Greva din Educație se prelungește. Profesorii anunță că ies în stradă masiv. Bacul și Evaluarea Națională, în aer

Reprezentanţii federaţiilor sindicale din educaţie au anunţat, marţi, într-o conferință de presă comună că vor declanşa greva generală din 22 mai. Decizia a fost votată de membri de sindicat în proporție de peste 70%. Totodată mâine, 18 mai, va avea loc o grevă de avertisment între orele 11.00 şi 13.00. Angajații din învăţământ cer majorarea salariilor, dar şi măsuri pentru ca incidente violente să nu mai aibă loc în şcoli. Aceștia mai spun că greva generală ar putea afecta examenele din acest an, dacă guvernanții nu vin cu soluții.

Greva generală continuă. Bacul și Evaluarea Națională rămân incerte

Update 26 mai, ora 17:28: Liderii sindicatelor din educație nu renunță la greva generală. Mai mult, la mitingul care va avea loc marți, 29 mai, la Cotroceni, vor fi peste 20.000 de oameni, anunță liderul Federației Sindicatelor din Educație, Marius Nistor.

Vineri, mii de profesori au protestat în stradă în mai multe orașe. Premierul Nicolae Ciucă a declarat că „nu voi promite niciodată ceea ce nu se poate realiza”.

La rândul său, Marcel Ciolacu a spus că ar fi ilegal să crească salariile profesorilor acum, în afara legii salarizării.

„Nu putem încărca legea, eu nu îmi asum să aruncăm țara în aer doar pentru că o categorie socială nedreptățită dorește să primească o majorare salarială”, a spus Ciolacu.

La mitingul programat marți pe traseul Palatul Victoriei – Cotroceni vor participa peste 20.000 de oameni, conform declarației liderului Federației Sindicatelor din Educație, Marius Nistor.

Acesta a declarat pentru hotnews.ro că „atât timp cât este grevă în școli, nu se desfășoară niciun tip de activitate”. Răspunsul său a venit la întrebarea privind riscul amânării Evaluării Naționale și a Bacalaureatului.

„Nu este vorba despre ce vream noi, sindicatele din educație. Cei care au semnat pentru declanșarea grevei sunt singurii în măsură să decidă suspendarea grevei. În momentul de față nu suntem în această situație, atât timp cât Guvernul spune că e în imposibilitate de a rezolva lucrurile. (…)”, a spus Nistor pentru sursa citată.

Update 22 mai, ora 12.34. Profesorii au reacționat la anunțul Ministerului Educației privind o creștere a salariilor din învățământ cu 9%, bonus pentru profesorii debutanți și acordarea unor stimulente financiare pentru profesorii din unități de învățământ din zone defavorizate.

Iată comunicatul sindicatelor din învățământ:

„𝐅𝐞𝐝𝐞𝐫𝐚𝐭̧𝐢𝐢𝐥𝐞 𝐝𝐢𝐧 𝐞𝐝𝐮𝐜𝐚𝐭̧𝐢𝐞: 𝐆𝐮𝐯𝐞𝐫𝐧𝐮𝐥 𝐭𝐫𝐞𝐛𝐮𝐢𝐞 𝐬𝐚̆ 𝐠𝐚̆𝐬𝐞𝐚𝐬𝐜𝐚̆ 𝐬𝐨𝐥𝐮𝐭̧𝐢𝐢 𝐩𝐞𝐧𝐭𝐫𝐮 𝐩𝐫𝐨𝐛𝐥𝐞𝐦𝐞𝐥𝐞 𝐝𝐢𝐧 𝐞𝐝𝐮𝐜𝐚𝐭̧𝐢𝐞!

Federația Sindicatelor Libere din Învățământ, Federația Sindicatelor din Educație „SPIRU HARET” și Federația Națională Sindicală „ALMA MATER“, în numele salariaților din învățământ ale căror drepturi și interese le reprezintă, au respins ieri, 21 mai 2023, așa-zisa ofertă a Guvernului României.

