a reușit să bată recordul stabilit anterior de Stranger Things, la capitolul orelor de vizionare.

Totuși, înainte de Wednesday, au existat multe alte variante cu și despre The Addams Family.

Actrițe care au îmbrăcat vestita rochie neagră a Morticiei Addams

Pe 18 septembrie 1964, canalul ABC a introdus versiunea de televiziune a The Addams Family. După ce au cucerit publicul în The New Yorker, Charles Addams și familia sa ciudată s-au metamorfozat într-un serial care descrie viața de zi cu zi a unei familii ca nicio alta. Pentru a interpreta Morticia Addams, producătorii au ales-o pe Carolyn Jones.

La aproape treizeci de ani de la succesul inițial al serialului iconic, regizorul Barry Sonnenfeld și-a dorit să readucă la viață familia macabră. Pentru a o interpreta pe înfiorătoarea Morticia, a angajat-o pe actrița Anjelica Huston, câștigătoare a premiului Oscar. În mod evident, coroana se duce către Huston.

Descris ca fiind cel mai puțin popular dintre toate filmele despre cea mai ciudată familie a Americii, The Addams Family: The Reunion rămâne încă un clasic al culturii pop.

Lansat direct pe casetă video, filmul oferă o reorganizare completă a distribuției. Alături de Tim Curry, care joacă rolul lui Gomez Addams, se află și Daryl Hannah, în rolul Morticiei.

Ellie Harvie a oferit o performanță mai comică decât predecesoarele ei, într-un sitcom destinat, mai mult, copiilor.

Charlize Theron, a fost, la rândul ei, Morticia Addams, însă nu neaparat în dulcele stil clasic, ci într-o animație.

Nu în ultimul rând, Catherine Zeta-Jones este cea mai recentă actriță care intră în pielea morbidei mame a lui Wednesday și a lui Pugsley. Poate fi văzută, alături de actrița Jenna Ortega, în fotografia de start a acestui articol.