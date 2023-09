Mircea Rednic, primul antrenament după infarctul suferit la meciul cu FCSB. Tehnicianul vrea să stea pe bancă următoarea etapă – GALERIE FOTO

Mircea Rednic nu a ținut cont prea mult de recomandarea medicilor și a condus primul antrenament al formației UTA, după infarctul suferit la meciul cu FCSB, de pe 28 august. Antrenorul a fost operat, i s-a montat un stent și se simte foarte bine și vrea să stea pe bancă la duelul cu Universitatea Cluj, de etapa viitoare.

Mircea Rednic le-a dat mari emoții fanilor și conducătorilor, după ce a suferit un infarct la meciul cu FCSB, desfășurat pe 28 august. Nu și-a dat seama că situație este dificilă și s-a dus la spital abia a doua zi, pentru că nu se simțea bine. Medicii l-au informat că trebuie să-l opereze urgent și i-au și montat un stent. Intervenția chirurgicală a avut loc pe 29 august, iar pe 1 septembrie, antrenorul a fost externat. „Puriul” a glumit și a spus că este convins că problemele de la inimă le are pentru că „îi place păpica bună”.

„Imediat după primul gol al nostru (n.r. – 2-1 scor final cu FCSB), am simțit ceva. O apăsare, o greutate, nu știu cum să explic mai clar. Că apoi și ceilalți din staff, jucătorii, au zis: «Aoleu, Mister, poate ne-am suit noi pe dumneavoastră și v-am strivit!». Simțeam eu ceva, am luat o pastilă de la doctorul nostru și mi-am revenit.

Am fost mai agitat în repriza a doua, parcă a mai fost ceva, dar după care mi-am revenit. N-am avut nicio jenă nici după finalul meciului cu FCSB, mai mult, am stat de vorbă, la taclale cu jucătorii, cu cei din staff, s-a stat la o bere. A doua zi, la antrenament, iar am simțit o apăsare.

I-am zis lui «dochi» (n.r. – doctorul) al nostru de la echipă: «Vreau să fac eu un control să stau liniștit!». Am ajuns la spital, să fac un EKG. Când a văzut rezultatul, doctorița de acolo a făcut ochii mari.

Cred că nu voi putea uita prea ușor ce ochi mari a făcut. «Cum ați condus până aici?», îmi punea tot felul de întrebări. M-au dus direct la operație, au zis că nu mai are rost să pierdem niciun moment”, a declarat Rednic pentru GSP, după operație.