𝐍𝐔 𝐚𝐯𝐞𝐦 𝐧𝐞𝐯𝐨𝐢𝐞 𝐝𝐞 𝐚𝐣𝐮𝐭𝐨𝐚𝐫𝐞 𝐬𝐨𝐜𝐢𝐚𝐥𝐞!

𝐍𝐔 𝐬𝐮𝐧𝐭𝐞𝐦 𝐚𝐬𝐢𝐬𝐭𝐚𝐭̦𝐢 𝐬𝐨𝐜𝐢𝐚𝐥!

𝐀𝐕𝐄𝐌 𝐧𝐞𝐯𝐨𝐢𝐞 𝐝𝐞 𝐬𝐚𝐥𝐚𝐫𝐢𝐢 𝐝𝐞𝐜𝐞𝐧𝐭𝐞!

𝐍𝐔 𝐚𝐦 𝐝𝐞𝐜𝐢𝐬 𝐬𝐚̆ 𝐟𝐚𝐜𝐞𝐦 𝐠𝐫𝐞𝐯𝐚̆ 𝐩𝐞𝐬𝐭𝐞 𝐧𝐨𝐚𝐩𝐭𝐞!

𝐍𝐔 𝐟𝐚𝐜𝐞𝐦 𝐣𝐨𝐜𝐮𝐫𝐢 𝐩𝐨𝐥𝐢𝐭𝐢𝐜𝐞!

ESTE greva oamenilor școlii, este greva celor peste 200.000 de angajați din învățământ, care s-au săturat de nepăsarea guvernanţilor. Este greva celor care spun răspicat: AȘA NU SE MAI POATE!

ACUM, mai mult ca oricând, este important să dăm dăvadă de unitate.

Le mulţumim pentru susţinere şi înţelegere părinţilor şi elevilor!

Atenție, însă, la manipulările și dezinformările de pe rețelele sociale și cele care apar în spaţiul public pe anumite site-uri! Facem apel atât la jurnalişti, cât şi la membrii de sindicat să verifice informațiile la nivelul organizațiilor sindicatele teritoriale sau la federaţiile reprezentative din învăţământ!

De aproape doi ani tragem semnale de alarmă, organizăm acțiuni de protest. Din anul 2021 și până în prezent, când s-a luat decizia declanșării grevei, am avut următoarele acțiuni de protest:

• 6 decembrie 2021 – am depus la Registratura Guvernului 163.000 de petiții ale angajaților din învățământ prin care aceștia au solicitat majorarea în regim de urgență a salariilor;

• 20 – 22 decembrie 2021 – am pichetat sediul Guvernului României;

• 13 ianuarie 2022 – am pichetat sediul Guvernului României;

• 19 ianuarie 2022 – am organizat o grevă de avertisment de două ore;

• 25 mai 2022 – am organizat un miting de protest în Piața Victoriei;

• 1 februarie 2023 – am pichetat sediul Guvernului României;

• 21 februarie 2023 – am anunțat, prin intermediul unui comunicat de presă, că vom declanșa greva generală;

• 29 martie 2023 – am pichetat sediul Guvernului României;

• 25 – 26 aprilie 2023 – am pichetat sediul Guvernului României;

• 10 mai 2023 – am organizat un marș de protest la care au participat peste 15.000 de angajați din învățământ;

• 17 mai 2023 – am organizat o grevă de avertisment de două ore.

