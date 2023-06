Mai e puțin până la Rockstadt Extreme Fest: lista completă a artiștilor care vor urca pe scenă

La un deceniu de la prima sa ediție, Rockstadt Extreme Fest a devenit cel mai mare festival de metal din România și continuă să crească.

Mai mult decât orice alt festival de acest gen, Rockstadt Extreme Fest a oferit o expunere esențială multor trupe, incluzând atât artiști de renume cât și formații la început de drum și gestionând o diversitate de genuri metal și rock, se arată pe pagina oficială a festivalului de la Râșnov.

Lista completă a trupelor de la Rockstadt Extreme Fest

Din câte se știe până acum, pe scenele Rockstadt Extreme Fest vor urca: MESHUGGAH,DROPKICK MURPHYS, ANTHRAX,ARCH ENEMY, IN FLAMES, ARCHITECTS, TRIVIUM, HEILUNG, ALESTORM, EPICA, AMORPHIS,AVATAR, OBITUARY, TRIPTYKON, MAYHEM, PERTUBATOR, IGORRR, DYING FEETUS, LIONHEART, KNOCKED LOOSE, SLEEP TOKEN, MARDUK, WHILE SHE SLEEPS, ZEAL & ARDOR, THERION, DEICIDE, AGNOSTIC FRONT, I AM MORBID, SACRED REICH, THE OCEAN, MIDNIGHT, GAEREA, HANGMAN’S CHAIR, IMPALED NAZARENE, GUTALAX, IMPERIAL TRIUMPHANT, SPECTRAL WOUND, VILLAGERS OF IOANINA CITY, ALLOCHIRIA, MISTHYRMING, EMPLOYED TO SERVE, INFEST, dar lista se poate mări pe ultima sută de metri.

Organizat la Cetatea Râșnov, Rockstadt Extreme Fest 2023 va avea loc între 2 și 6 august 2023 la doar 30 de minute de Brașov, în orașul Râșnov.

Terenul festivalului va găzdui 3 scene și nu mai puțin de 70 de trupe în toate cele 5 zile, dar asta nu este tot. Practic, te poți bucura de mâncăruri gustoase, dar și de băuturi bune, la prețuri decente, susțin organizatorii acestui festival.

Între timp, vei avea parte de un peisaj natural în care se întâmplă toate acestea și adăugă la calcul 10.000 de oameni prietenoși cu care să faci cunoștință și să petreci până în zori.

Îți cumperi tricoul trupei tale preferate de la standul de merchandise și apoi poți vedea toate cele mai bine de 70 de trupe pentru că programul festivalului este unul destul de cuprinzător.

În acest zile îți poți face, de asemenea, timp pentru o plimbare în care să vizitezi Cetatea Râșnov, Peștera Valea Cetății, Parcul Dino sau, nu în ultimul rând, Castelul Dracula din Bran.

Biletele pot fi achiziționate din rețeaua iabilet.ro.