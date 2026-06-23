Tradiții de Sânziene păstrate din bătrâni. Ce se face pe 24 iunie pentru un an bun

Coronițele din flori de sânziene, simbol al norocului

Una dintre cele mai cunoscute tradiții este culegerea florilor de sânziene în dimineața zilei de 24 iunie. Florile galbene, considerate plante cu puteri protectoare, erau împletite în coronițe care aveau rolul de a aduce noroc și de a feri gospodăria de rele.

În multe sate, oamenii aruncau coronițele pe acoperișul casei. Dacă acestea rămâneau agățate, era considerat un semn bun pentru familie și pentru recoltele din acel an. Dacă alunecau sau cădeau, se credea că urmează o perioadă mai puțin favorabilă.

Coronițele erau așezate și la porți, ferestre sau lângă icoane, unde erau păstrate până anul următor. Se spunea că florile culese de Sânziene au o putere aparte și pot proteja casa de necazuri.

Roua de Sânziene și credințele despre sănătate

O altă tradiție veche este legată de roua din dimineața zilei de Sânziene. În credința populară, roua adunată înainte de răsărit avea proprietăți binefăcătoare.

Fetele și femeile se spălau pe față cu această rouă pentru a avea sănătate, frumusețe și noroc tot anul. În unele regiuni, oamenii stropeau și animalele din gospodărie, considerând că astfel vor fi ferite de boli și vor avea spor.

De asemenea, plantele medicinale culese în această zi erau considerate mai puternice decât în alte perioade ale anului. Din acest motiv, multe gospodine adunau flori și ierburi pe care le păstrau pentru ceaiuri și leacuri tradiționale.

Obiceiuri pentru dragoste și căsătorie

Sânzienele au fost întotdeauna asociate și cu iubirea. Tradiția spune că fetele nemăritate își puteau afla ursitul în noaptea de 23 spre 24 iunie.