FOTO Cercetătorii au rugat inteligența artificială să creeze un robot care să poată merge. Cum arată „creatura”, de fapt

În momentul în care un grup de cercetători a cerut unei entități de inteligență artificială să proiecteze un robot care ar putea merge, aceasta a creat o chestie „mică, moale și deformată” care se deplasează cu ajutorul spasmelor injectate de aer.

Cum a început totul

Cercetătorii, afiliați Universității Northwestern, MIT și Universității din Vermont, și-au publicat concluziile într-un articol pentru Proceedings of the National Academy of Sciences, în data de 3 octombrie.

„I-am spus inteligenței artificiale că vrem un robot care să poată merge. Apoi am apăsat pur și simplu un buton”, a declarat Sam Kriegman, profesor asistent la Universitatea Northwestern și cercetătorul principal din spatele studiului, într-o postare separată pe blog.

În 26 de secunde, AI-ul a proiectat un model pentru un robot „care nu seamănă deloc cu niciun animal care a existat vreodată pe pământ”, a adăugat Kriegman.

Concluziile cercetătorilor

AI și-a început treaba cu un bloc mic de cauciuc și a modelat diferite forme înainte de a ajunge la designul final care ar putea merge oarecum normal. Designul final se poate, într-adevăr, deplasa dacă este pompat cu aer.

Kriegman a spus că cercetătorii nu erau foarte siguri de ce robotul avea această formă ciudată și nici de ce este plin de găuri.

„În momentul în care proiectăm roboți, avem tendința de a-i modela astfel încât să arate ca noi”, a spus Kriegman, „dar AI poate da naștere unor noi idei”.

Crearea de roboți care pot merge nu este un concept nou. De exemplu, compania de robotică Boston Dynamics a petrecut mai mult de un deceniu proiectând roboți care să poată merge.

Cu toate acestea, descoperirile lui Kriegman scot ceva nou în evidență, fără dar și poate.

Mai mult, o companie poloneză de băuturi a pus un robot umanoid alimentat de inteligență artificială, numit Mika, în funcția de CEO în august anul trecut. Mika a declarat pentru Reuters că nu are weekend-uri libere și că este „la muncă 24/7”.

