Obiectul pe care mulți români îl uită în mașină înainte de vacanță. În unele țări europene poate aduce amenzi de sute de euro
Sezonul concediilor este în plină desfășurare, iar mii de români aleg și în acest an să călătorească cu mașina spre destinații din Europa. Fie că merg în Grecia, Croația, Italia, Austria, Germania sau Elveția, mulți șoferi nu știu că anumite obiecte pe care le folosesc fără probleme în România pot atrage amenzi consistente după trecerea frontierei. Unul dintre cele mai cunoscute exemple este detectorul radar, un accesoriu prezent în numeroase autoturisme și considerat perfect legal în România. În alte state europene, însă, simpla prezență a acestuia în mașină poate fi suficientă pentru aplicarea unei sancțiuni.
Detectoarele radar, interzise în unele state
Legislația rutieră din România permite utilizarea detectoarelor radar, motiv pentru care mulți șoferi le folosesc în mod obișnuit. Situația se schimbă însă imediat ce intră în anumite țări europene.
În Germania, Austria și Elveția, autoritățile au reguli mult mai stricte privind dispozitivele care avertizează șoferii despre prezența radarelor. În unele cazuri, nu doar folosirea lor este sancționată, ci și simpla deținere în vehicul. Astfel, un șofer care traversează Austria cu un detector radar lăsat în torpedou poate avea surpriza să fie amendat, chiar dacă dispozitivul nu era utilizat în momentul controlului.
Ce prevede legislația în 2026
În Austria, detectoarele radar sunt interzise, iar poliția are dreptul să confiște echipamentul. Amenzile pot ajunge la câteva sute de euro, în funcție de situație.
În Germania, legislația rutieră interzice folosirea dispozitivelor și aplicațiilor care avertizează activ asupra controalelor de viteză. Autoritățile pot aplica amenzi și pot dispune confiscarea echipamentului.
Elveția are unele dintre cele mai dure reguli din Europa. Pe lângă amenzi consistente, autoritățile pot confisca dispozitivul, iar în anumite situații sancțiunile pot depăși 1.000 de franci elvețieni.
Atenție și la aplicațiile de pe telefon
Mulți conducători auto cred că au găsit o soluție simplă renunțând la detectorul clasic și folosind aplicații de navigație care semnalează radarele. Totuși, în anumite state europene, și utilizarea unor astfel de funcții poate ridica probleme. De exemplu, în Germania, folosirea activă a aplicațiilor care avertizează asupra radarelor poate fi sancționată.
Înainte de a pleca la drum, este recomandat ca șoferii să verifice setările aplicațiilor de navigație și să dezactiveze funcțiile care nu sunt permise în țările tranzitate.
Camerele auto și alte accesorii care pot ridica probleme
Un alt accesoriu foarte popular este camera de bord. În majoritatea statelor europene, folosirea acesteia este permisă, însă există reguli stricte privind protecția datelor personale și utilizarea imaginilor înregistrate.
În anumite țări, inclusiv Austria și Elveția, autoritățile au impus de-a lungul timpului restricții privind filmarea continuă a spațiului public sau publicarea imaginilor surprinse de camerele auto.
De asemenea, unele state au reguli speciale privind dispozitivele de bruiaj, luminile auxiliare neomologate sau alte accesorii care pot influența controlul traficului.
Ce trebuie verificat înainte de plecare
Specialiștii recomandă ca, înaintea unei călătorii în străinătate, șoferii să verifice nu doar documentele mașinii, ci și accesoriile pe care le transportă.
Un detector radar, o aplicație instalată pe telefon sau un dispozitiv folosit fără probleme în România pot fi considerate ilegale în alte state europene. Câteva minute de informare înainte de plecare pot preveni amenzi costisitoare și situații neplăcute care pot transforma vacanța într-o experiență mult mai scumpă decât era planificat.