𝐀𝐭𝐞𝐧𝐭̧𝐢𝐨𝐧𝐚̆𝐦 𝐆𝐮𝐯𝐞𝐫𝐧𝐮𝐥 𝐑𝐨𝐦𝐚̂𝐧𝐢𝐞𝐢 𝐜𝐚̆, 𝐝𝐚𝐜𝐚̆ 𝐢̂𝐧 𝐩𝐞𝐫𝐢𝐨𝐚𝐝𝐚 𝐢𝐦𝐞𝐝𝐢𝐚𝐭 𝐮𝐫𝐦𝐚̆𝐭𝐨𝐚𝐫𝐞 𝐧𝐮 𝐬𝐞 𝐢𝐦𝐩𝐥𝐢𝐜𝐚̆ 𝐬𝐞𝐫𝐢𝐨𝐬 𝐢̂𝐧 𝐬𝐨𝐥𝐮𝐭̦𝐢𝐨𝐧𝐚𝐫𝐞𝐚 𝐩𝐫𝐨𝐛𝐥𝐞𝐦𝐞𝐥𝐨𝐫 𝐜𝐚𝐫𝐞 𝐟𝐚𝐜 𝐨𝐛𝐢𝐞𝐜𝐭𝐮𝐥 𝐠𝐫𝐞𝐯𝐞𝐢 𝐠𝐞𝐧𝐞𝐫𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐢𝐧 𝐢̂𝐧𝐯𝐚̆𝐭̦𝐚̆𝐦𝐚̂𝐧𝐭 𝐬̧𝐢 𝐧𝐮 𝐯𝐢𝐧𝐞 𝐜𝐮 𝐩𝐫𝐨𝐩𝐮𝐧𝐞𝐫𝐢 𝐜𝐚𝐫𝐞 𝐬𝐚̆ 𝐟𝐢𝐞 𝐚𝐜𝐜𝐞𝐩𝐭𝐚𝐭𝐞 𝐝𝐞 𝐦𝐞𝐦𝐛𝐫𝐢𝐢 𝐝𝐞 𝐬𝐢𝐧𝐝𝐢𝐜𝐚𝐭, 𝐬𝐚𝐥𝐚𝐫𝐢𝐚𝐭̧𝐢𝐢 𝐝𝐢𝐧 𝐞𝐝𝐮𝐜𝐚𝐭̧𝐢𝐞 𝐬𝐮𝐧𝐭 𝐡𝐨𝐭𝐚̆𝐫𝐚̂𝐭̦𝐢 𝐜𝐚, 𝐢̂𝐧 𝐩𝐚𝐫𝐚𝐥𝐞𝐥 𝐜𝐮 𝐠𝐫𝐞𝐯𝐚 𝐠𝐞𝐧𝐞𝐫𝐚𝐥𝐚̆, 𝐬𝐚̆ 𝐢𝐚𝐬𝐚̆ 𝐦𝐚𝐬𝐢𝐯 𝐢̂𝐧 𝐬𝐭𝐫𝐚𝐝𝐚̆”

Update 22 mai, ora 10.43. Ministerul Educației a transmis un comunicat de presă prin care informează că în urma discuției dintre liderii federațiilor din învățământ și premierul, președintele Camerei Deputaților și reprezentanți ai Guvernului, s-a decis creșterea salariilor din învățământ.

„În urma discuției din data de 21 mai 2023, desfășurată la Palatul Victoria, la care au participat Premierul României – dl. Nicolae-Ionel Ciucă, Președintele Camerei Deputaților – dl. Marcel Ciolacu, reprezentanți ai executivului și liderii federațiilor sindicale reprezentative din învățământ, facem următoarele precizări: Ministerul Educației împreună cu Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, Ministerul Finanțelor și Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene au început demersurile pentru elaborarea actelor normative care să creeze cadrul legal pentru: salarizarea întregului personal nedidactic din învățământul de stat, la nivelul grilelor prevăzute de Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, pentru anul 2022.

