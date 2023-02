Oameni celebri care nu au fost crezuți când au făcut acuzații, dar s-a dovedit că avea dreptate: de la Brendan Fraser și Anna Nicole Smith, la Johnny Rotten, de la Sex Pistols

De-a lungul timpului, mulți oameni, printre care și vedete, au încercat să spună adevărul despre anumite evenimente nefericite, dar fără niciun rezultat la momentul potrivit.

Cum înainte de epoca #metoo, acuzațiile grave erau adesea ridiculizate, în loc să fie investigate, mulți oameni importanți de la Hollywood, și nu numai, s-au trezit excluși din „societate”.

Astăzi îți vom povesti câteva astfel de exemple.

Jake Lloyd avea doar 10 ani când a devenit ținta batjocurii

Primul dintre filmele prequel Războiul Stelelor, Amenințarea Fantomei, a avut premiera în 1999, după ce fanii așteptaseră zeci de ani pentru un nou film al francizei.

În ciuda așteptării îndelungate, spectatorii au criticat îndelung intriga lipsită de esență din film, dialogul ciudat și personajul controversat, Jar Jar Binks.

A ajuns să fie evaluat unul dintre cele mai proaste filme ale francizei și, așa cum se întâmplă în cazul multor fani extra zeloși, critica a mers mai departe de atât.

Așadar, s-au căutat și s-au găsit greșeli în personajul tânărului Anakin, interpretat de Jake Lloyd, care avea atunci numai 10 ani.

Micul actor a avut parte de câteva roluri mici înainte de asta, însă nimic comparat cu Războiul Stelelor. Pe lângă faptul că dădea 60 de interviuri pe zi pentru a promova filmul, copilul a fost batjocorit de fani.

Lloyd a fost hărțuit chiar și de colegii săi, până la punctul în care se spune că viața lui la acea vreme devenise „un iad”.

A renunțat la actorie în 2001, la doar doi ani după premiera filmului, spunând mai târziu că experiența l-a făcut să se simtă inconfortabil în fața unei camere de filmat.

Nu a fost nici primul, nici ultimul actor din Războiul Stelelor care a devenit subiectul batjocurii publicului.

La vremea respectivă, el a încercat să spună prin ce trece, însă nu a fost crezut.

Viața de mai târziu a lui Lloyd a fost marcată de o nouă tragedie. Sora lui mai mică a murit în somn la vârsta de 26 de ani și, la scurt timp după, Lloyd a fost diagnosticat cu schizofrenie.

Vorbind despre Star Wars, în 2017, Mark Hamill și-a amintit: „Încă sunt supărat pentru felul în care l-au tratat pe Jake Lloyd. Avea doar 10 ani, băiatul acela, și a făcut exact ce a vrut George”.

Oportunitățile de actorie ale lui Brendan Fraser s-au epuizat după ce a vorbit despre ceea ce pățise

La mijlocul anilor 2000, Brendan Fraser s-a transformat rapid, dintr-o vedetă de la Hollywood idolatrizată de milioane de fani, într-un aproape necunoscut.

Este greu să nu corelezi schimbarea cu 2003, când Fraser a vorbit despre un presupus abuz al președintelui de atunci al Associated Press, de la Hollywood, Philip Berk.

Fraser și-a făcut publică povestea într-un interviu din 2018 pentru GQ, dezvăluind că a fost atins într-un mod total nepotrivit de Berk: „M-am simțit rău. M-am simțit ca un copil mic. Am simțit că aveam o minge în gât. Am crezut că o să plâng”, a spus, la vremea respectivă, Brendan Fraser.

Berk a catalogat acuzația lui Fraser ca fiind o „invenție totală”, însă a recunoscut incidentul, la un moment dat, deși a spus că ar fi fost o simplă glumă.

Fraser a declarat că răspunsul primit de la HFPA s-a manifestat ca o tăcere „asurzitoare” și că, începând cu acel moment, ofertele de muncă i s-au diminuat considerabil, până au dispărut de tot.

El a mai declarat că incidentul l-a făcut să vrea să se retragă de tot din lumina reflectoarelor.

Actorul a avut parte și de alte greutăți în anii care au urmat: operații multiple, un divorț și moartea mamei sale.

După interviul acordat în 2018, Fraser a spus că HFPA a încercat să-l abordeze, recunoscând că incidentul a fost nepotrivit, dar spunând că totul a fost o glumă. Artistul nu a acceptat explicația aceasta, din motive evidente.

Berk, care era încă membru al HFPA la vremea respectivă (a fost, ulterior, demis pentru comentariile sale despre Black Lives Matter în 2021), a spus: „Mi s-a spus că declarația mă va absolvi de orice faptă greșită”.

