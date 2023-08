FOTO Meg Ryan se întoarce în filme. Tot ceea ce știm despre What Happens Later, filmul în care va juca alături de „agentul Mulder”

Meg Ryan se va întoarce în lumea comediilor romantice cu rolul principal în What Happens Later, pe care îl va și regiza.

Ajunsă în celebritate la sfârșitul anilor 1980, Meg Ryan a jucat în multe filme clasice de la Hollywood, inclusiv Top Gun, Sleepless in Seattle și You’ve Got Mail.

Acum, la opt ani de la ultima sa apariție, Ryan va juca alături de David Duchovny în viitoarea comedie romantică în care un fost cuplu se reunește după ce a rămas blocat pe un aeroport.

În câteva imagini recent lansate, Entertainment Weekly a oferit o perspectivă asupra momentelor din culise și a fotografiilor din What Happens Later.

O imagine îi arată pe Ryan și Duchovny, starul din The X-Files, stând împreună la un bar, iar în alta o putem vedea pe Ryan în timp ce regizează o scenă.

Ce s-a întâmplat cu Meg Ryan, în ultimii ani

Meg Ryan a spus că filmul „explorează doar puțin genul rom-com”. Ea a adăugat că pelicula prezintă un cuplu mai în vârstă și este „romantic și sexy”, ilustrând faptul că poveștile din astfel de filme nu trebuie să se limiteze la o singură grupă de vârstă, cea tânără.

În timp ce Ryan a regizat și a jucat în drama Ithaca din 2015, cei care au văzut Top Gun din 1986 au fost probabil surprinși că actrița nu s-a întors la Hollywood vara trecută, când a fost lansată continuarea Top Gun.

Carole Bradshaw, văduva lui „Goose”, ar fi putut acționa ca intermediar între Pete și Bradley sau ar fi putut oferi context după moartea lui Goose.

Având în vedere că la sfârșitul anilor 80 și 90 Meg Ryan obișnuia să apară în filme anual, absența ei din ultimii ani nu a trecut neobservată.

Așadar, dacă ești curios să vezi ce mai face Meg Ryan, o poți vedea pe 13 octombrie la cinema, la lansarea filmului What Happens Later.