Din analiza Ministerului Educației, aceasta înseamnă o creștere de circa 9% a salariului și un impact bugetar estimat la 90 de milioane de lei, până la finalul anului calendaristic, pentru cei aproape 55.000 de beneficiari din învățământul preuniversitar și 10.000 din învățământul superior;

acordarea unui bonus pentru profesorii debutanți;

acordarea unor stimulente financiare pentru profesorii care sunt încadrați în unități de învățământ din zone defavorizate”, se arată în comunicat. Menționăm că acordarea unor stimulente financiare pentru cadrele didactice care își desfășoară activitatea în unități de învățământ din zone defavorizate este unul dintre obiectivele cuprinse în proiectul Legii învățământului preuniversitar, care se află, astăzi, la vot, în plenul Senatului României. Reiterăm faptul că educația reprezintă o prioritate națională pentru partidele aflate în actuala Coaliție de guvernare.

Update 17 mai, ora 16.20. Liderii sindicatelor din Educație au anunțat că negocierile cu reprezentanții Guvernului au eșuat.

De luni va începe greva generală. Cele două părți nu au reușit să ajungă la consens în timpul discuțiilor de luni.

Astfel, de luni, 22 mai, la prima oră, va fi grevă generală în sistemul de educație.

„Este clar, de luni va fi grevă generală. Mesajul nostru este clar, grevă generală de luni, la ora 8.00”, a declarat preşedintele Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ (FSLI), Simion Hancescu.

Principalele declarații ale sindicaliștilor din Educație:

Simion Hăncescu, președinte FSLI: Procentul de grevă este de 71,29% din totalul membrilor de sindicat. Este dorința colegilor de a intra în grevă generală. La ultima grevă care a avut loc, în urmă cu aproape 18 ani, procentul celor care au intrat în grevă a fost undeva la 60%

Marius Nistor, președinte FSE Spiru Haret: Greva de avertisment va avea loc din 17 mai, în intervalul 11-13. Mesaj pentru colegii care nu participă la protest: tăcerea nu lucrează în favoarea lor, ci a guvernanților.

Simion Hăncescu, președinte FSLI: Dragi părinți vă cerem să ne înțelegeți că am apelat la această formă extremă de protest ca ultimă soluție pentru ai determina pe acești guvernanți să nu ne mai ignore să nu mai fie indiferenți și să nu mai amâne luarea unor decizii vitale nu doar pentru noi și pentru sistemul de învățământ și pentru viitorul copiilor dumneavoastră.

Simion Hăncescu, președinte FSLI: Dragi elevi să nu vă speriați de declanșarea acestei forme de protest este o acțiune îndreptățită a noastră o acțiune de protest care vizează până la urmă o finanțare corespunzătoare sistemul educațional și asigurarea unui viitor pentru voi aici în țară.

Anton Hadăr, președinte Alma Mater: Este un protest împotriva unei politici proaste. Ne-am întâlnit cu premierul, cu ministerul educației, dar discuțiile nu au dus la ceva clar. Trebuia o nouă întâlnire în mai, însă aceasta nu a mai avut loc. Alma Mater va participa la această grevă generală alături de federațiile din preuniversitar.

Anton Hadăr, președinte Alma Mater: Guvernanții sunt în situația în care se bat pe portofolii, noi ne vom continua protestele. În universități avem procentaje de peste 70% chiar și peste 80% într-o universitate, avem și procentaje foarte mici în unele universități. În următoarele două săptămâni intrăm în sesiune, se poate să fie examene anulate, amânate.

Simion Hăncescu, președinte FSLI: Fac un apel către părinți să înțeleagă: să ținem copiii acasă, pentru că sunt foarte multe situații în care 100% s-a votat pentru grevă sau procentele sunt foarte mari și este mai înțelept să rămână copiii acasă decât să vină la școală și să nu aibă cine să stea cu ei. De aceea, trebuie să fie părinții alături de noi, să înțeleagă că, dacă ai lor copii vor să aibă un învățământ de calitate, nu se poate ca dascălii să fie în continuare umiliți, nu se poate ca în anul 2023 un profesor debutant să câștige 2.500 de lei.

