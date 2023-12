Greva continuă și miercuri în școli. Guvernul nu a venit cu soluții în urma discuțiilor cu sindicaliștii. Urmează noi negocieri

Miruna Croitoru, președinta Consiliului Elevilor: Este o situație care ne dezavantajează pe toți. De când am început greva au venit mesaje din toată țara cu privire la această situație. Din păcate profesorii nu ne răspundeau la toate întrebările legate de grevă: ce o să se întâmple? Cât durează?

Iulian Cristache, președintele Asociației Părinților:

În ultima perioadă de timp am avut chiar un comunicat astfel încât să venim în sprijinul părinților, în sensul în care să existe o comunicare reală între conducerile unităților de învățământ, prin învățător sau diriginți, către părinți astfel încât să știm cum să reacționăm în această perioadă de grevă. Nu mă feresc de cuvinte, categoric este o situație conflictuală pe care trebuie s-o rezolvăm prin dialog. Ea are loc între Guvernul României și reprezentanții sindicatelor.