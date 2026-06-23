Obiectul pe care mulți români îl uită în mașină înainte de vacanță. În unele țări europene poate aduce amenzi de sute de euro

În Germania, Austria și Elveția, autoritățile au reguli mult mai stricte privind dispozitivele care avertizează șoferii despre prezența radarelor. În unele cazuri, nu doar folosirea lor este sancționată, ci și simpla deținere în vehicul. Astfel, un șofer care traversează Austria cu un detector radar lăsat în torpedou poate avea surpriza să fie amendat, chiar dacă dispozitivul nu era utilizat în momentul controlului.

Ce prevede legislația în 2026

În Austria, detectoarele radar sunt interzise, iar poliția are dreptul să confiște echipamentul. Amenzile pot ajunge la câteva sute de euro, în funcție de situație.

În Germania, legislația rutieră interzice folosirea dispozitivelor și aplicațiilor care avertizează activ asupra controalelor de viteză. Autoritățile pot aplica amenzi și pot dispune confiscarea echipamentului.

Elveția are unele dintre cele mai dure reguli din Europa. Pe lângă amenzi consistente, autoritățile pot confisca dispozitivul, iar în anumite situații sancțiunile pot depăși 1.000 de franci elvețieni.

Atenție și la aplicațiile de pe telefon

Mulți conducători auto cred că au găsit o soluție simplă renunțând la detectorul clasic și folosind aplicații de navigație care semnalează radarele. Totuși, în anumite state europene, și utilizarea unor astfel de funcții poate ridica probleme. De exemplu, în Germania, folosirea activă a aplicațiilor care avertizează asupra radarelor poate fi sancționată.

Înainte de a pleca la drum, este recomandat ca șoferii să verifice setările aplicațiilor de navigație și să dezactiveze funcțiile care nu sunt permise în țările tranzitate.

Camerele auto și alte accesorii care pot ridica probleme

Un alt accesoriu foarte popular este camera de bord. În majoritatea statelor europene, folosirea acesteia este permisă, însă există reguli stricte privind protecția datelor personale și utilizarea imaginilor înregistrate.