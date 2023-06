Locul din România pentru care străinii ar da orice să ajungă aici. Zona care a intrat printre 10 cele mai spectaculoase destinații de vizitat din lume

Se cunoaște că românii sunt oameni ospitalieri, turiștii apreciind felul în care sunt primiți când ajung în țara noastră. Un județ din România a ajuns în top zece cele mai primitoare zone turistice din lume, potrivit unei analize realizate de Booking’s Traveller Review Awards 2023.

Premiile Traveller Review Awards 2023 de la platforma de închiriat Booking.com sunt despre sărbătorirea eforturilor care implică un sejur grozav sau o călătorie perfectă – acel mic efort suplimentar pentru a face fiecare moment special.

„Suntem încântați să sărbătorim ospitalitatea incredibilă și serviciile de transport ale partenerilor noștri din întreaga lume. Tuturor partenerilor câștigători din acest an – felicitări! Mulțumim tuturor partenerilor Booking.com pentru că au făcut lucruri grozave pentru oaspeții lor și pentru că le-au făcut experiențele memorabile, dar și pentru clienții care și-au făcut timp să lase o recenzie pentru a împărtăși experiența lor extraordinară”, a scris platforma Booking.com.

Mureș a intrat în top zece cele mai ospitaliere locuri din lume

Este vorba despre județul Mureș, care s-a poziționat pe locul cinci în acest top. Peste 240 de milioane de oameni care folosesc platforma au scris recenzii, iar pe baza acestora, judeţul Mureş a ajuns pe locul cinci în lume la capitolul ospitalitate, potrivit Booking.com.

Top 10 destinații din lume în ceea ce privește ospitalitatea arată cam așa:

La Rioja – Spania Epirus – Grecia Austria Superioară County Down – Irlanda de Nord Mureș – România Marlborough – Noua Zeelandă Ninh Binh – Vietnam Limon – Costa Rica Newfoundland & Labrador – Canada Dakota de Nord – SUA.

Așadar, cea mai populară platformă de rezervări online, Booking a introdus, pentru anul 2023, Mureșul pe harta celor mai primitoare destinații de vacanță, un semnal deosebit de important care va ajuta turiștii din întreaga lume în alegerea locului în care să-și petreacă concediul sau vacanța din acest an.

Poate nu știai, dar, în timp ce o mână de județe din România țin sus piața imobiliară de pe meleaguri mioritice și amplifică investițiile fabuloase în construcții, există județe care au alte priorități, precum protejarea mediului înconjurător și salvarea planetei.

Un astfel de județ este Mureș, dar lista mai include și Hunedoara, Gorj, Dolj, Galați sau Prahova. Prin Programul Operațional Tranziție Justă 2021-2027, Uniunea Europeană își propune ca acele regiuni care vor suferi pierderi economice pentru a reduce la zero emisiile de gaze cu efect de seră, să fie sprijinite financiar. În cazul județului Mureș pe care l-am folosit ca referință, autoritățile vor primi nu mai puțin de 200 de milioane de euro în fonduri europene.

Fonduri de 235 de milioane de euro dedicate reducerii poluării și gestionării forței de muncă afectate de închiderea unor fabrici cu impact negativ pentru mediu vor ajunge în perioada următoare la unitățile administrativ teritoriale, dar și la sectorul privat. De exemplu, cea mai mare sumă din cadrul acestei inițiative, de aproape 100 de milioane de euro, este destinată IMM-urilor. Aproximativ 34 de milioane de euro sunt alocate pentru producerea de energie solară, în timp ce 17 milioane sunt menite sprijinirii proceselor ecologice de producție. Cererile pentru obținerea acestor finanțări pot fi depuse din începând cu această lună.

Din nefericire, România deși este o țară spectaculoasă cu mult potențial, nu are parte nici de promovarea pe care o merită, nici de infrastructura rutieră care ne-ar ajuta foarte mult în a atrage turiști străini. Să sperăm că acest top al Booking ne va oferi ceva mai multă vizibilitate. Totuși, trebuie să recunoaștem că în ultimii ani turiștii străini nu ne mai ocolesc atât de mult, deci am putea spune că oarecum suntem pe drumul cel bun.

Ca referință, numărul turiştilor străini care au vizitat România a crescut cu 90% în primele nouă luni ale anului trecut, în timp ce numărul turiştilor români a fost în creştere cu 9%. Prin comparaţie cu valoarea indicatorului din 2021, avem o creştere de 16% a numărului de turişti. Aproximativ 9% pentru turiştii români şi o creştere de aproximativ 90% a numărului de turişti străini.