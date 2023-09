Mircea Rednic a fost externat, după ce a suferit un infarct. Primele declarații ale antrenorului

Mircea Rednic a ajuns la spital în această săptămână și a fost supus unei intervenții chirugicale de urgență, după ce a suferit un infarct. Antrenorul echipei UTA Arad a fost externat și a făcut primele declarații despre problema de sănătate cu care s-a confruntat. Iată ce a spus ”Puriul”.

Mircea Rednic, în vârstă de 61 de ani, a simțit dureri în piept în timpul meciului UTA-FCSB de luni, dureri care au persistat și în zilele următoare. Tehnicianul a luat decizia să se prezinte la spital, acolo unde medicii i-au pus diagnosticul de infarct miocardic și l-au operat de urgență la Arad.

La trei zile de la intervenție, Mircea Rednic a fost externat și are de gând să revină aproape de jucători, Dar nu aât de curând. El nu va sta pe bancă la partida pe care UTA o joacă în deplasare, cu Sepsi, deoarece medicii i-au recomandat trei săptămâni de pauză. Acum, ”Puriul” a vorbit despre acest moment greu din viața sa.

”Imediat după primul gol al nostru am simțit ceva. O apăsare, o greutate, nu știu cum să explic mai clar. Că apoi și ceilalți din staff, jucătorii, au zis: ”Aoleu, Mister, poate ne-am suit noi pe dumnevoastră și v-am strivit!”

Simțeam eu ceva, am luat o pastilă de la doctorul nostru și mi-am revenit. Am fost mai agitat în repriza a doua, parcă a mai fost ceva, dar după care mi-am revenit. A doua zi, la antrenament, iar am simțit o apăsare. (…)

Am ajuns la spital, să fac un EKG. Când a văzut rezultatul, doctorița de acolo a făcut ochii mari. Cred că nu voi putea uita prea ușor ce ochi mari a făcut. ”Cum ați condus până aici?”, îmi punea tot felul de întrebări. M-au dus direct la operație, au zis că nu mai are rost să pierdem niciun moment„, a povestit Mircea Rednic, pentru gsp.ro.