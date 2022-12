Cine va cânta la Rockstadt 2023, primele trupe, anunțate: cât costă abonamentele

Rockstadt Extreme Fest 2023 va avea loc în perioada 2-6 august 2023, așa cum te-a obișnuit deja, la poalele cetății Râșnov, în sufletul Transilvaniei.

Vei putea asculta muzică live pe cele trei scene mari, îar organizatorii promit că și anul acesta va exista camping, băuturi la prețuri accesibile, dar și food court.

În cadrul celei de-a 9-a ediție a festivalului vor cânta mai bine de 70 de trupe, iar o parte dintre ele sunt deja anunțate, după cum vei afla în cele ce urmează.

Ce trupe au fost anunțate, până acum, la ediția din 2023 a Rockstadt Extreme Fest, de la Râșnov

Practic, festivalul pare pregătit să continue experiența unei vacanțe „extreme” pentru miile de fani ai muzicii rock, după cum se arată pe site-ul oficial Rockstadt Extreme Fest.

Rockstadt Extreme Fest va anunța un line-up special, complet și oficial, pe măsură ce vor exista confirmări.

Totuși, din ceea ce se știe până acum, publicul va putea să-i vadă și asculte live pe Trivium, Alestorm, Obituary, Dying Fetus, While She Sleeps Midnight, Deicide, Mayhem, Perturbator, Knocked Loose, Igorrr, I Am Morbid, Gaerea, Hangman’s Chair Sleep Token, Gutalax sau Villagers of Ioannina City, printre alții.