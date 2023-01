Locul unic din România pe care puțini oameni îl cunosc. Este de o frumusețe ireală, nu mai există nicăieri așa ceva

Din ce în ce mai mulți oameni au început să își dorească să cunoască mai bine frumusețile din România. Majoritatea turiștilor străini sau din anumite zone ale teritoriului și-au întors privirea spre câteva locuri din țară când vine vorba despre excursii sau vacanțe. Care este locul care le-a atras atenția multora? Cei care au trecut pe aici au mărturisit că imaginea pare că este desprinsă din basme. Iată mai multe detalii despre zonă și rezervațiile pe care le poți găsi acolo!

Loc fantastic din România: turiștii au rămas uimiți de frumusețile văzute

Majoritatea românilor au început să profite din ce în ce mai mult de frumusețile pe care le are țara noastră. Mulți dintre ei au descoperit acum un loc ce pare că este desprins din basme. Mai exact, este vorba despre Scărița-Belioara. Rezervația geo-botanică din masivul Muntele Mare care se află pe teritoriul comunelor Ocoliș și Poșaga (județul Alba).

Aceasta are vârfuri muntoase înalte, sub forma de turle (Colțul Bleantului, Piatra Belii, Vârful Negrilii) și nenumărate peșteri precum: Coșul Boului, Peștera fără Fund, Peștera Roșie, Peștera Lungă, Peștera Călugărului, Peștera lui Filip, Peștera Colțului Rotund etc.

Rezervația cuprinde ,,Șesul Craiului”, care este situat pe un platou calcaros la peste 1.350 metri altitudine, în continuarea pădurii de pe muntele Scărița. În apropiere sunt și obârșiile Văii Belioara, cu pereți veritcali, tancuri, vârcele, brâne și creste ascuțite.

Ce specii rare există acolo?

Specialiștii au indicat că rezervația botanică Scărița-Belioara conservă specii rare și unice în Europa precum: sângele voinicului, argințica, mărtăloaga, căldărușa, gențiana, buzata, crinul pestriț. De asemenea, specifice acestui masiv sunt endemismele barba murgului, mălăoaie și strugurii ursului.

Oamenii care doresc să ajungă aici trebuie să știe căile de acces care sunt pe: drumul național Turda-Câmpeni DN 75 până la Poșaga de Jos, de unde se continuă pe drumul comunal DC 42 până la Poșaga de Sus, iar de acolo, pe Valea Belioarei până în apropierea marginii nordice a satului și în continuare pe o potecă.

Experții recomandă tuturor să aibă îmbrăcăminte adecvată dacă își doresc să pătrundă mai mult pe jos în frumusețile locului și să ia la pas rezervația.

Alte rezervații din Alba