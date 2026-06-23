Tradiții de Sânziene păstrate din bătrâni. Ce se face pe 24 iunie pentru un an bun
Sânzienele, sărbătorite în fiecare an pe 24 iunie, reprezintă una dintre cele mai îndrăgite și misterioase sărbători din calendarul popular românesc. Ziua este asociată cu zânele bune ale câmpurilor și pădurilor, cu florile galbene de sânziene și cu numeroase obiceiuri despre care oamenii credeau că aduc noroc, sănătate și belșug.
În multe zone ale țării, tradițiile de Sânziene s-au păstrat din generație în generație. Chiar dacă unele obiceiuri sunt mai puțin cunoscute astăzi, ele continuă să fie respectate de cei care cred în puterea simbolică a acestei zile speciale.
Coronițele din flori de sânziene, simbol al norocului
Una dintre cele mai cunoscute tradiții este culegerea florilor de sânziene în dimineața zilei de 24 iunie. Florile galbene, considerate plante cu puteri protectoare, erau împletite în coronițe care aveau rolul de a aduce noroc și de a feri gospodăria de rele.
În multe sate, oamenii aruncau coronițele pe acoperișul casei. Dacă acestea rămâneau agățate, era considerat un semn bun pentru familie și pentru recoltele din acel an. Dacă alunecau sau cădeau, se credea că urmează o perioadă mai puțin favorabilă.
Coronițele erau așezate și la porți, ferestre sau lângă icoane, unde erau păstrate până anul următor. Se spunea că florile culese de Sânziene au o putere aparte și pot proteja casa de necazuri.
Roua de Sânziene și credințele despre sănătate
O altă tradiție veche este legată de roua din dimineața zilei de Sânziene. În credința populară, roua adunată înainte de răsărit avea proprietăți binefăcătoare.
Fetele și femeile se spălau pe față cu această rouă pentru a avea sănătate, frumusețe și noroc tot anul. În unele regiuni, oamenii stropeau și animalele din gospodărie, considerând că astfel vor fi ferite de boli și vor avea spor.
De asemenea, plantele medicinale culese în această zi erau considerate mai puternice decât în alte perioade ale anului. Din acest motiv, multe gospodine adunau flori și ierburi pe care le păstrau pentru ceaiuri și leacuri tradiționale.
Obiceiuri pentru dragoste și căsătorie
Sânzienele au fost întotdeauna asociate și cu iubirea. Tradiția spune că fetele nemăritate își puteau afla ursitul în noaptea de 23 spre 24 iunie.
În unele zone, ele puneau sub pernă flori de sânziene și se rugau să își viseze viitorul soț. În alte părți ale țării, coronițele erau aruncate pe casă, iar felul în care acestea se așezau era interpretat ca un semn legat de căsătorie.
Astfel de obiceiuri făceau din noaptea de Sânziene una dintre cele mai așteptate momente ale verii pentru tinerii din comunitățile rurale.
Ce nu se făcea de Sânziene
Pe lângă tradițiile care aduceau noroc, existau și numeroase interdicții. Bătrânii spuneau că în această zi nu este bine să se certe oamenii, să se poarte ură sau să se facă lucrări grele la câmp.
Se credea că nerespectarea sărbătorii poate aduce pagube recoltelor sau ghinion în gospodărie. Din acest motiv, multe familii alegeau să petreacă ziua în liniște, participând la slujbe și respectând obiceiurile moștenite.
Chiar dacă lumea s-a schimbat, multe dintre aceste tradiții continuă să fie transmise și astăzi. Pentru mulți români, Sânzienele rămân o sărbătoare a naturii, a speranței și a dorinței de a începe un nou an cu sănătate, noroc și belșug.