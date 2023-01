România face valuri în Europa: a intrat în top 10 și a bătut țări importante

Sigur ai auzit și tu ce spune despre români, când vine vorba despre atitudinea lor pe care o au cu turiștii și musafirii. Dacă nu știi, îți spunem noi: suntem considerați a fi foarte ospitalieri, printre cele mai primitoare gazde din lume chiar!

Desigur, ai putea spune că sunt doar zvonuri răspândite tot de români sau că e vorba despre câteva păreri izolate, dar ce ai zice dacă am avea un clasament oficial, întocmit de experți, care atestă că suntem foarte ospitalieri?

Ei bine, cei de la Booking.com tocmai au făcut acest lucru și au plasat țara noastră în top 10 cele mai ospitaliere destinații din lume.

Platforma de rezervări online a introdus, pentru anul 2023, Mureșul pe harta celor mai primitoare destinații de vacanță, un semnal deosebit de important care va ajuta turiștii din întreaga lume în alegerea locului în care să-și petreacă concediul sau vacanța din acest an.

În sfârșit, se vorbește foarte frumos despre România

Iată cu arată topul care ne face cinste:

-La Rioja, Spania

-Epirus, Grecia

-Oberosterreich, Austria

-County Down, Marea Britanie

-Mureș, România

-Marlborough, Noua Zeelandă

-Ninh Binh, Vietnam

-Limon, Costa Rica

-Newfoundland & Labrador, Canada

-North Dakota, Statele Unite

Din nefericire, România deși este o țară spectaculoasă cu mult potențial, nu are parte nici de promovarea pe care o merită, nici de infrastructura rutieră care ne-ar ajuta foarte mult în a atrage turiști străini. Să sperăm că acest top al Booking ne va oferi ceva mai multă vizibilitate. Totuși, trebuie să recunoaștem că în ultimii ani turiștii străini nu ne mai ocolesc atât de mult, deci am putea spune că oarecum suntem pe drumul cel bun.

Ca referință, numărul turiştilor străini care au vizitat România a crescut cu 90% în primele nouă luni ale anului trecut, în timp ce numărul turiştilor români a fost în creştere cu 9%.

„Pentru primele nouă luni, potrivit datelor Institutului Naţional de Statistică, indicatorul principal care reflectă activitatea turistică din România – şi mă refer la numărul de turişti – arată foarte bine.

Prin comparaţie cu valoarea indicatorului din 2021, avem o creştere de 16% a numărului de turişti. Aproximativ 9% pentru turiştii români şi o creştere de aproximativ 90% a numărului de turişti străini. Zic eu că este o confirmare a efortului susţinut comun dintre autorităţi, operatori şi minister în a susţine activitatea turistică din România”, conform ministrului de resort.