Gigantul tech care te recrutează de pe băncile facultății, în România: Lenovo caută ingineri software

Lenovo Romania susține parcursul educațional al inginerilor in formare si oferă aplicabilitate cursurilor tehnice ale studenților prin derularea unui program de internship promovat în cadrul platformei Stagii pe Bune.

Pasionații de tehnologie care își doresc o carieră sau un stagiu de practică, si sunt studenți ai facultăților tehnice selectate*, pot aplica in cadrul programului pentru a beneficia de o experiența de lucru inedită, în proiecte care se regăsesc in cele mai noi inovații tehnologice Lenovo si in cadrul unei echipe internaționale. Lansarea platformei se va realiza in cadrul unui eveniment destinat candidaților, la standul amenajat în clădirea Precis, din cadrul Universității Politehnica București, Blvd. Iuliu Maniu 6D, in data de 04 Martie 2023.

Cum te ajută Lenovo să-ți începi cariera

Aflat in centrul inovațiilor tehnologice, Lenovo dezvolta produse și soluții care revoluționează domenii de activitate și îmbunătățesc procese, cum ar fi module de Inteligență Artificială, module de analiza big-data sau tehnologii blockchain.

Experiența pe care participanții din cadrul programului o vor acumula echivalează cu un scenariu real de dezvoltare și cercetare, în care studenții vor avea șansa de a contribui decisiv într-unul dintre proiectele dezvoltate de Lenovo în rețeaua globală pentru produsele software care se regăsesc în portofoliul extins al companiei, destinate dezvoltării business-urilor din întreaga lume.

Creată pentru a ajuta studenții cu specializare tehnică aflați în ultimii ani de studiu să-și lanseze o carieră de succes în domeniul ales, platforma Stagii pe bune oferă un cadru suport celor interesați să ia contact cu cele mai importante companii din domeniul tehnologiei și a inovațiilor.

Lenovo își propune să ofere o continuare la cel mai înalt nivel a curbei de învățare pentru cei care urmează să activeze în industrie la terminarea studiilor, prin implementarea unui program aplicat, care oferă acces neîngrădit în lucrul direct cu inginerii software din centrul de dezvoltare Lenovo din București.

La finalul campaniei de înscrieri pe platforma Stagii pe Bune, Lenovo va alege 20 de stagiari care se vor alătura echipei începând cu data de 1 iulie în programul Internship de Vară. Aceștia vor participa timp de trei luni la proiecte inovative și vor experimenta activitățile zilnice ale unui Software Engineer.