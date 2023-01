Lovitura de la ANAF pentru românii cu calculatoare vechi: nu mai merge pe Windows 7 și Windows 8/8.1

Dacă ai un computer mai vechi pe care rulezi sisteme de operare de tipul Windows 7, Windows 8 sau Windows 8.1, avem o veste destul de neplăcută pentru tine.

Noua directivă ANAF a intrat deja în vigoare în data de 8 ianuarie 2023.

„Începând cu 8 ianuarie 2023, aplicațiile puse la dispoziția contribuabililor (pdf-urile inteligente) vor putea fi utilizate numai pe sisteme de operare aflate in suport la producător și cu toate update-urile la zi”, se arată într-un comunicat ANAF.

Totuși, în acest moment, nu este foarte clar când anume nu vor mai putea fi depuse declarațiile fiscale de tipul PDF inteligent pe sistemele cel folosesc Windows 7, Windows 8 sau Windows 8.1.

ANAF, în tandem cu Microsoft

Această decizie vine după ce Microsoft a anunțat că va înceta suportul pentru aceste sisteme de operare în data de 10 ianuarie 2023. Așadar, se pare că ANAF a furat startul, în acest sens.

În consecință, pentru a putea depune declarațiile ANAF, vei fi obligat să îți actualizezi sistemul de operare spre Windows 10 sau chiar Windows 11.

Firește, dacă ai un computer mai vechi, actualizările vor fi necesare și la partea de hardware, nu numai la software, de vreme ce există anumite cerințe pentru a putea folosi cele mai noi versiuni de Windows.

Cerințe minime pentru Windows 10:

Procesor: Procesor de 1 GHz sau mai rapid. Versiunea pe 64 de biți necesită un procesor care să suporte CMPXCHG16b, PrefetchW si LAHF/SAHF;

Memorie: 1 GB pentru 32 de biți sau 2 GB pentru versiunea pe 64 de biți;

Spațiu pe hard disk: 16 GB pentru versiunea de 32 biți și 20 GB pentru versiunea pe 64 biți;

Placă video: Placa video trebuie sa suporte DirectX9 sau mai bună;

Display: Laptopurile trebuie sa aiba rezolutie minimă de 1024 x 600 pixeli.

„Începând cu 08.01.2023 aplicațiile puse la dispoziția contribuabililor (pdf-urile inteligente) vor putea fi utilizate numai pe sisteme de operare aflate in suport la producător și cu toate update-urile la zi. Cu scopul de a mări gradul de reziliență și de a asigura securitatea resurselor și a sistemelor informatice, la nivel global au fost actualizate procedurile și politicile de securitate. In acest scop, pentru a nu afecta procesul de digitalizare a Ministerului Finanțelor (ANAF) și pentru a urma standardele înalte de securitate stabilite la nivel mondial, va informam ca începând cu 08.01.2023 aplicațiile puse la dispoziția contribuabililor (pdf-urile inteligente) vor putea fi utilizate numai pe sisteme de operare aflate in suport la producător și cu toate update-urile la zi”, se mai arată în comunicatul ANAF.