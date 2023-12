EXCLUSIV Se face sau nu școală? Ce trebuie să știe elevii despre greva din învățământ. Câți profesori refuză să mai predea

Greva va continua și mâine în școlile din România, iar numărul profesorilor și angajaților din învățământ care s-au alăturat acțiunii a crescut după prima zi de grevă. Simion Hăncescu, preşedintele Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ, a declarat pentru Playtech.ro că procentul celor care au semnat pentru această acțiune a ajuns la peste 85%. Mai mult, liderul FSLI a anunțat că până în această seară nu au mai primit niciun mesaj de la guvernanți pentru o nouă discuție.

Profesorii nu renunță la grevă, ba mai mult, numărul celor care s-au alăturat acțiunii a crescut.

Acesta a mai precizat că până luni seara nu a mai venit nicio invitație din partea guvernanților pentru o nouă rundă de discuții.

Nimic. Ofertele pe care le-am primit au fost mai mult decât inacceptabile, nu s-a întâmplat nimic față de ce s-a întâmplat acum 4 luni de zile.

Profesorii care nu au semnat pentru grevă pot să vină la ore și să-i cheme pe elevi la cursuri și desigur să pună absențe.

„Cine a semnat pentru grevă are dreptul la grevă, nu are are alte obligații nici să cheme copiii la școală, nici să predea, nici să evalueze, nici că supravegheze. Cine nu a semnat pentru grevă și nu vrea să facă grevă poate să-și cheme copiii la școală”, a mai precizat liderul FSLI.