HFPA a lansat, în cele din urmă, o declarație prin care își apără deciziile, declarând că o anchetă a constatat că „evenimentul nu a fost un avans sexual intenționat”, reiterând, în același timp, că „ceea ce a experimentat domnul Fraser a fost nepotrivit”.

Înainte de anunțul nominalizaților la Globul de Aur din 2023, actorul a decis că va boicota evenimentul:

„Am mai multă istorie cu Hollywood Foreign Press Association, decât am respect pentru Hollywood Foreign Press Association. Nu, nu voi participa. Din cauza istoriei pe care o am cu ei. Și mama nu a crescut un ipocrit”, a declarat artistul.

Anna Nicole Smith a fost ridiculizată în propriul ei reality show

Oamenii au părut întotdeauna interesați de Anna Nicole Smith, fie că era fost vorba despre povestea ei opulentă din anii 1990 sau despre decăderea tragică de la începutul anilor 2000.

De-a lungul timpului, ea a făcut destui bani și, mai apoi, a început să investească în fizicul ei, aplicându-și implanturi mamare sau lucrând la silueta care a pus-o direct pe coperta Playboy. Ulterior, Smith a fost numită varianta din anii ’90 a lui Marilyn Monroe.

La fel de captivantă a fost și căsătoria ei cu miliardarul J. Howard Marshall, în 1994, care era cu mai bine de 60 de ani mai mare decât ea. În timp ce mulți, inclusiv familia lui Marshall, o considerau pe Anna o profitoare, ea a insistat întotdeauna că nu era interesată de bani.

„Nu mă căsătoresc cu el pentru banii lui. Am banii mei”, a declarat, la vremea respectivă, Anna Nicole Smith.

Totuși, în momentul în care Marshall a decedat, în 1995, Smith a intrat într-o telenovelă juridică cu fiul miliardarului, E. Pierce Marshall.

Dependența ei pentru medicamentele eliberate pe bază de rețetă s-a înrăutățit. Cum aproape nimeni nu mai voia să îi ofere contracte, a acceptat să participe la un serial de reality despre viața ei, intitulat The Anna Nicole Show, pe E!.

Multe recenzii ale serialului au prezentat-o pe Smith ca fiind adesea drogată, iar serialul a fost comparat cu un accident de mașină sau cu o epavă.

„În dorința de a o exploata pe Anna Nicole Smith care e abia coerentă, E! face ceva care se apropie destul de mult cu ideea de oscenitate”, a scris, la un moment dat, Ken Tucker, pentru Entertainment Weekly.

La cinci luni după ce fiul ei, Daniel Wayne Smith, murea din cauza unei combinații letală de substanțe, Smith murea în același mod, la vârsta de 39 de ani. Decesul ei a fost un subiect la fel de tabloidizat ca viața ei.

Surse apropiate acesteia susțin că, în realiate, ea nu ar fi fost niciodată interesată de bani, așa cum a susținut. Adevărul, însă, îl știe numai Anna Nicole Smith.

Johnny Rotten, primul om care l-a dat în vileag pe Jimmy Savile

John Lydon (Rotten) a susținut, la un moment dat, că a fost exclus de la BBC după ce a vorbit despre „apucăturile” lui Jimmy Savile.

Membrul trupei britanice de punk-rock, The Sex Pistols, a acordat un interviu, în 1978, în timpul căruia a spus că Savile avea „(…) tot felul de slăbiciuni. Știm cu toții despre ce este vorba, dar nu avem voie să vorbim despre asta. Știu niște zvonuri”.

Vorbind recent cu Piers Morgan, în cadrul emisiunii Life Stories, el a spus: „Sunt foarte, foarte deranjat că oamenilor ca Savile li s-a permis să continue. Am spus ce trebuia. Dar ei nu au difuzat asta”.

El a continuat: „M-am trezit interzis de la radioul BBC pentru o vreme, din cauza comportamentului meu controversat”.

Adevărul este că, la vremea respectivă, The Sex Pistols deja avea o relație proastă cu BBC, din cauza melodiei God Save The Queen, în care punkerii își băteau joc de Regina Elisabeta a II-a.

Mai târziu, Rotten a spus: „Nu am avut dreptate? Cred că majoritatea copiilor și-au dorit să meargă la Top of the Pops, dar știam cu toții ce va însemna asta pentru ei”.

Omul de televiziune Jimmy Savile a decedat 2011, iar la scurt timp după moartea acestuia au ieșit la iveală informații potrivit cărora ar fi abuzat un număr mare de copii, de-a lungul vieții sale.