Marius Nistor, președinte FSE Spiru Haret: Azi, când noi vorbim de grevă, politicienii vorbesc de cum își împart posturile la faimoasa rotativă guvernamentală. Nemulțumirea noastră a ajuns la extrem, iar colegii nostri vor acționa corespunzător. Dragi colegi dacă sunteți nemulțumiți protestați!

Simion Hăncescu, președinte FSLI: În 2005 în timpuul grevei generale eram la Guvern și negociam cu premierul Tăriceanu, după trei săptămâni de grevă, iar președintele României, un fost marinar și-a rezervat timp să vină să vorbească cu noi. În 2010 am fost invitați de președinte la Cotroceni de președintele României. Suntem într-o mare dilemă de ce actualul președinte care este profesor tace? Profesorul Klaus Iohannis tace după ce a lansat România Educată. Domnia sa a spus la un moment dat că nu se poate face o Românie Educată fără motivare, păi, noi de asta intrăm în grevă pentru a avea oameni motivați în învățământ.

Marius Nistor, președinte FSE Spiru Haret: Totul se decalează. Și v-am zis situația se poate rezolva favorabil doar dacă Guvernul României, premierul, președintele și ceilalți președinți ai partidelor politice care formează coaliția majoritară iau decizii în regim de urgență. Ni s-a cerut la un moment dat să fim înțelegători, să ne mai gândim cu privire la declanșarea grevei generale, fără supărare au trecut luni bune de când avem discuții și întâlniri și nu s-a văzut nimic oncretizat. În momentul de față decizia este la îndemâna lor, nu mai pot amâna punerea în aplicare a unor soluții.

Grevă generală pe 22 mai

Știrea inițială: Profesorii ar urma să intre în grevă generală pe 22 mai: „Anunțăm rezultatele referendumului privind declanșarea grevei generale în învățământ”, au transmis azi pe Facebook reprezentanții FSLI.

Însă pentru a declanșa greva generală sunt câțiva pași de urmat. În primă fază profesorii vor intra în greva de avertisment, asta înseamnă că profesorii merg la ore însă ei vor decide dacă țin cursurile sau doar îi supraveghează pe elevi. Astfel, la două zile de la greva de avertisment se poate declanșa greva generală.

Federatia Sindicatelor Libere din Învățământ le-a comunicat deja membrilor săi organizarea unei greve de avertisment care va începe miercuri, de la 11.00 la 13.00, în toate școlile în care exista membri ai acestui sindicat.

Cele trei mai sindicate din învățământ vor susține o conferință de presă comună la ora 11:00. Este vorba de sindicatele: Federația Sindicatelor Libere din Învățământ, Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” și Federația Națională Sindicală „Alma Mater”.

Anunțul vine după protestul amplu al angajaților din educație desfășurat în data de 10 mai.

Care sunt principalele revendicări ale profesorilor

majorarea salariilor personalului din învăţământ, în conformitate cu importanţa socială a muncii prestate, plecând de la principiul salariul profesorului debutant să fie cel puţin egal cu salariul mediu brut pe economie, salarizarea întregului personal didactic de predare urmând să se realizeze în mod progresiv, în raport de funcţie, studii, vechime şi grad didactic; i

instituirea regulii indexării anuale a salariilor personalului plătit din fonduri publice, cu rata inflaţiei;

plata orelor suplimentare efectuate de personalul didactic auxiliar şi nedidactic;

Acordarea sporurilor pentru condiții de muncă personalului din învățământ;

Acordarea drepturilor prevăzute în legislația în vigoare și contractele colective de muncă aplicabile (decontarea navetei, plata indemnizației de instalare, acordarea concediului de odihnă suplimentar, compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat etc.);

Creșterea anuală a investițiilor în învățământ, pentru îmbunătățirea bazei materiale și a infrastructurii;

Renunțarea la aplicația EduSal și înlocuirea acesteia cu un program informatic de salarizare gestionat și administrat de Ministerul Educației;

Asociația Elevilor susține greva generală a profesorilor și cere majorarea salariilor acestora.