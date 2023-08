Ghost in the Shell revine pe marile ecrane. Tot ceea ce știm despre lansarea în cinema și pe Netflix

Fanii clasicului anime Ghost in the Shell au toate motivele de bucurie, în această toamnă, deoarece legendara franciză cyberpunk, deținută în prezent de Netflix, urmează să revină în noiembrie 2023 cu un nou film.

După cum a fost dezvăluit într-o postare recentă pe site-ul oficial Ghost in the Shell: SAC 2045, Motoko Kusanagi și echipa ei de la Secțiunea 9 de securitate publică vor reveni pe ecranul de argint în noul film Ghost in the Shell SAC_2045: The Last Human.

Filmul va continua povestea celui de-al doilea sezon de pe Netflix, dar cu ceva în plus

Filmul, care compilează cel de-al doilea sezon de 12 episoade din serialul animat Netflix Ghost in the Shell SAC_2045, va avea premiera pe 23 noiembrie 2023, în 30 de cinematografe selectate din Japonia. La nivel internațional, filmul va fi difuzat în întregime pe Netflix cândva după aceea.

Ghost in the Shell SAC_2045, al lui Kenji Kamiyama și Shinji Aramaki, care este a patra serie animată din franciză, urmărește povestea Secțiunii 9.

Acțiunea filmului se petrece în cronologia alternativă Stand Alone Complex (SAC) care este diferită de lumea filmului original Ghost in the Shell, din 1995.

Diferența este că SAC se concentrează mai mult pe Secțiunea 9 ca unitate de combatere a criminalității.

Primul sezon de 12 episoade din Ghost in the Shell SAC_2045 a debutat pe Netflix în 2020. Povestea are loc în anul 2045, la 11 ani după evenimentele Ghost in the Shell: Stand Alone Complex – Solid State Society.

Kusanagi și echipa ei se ocupă de realitatea unui război de lungă durată între China, Rusia, Uniunea Europeană și Statele Unite. În loc să folosească soldați umani reali, cele patru puteri se bazează pe inteligența artificială și pe oameni modificați tehnologic, cunoscuți sub numele de „post-oameni”.

Unii dintre acești post-oameni încep să acționeze pe cont propriu și să profite de războiul global.

Chiar dacă noul film compilează episoadele celui de-al doilea sezon, creatorii Netflix și Ghost in the Shell au inclus conținut nou, pentru un plus de dramatism.