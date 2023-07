Episodul din Dosarele X care nu a ajuns niciodată ”pe post”: de ce l-au interzis

The X-Files a fost un serial de televiziune științifico-fantastic foarte apreciat, care a fost difuzat din 1993 până în 2002.

Pe parcursul celor 202 de episoade ale seriei, The X-Files a depășit limitele subiectelor acceptabile. Cu toate acestea, un episod intitulat „Home”, care a avut premiera pe 11 octombrie 1996, a fost atât de controversat încât a fost difuzat o singură dată. Și când a revenit, în sfârșit, pe ecranele de televiziune, a fost singurul episod X-Files care a primit un rating TV-MA.

„Home” este al doilea episod al celui de-al patrulea sezon din The X-Files și a devenit rapid controversat din cauza conținutului său tulburător, inclusiv incestul și pruncuciderea. Acest lucru a dus la interzicere, evident.

„Sunteți bolnavi”: subiectul episodului interzis

Episodul se învârte în jurul agenților FBI Mulder și Scully, care investighează un caz misterios într-un oraș mic și retras numit Home, din Pennsylvania.

Agenții sunt chemați după ce cadavrul unui copil este descoperit îngropat pe terenul local de baseball. Pe măsură ce aprofundează investigația, ei descoperă o familie deformată.

Familia Peacock este formată din trei frați deformați și mama lor, care locuiesc într-o fermă izolată. Această familie a comis acte de nespus, inclusiv relații incestuoase și pruncucidere, de generații.

Mulder și Scully se confruntă cu numeroase obstacole în încercările lor de a descoperi adevărul și de a aduce familia Peacock în fața justiției.

Episodul duce telespectatorii într-o călătorie plină de suspans și întuneric, plină de momente șocante și imagini tulburătoare.

Glen Morgan și James Wong sunt cei care au scris episodul „Home”, iar reacția a fost foarte diferită de ceea ce și-au dorit ei.

„Îmi amintesc că am primit un telefon de la un producător în care mi s-a zis „Sunteți bolnavi!” M-am gândit „Despre ce vorbește?” Am crezut că am făcut lucruri mai extreme”, a povestit Wong pentru The New York Times.