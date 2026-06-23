Ultima ora
Cât ar urma să coste rovinieta în România, față de Bulgaria și Ungaria. Noile tarife pregătite pentru 1 octombrie
de Ana Ionescu
ACTUALITATE

Tradiții de Sânziene păstrate din bătrâni. Ce se face pe 24 iunie pentru un an bun

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Tradiții de Sânziene păstrate din bătrâni. Ce se face pe 24 iunie pentru un an bun
Sânzienele sunt sărbătorite în fiecare an pe 24 iunie

Sânzienele, sărbătorite în fiecare an pe 24 iunie, reprezintă una dintre cele mai îndrăgite și misterioase sărbători din calendarul popular românesc. Ziua este asociată cu zânele bune ale câmpurilor și pădurilor, cu florile galbene de sânziene și cu numeroase obiceiuri despre care oamenii credeau că aduc noroc, sănătate și belșug.

În multe zone ale țării, tradițiile de Sânziene s-au păstrat din generație în generație. Chiar dacă unele obiceiuri sunt mai puțin cunoscute astăzi, ele continuă să fie respectate de cei care cred în puterea simbolică a acestei zile speciale.

Coronițele din flori de sânziene, simbol al norocului

Una dintre cele mai cunoscute tradiții este culegerea florilor de sânziene în dimineața zilei de 24 iunie. Florile galbene, considerate plante cu puteri protectoare, erau împletite în coronițe care aveau rolul de a aduce noroc și de a feri gospodăria de rele.

În multe sate, oamenii aruncau coronițele pe acoperișul casei. Dacă acestea rămâneau agățate, era considerat un semn bun pentru familie și pentru recoltele din acel an. Dacă alunecau sau cădeau, se credea că urmează o perioadă mai puțin favorabilă.

Coronițele erau așezate și la porți, ferestre sau lângă icoane, unde erau păstrate până anul următor. Se spunea că florile culese de Sânziene au o putere aparte și pot proteja casa de necazuri.

Roua de Sânziene și credințele despre sănătate

O altă tradiție veche este legată de roua din dimineața zilei de Sânziene. În credința populară, roua adunată înainte de răsărit avea proprietăți binefăcătoare.

Fetele și femeile se spălau pe față cu această rouă pentru a avea sănătate, frumusețe și noroc tot anul. În unele regiuni, oamenii stropeau și animalele din gospodărie, considerând că astfel vor fi ferite de boli și vor avea spor.

De asemenea, plantele medicinale culese în această zi erau considerate mai puternice decât în alte perioade ale anului. Din acest motiv, multe gospodine adunau flori și ierburi pe care le păstrau pentru ceaiuri și leacuri tradiționale.

Obiceiuri pentru dragoste și căsătorie

Sânzienele au fost întotdeauna asociate și cu iubirea. Tradiția spune că fetele nemăritate își puteau afla ursitul în noaptea de 23 spre 24 iunie.

În unele zone, ele puneau sub pernă flori de sânziene și se rugau să își viseze viitorul soț. În alte părți ale țării, coronițele erau aruncate pe casă, iar felul în care acestea se așezau era interpretat ca un semn legat de căsătorie.

Astfel de obiceiuri făceau din noaptea de Sânziene una dintre cele mai așteptate momente ale verii pentru tinerii din comunitățile rurale.

Ce nu se făcea de Sânziene

Pe lângă tradițiile care aduceau noroc, existau și numeroase interdicții. Bătrânii spuneau că în această zi nu este bine să se certe oamenii, să se poarte ură sau să se facă lucrări grele la câmp.

Se credea că nerespectarea sărbătorii poate aduce pagube recoltelor sau ghinion în gospodărie. Din acest motiv, multe familii alegeau să petreacă ziua în liniște, participând la slujbe și respectând obiceiurile moștenite.

Chiar dacă lumea s-a schimbat, multe dintre aceste tradiții continuă să fie transmise și astăzi. Pentru mulți români, Sânzienele rămân o sărbătoare a naturii, a speranței și a dorinței de a începe un nou an cu sănătate, noroc și belșug.

Oasele ar putea ajuta creierul să se refacă după traumatisme. Experimentul surprinzător în care cercetătorii au comprimat tibia
Revista presei
Digi24
Călin Georgescu, mesaj special pentru George Simion la ieșirea de la CAB. Care era planul lui pentru liderul AUR
Hit.ro
Ciupercile ar putea ajuta oamenii să cultive hrană pe Marte și pe Lună
Romania TV
Cum arată casa de la țară a lui Carmen Tănase. Stă aici de 5 ani, după ce a convins-o fiul. Vila e modernă, cu o grădină imensă: Avem pădure, râu, căprioare și vecini de treabă / GALERIE FOTO
Femeia.ro
Mirabela Grădinaru, în centrul unei controverse după prima apariție în SUA. Detaliul din comunicarea oficială care a stârnit criticile românilor
Adevarul
Insula minusculă unde mămicile chineze călătoresc pentru a naște copii americani
Playsport.ro
Chivu, artist al revenirilor de la 0-2. A reușit o nouă minune cu Inter, de data aceasta cu...
Caloria.ro
4 motive pentru care probioticele pot fi importante pentru sănătatea organismului
Zooland.ro
Hrana „holistică” pentru animale, tot mai căutată de români. Ce contează cu adevărat când alegem mâncarea pentru câini și pisici