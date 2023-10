Mircea Rednic a fost operat acum 5 săptămâni și a făcut iureș la ultima conferință. „Unde am făcut infarct?”. De ce s-a enervat antrenorul formației UTA – VIDEO

Mircea Rednic nu are liniște deși au trecut doar cinci săptămâni de la infarctul miocardic, care i-a pus viața în pericol. Antrenorul s-a contrat cu unul dintre impresarii care a adus jucători la UTA și a spus că nu vrea să-și dea demisia, deși echipa se află pe locul 14 în SuperLiga României.

Mircea Rednic a ajuns la spital, cu dureri în piept, după meciul UTA – FCSB, iar medicii i-au transmis că este vorba de un infarct miocardic și au intervenit de urgență. A fost ultima partidă pe care a câștigat-o formația din vestul țării. „Puriul” este sub presiune, iar fanii au început să-l conteste, ignorând faptul că antrenorul cere răbdare, mai ales cu jucătorii pe care i-a adus în această vară și care mai au nevoie de adaptare.

Mircea Rednic are și o altă problemă și i-a răspuns impresarului Bogdan Apostu, cel care i-a reproșat că spune minciuni despre jucătorii aduși de el, cu scopul de a scuza rezultatele slabe, UTA aflându-se pe locul 14 cu nouă puncte în zece partide. Puriul a explodat la ultima conferință de presă și nu a mai ținut cont de sfaturile medicilor care i-au recomandat să se odihnească și să nu se enerveze.

„Acum nu plec, pentru că şi eu m-am implicat, am pus suflet şi mi-am dat acordul la jucătorii care au venit. Unde Dumnezeu am făcut infarct? În restaurant, în sufragerie, unde am făcut infarct? Aici la UTA am făcut infarct.

Deci eu sufăr şi am pus suflet când am venit şi am rămas. Nu plec, nu pot să las jucătorii în am crezut şi cred. Ăsta sunt, nu ai rezultate, e normal că eşti vulnerabil, dar nu părăsesc echipa până nu începe proiectul să meargă”, a declarat Mircea Rednic, la conferința de presă organizată înaintea partidei Petrolul – UTA.