INTERVIU Cum ajută tehnologia și inteligența artificială progresul medicinei: “doctorul” din smartwatch-ul tău, mai util decât ai crede

Crezi că în smartwatch-ul tău se află un mic “doctor” care te poate ajuta să-ți monitorizezi starea de sănătate? Poate inteligența artificială să fie cheia pentru prevenirea și diagnosticarea bolilor? Crezi că tehnologia poate contribui la progresul științific? Te invit să citești în continuare un interviu despre medicina „inteligentă” personalizată și de ce tehnologia actuală deține cheia pentru o sănătate mai bună.

O aplicație l-a alertat pe expertul în biotehnologie Harry Glorikian că are o afecțiune medicală, iar din acel mesaj important de pe telefon i-a venit ideea celei mai recente cărți ale lui, The Future You: How Artificial Intelligence (AI) Can Help You Get Healthier, Stress Less, and Live Longer (Viitorul “tu”: Cum te poate ajuta inteligența artificială (AI) să fii mai sănătos, să te stresezi mai puțin și să trăiești mai mult), în care explorează modul în care inteligența artificială are directă legătură cu asistența medicală și explică cititorilor modul în care tehnologia poate ajuta sănătatea și bunăstarea.

Harry Glorikian este un expert influent în afaceri la nivel mondial, cu peste trei decenii de experiență în construirea de proiecte de succes în America de Nord, Europa, Asia și restul lumii. Îl poți urmări pe site-ul său oficial, pe Twitter, YouTube și Instagram, iar cartea sa mai sus menționată o poți găsi aici.

În noua sa carte, The Future You: How Artificial Intelligence (AI) Can Help You Get Healthier, Stress Less, and Live Longer, expertul în biotehnologie Harry Glorikian îi ajută pe cititori să înțeleagă cum să folosească tehnologia (pe care foarte probabil o au deja) pentru a-și crea singuri experiențe personalizate de îngrijire a sănătății.

„Scenariile pe care le descriu în această carte nu se aplică doar cuiva cu o afecțiune rară sau care este grav bolnav”, scrie Glorikian în introducerea cărții sale. „Acestea sunt exemple despre modul în care toată lumea poate profita de AI și de analiza datelor pentru a rămâne sănătos, a fi diagnosticat mai repede și, uneori, pentru a economisi costurile de asistență medicală”.

Astfel, redacția Playtech a discutat cu acesta despre tehnologie, inteligența artificială și cum acestea ajută medicina și progresul științific.

Ozana: Cum vă convingeți cititorii și urmăritorii să aibă încredere în tehnologie și nu în medici?

Harry Glorikian: Cred cu tărie că una nu o exclude pe cealaltă, dar ambele combinate oferă oamenilor cele mai bune rezultate. Tehnologia poate permite individului să se monitorizeze și/sau să se testeze în mod regulat și apoi să partajeze acele informații cu medicul său, pentru a obține cel mai bun rezultat.

Ozana: Au oamenii încredere în Google ca medic și nu caută sfaturi profesionale atunci când au o problemă de sănătate?

Harry Glorikian: Nu știu exact răspunsul la această întrebare. Mulți oameni folosesc internetul pentru a căuta răspunsuri la probleme medicale. Acestea fiind spuse, recomandarea mea este ca cineva cu o problemă medicală să consulte un medic pentru afecțiunile lor.

Ozana: Există acest concept că, odată cu evoluția tehnologiei, roboții ne vor ocupa locurile de muncă în viitor. Credeți că există posibilitatea ca în viitor medicii să dispară pur și simplu, iar inteligența artificială să ne trateze?

Harry Glorikian: Răspunsul scurt este nu. Aspectul uman al asistenței medicale este foarte important. Acestea fiind spuse, cred că inteligența artificială va ajuta la monitorizarea și identificarea problemelor rapid și precis, făcând mai ușor pentru medic să se concentreze pe pacient și pe cel mai bun tratament.

Ozana: Va fi inteligența artificială mai mult sau mai puțin costisitoare decât asistența medicală din zilele noastre?

Harry Glorikian: Inteligența artificială cred că va fi mai puțin costisitoare decât asistența medicală. Acest lucru este valabil mai ales în țările din afara lumii dezvoltate, unde costurile asistenței medicale sunt mult mai mari. Convingerea mea generală este că tehnologia este o forță deflaționistă.

Ozana: Giganții tehnologici precum Apple, Samsung etc îi ajută pe oameni să aibă grijă de sănătatea lor prin multe funcții din smartphone-urile și ceasurile inteligente. Au încredere oamenii în aceste dispozitive și își partajează datele personale?

Harry Glorikian: Oamenii au încredere în aceste dispozitive și împărtășesc destul de multe date despre ei cu acestea. Cu toate acestea, sfătuiesc oamenii să înțeleagă cu ce anume își partajează datele și să încerce să înțeleagă modul de utilizare a datelor lor. Această tehnologie poate oferi perspective puternice asupra sănătății cuiva. Apple și Samsung sunt lideri în contribuția la promovarea stării de bine și a vieții sănătoase. Milioane de oameni folosesc aplicația Apple Health și cred că acest număr va continua să crească.

Trebuie să slăbești câteva kilograme? Te răsucești în pat toată noaptea din cauza insomniei? Ești curios despre factorii de risc pentru afecțiuni precum cancerul sau diabetul? Există câte o aplicație pentru fiecare dintre acestea. Aceste aplicații, fie individual, fie combinate cu dispozitive portabile, pot monitoriza în mod continuu aproape orice aspect al sănătății fizice și mentale. Tehnologia medicală bazată pe date este aici și are puterea de a salva vieți, dacă oamenii știu cum să o folosească.

Ozana: Și pot oamenii să se autodiagnosticheze cu aceste purtabile?

Harry Glorikian: Răspunsul este da. Cred că oamenii își pot folosi și folosesc dispozitivele purtabile pentru a se monitoriza și/sau a se testa pentru ritmul cardiac, tensiunea arterială, stresul, calitatea somnului și altele.

Ozana: Sistemul inteligenței artificiale este un proces de recunoaștere a modelelor. Întotdeauna vorbim despre AI că înțelege, dar nu are înțelegere umană, nu are capacități umane. Poate inteligența artificială să ne ajute cu adevărat dacă nu ne înțelege?

Harry Glorikian: Ai dreptate că inteligența artificială nu înțelege, dar cred că AI poate ajuta și ajută atât persoanele obișnuite, cât și medicii. Cred că AI este, în cele din urmă, despre recunoașterea modelelor, dar cred și că este mai mult decât atât. De exemplu, un medic poate folosi AI pentru a studia și a învăța din date, pentru a-i ajuta să ia decizii mai bune. Cred că inteligența artificială poate ajuta la diagnosticarea pacienților și la tratamentul potrivit și personalizat fiecăruia. Cred că inteligența artificială va ajuta la monitorizarea pacienților și multe alte lucruri.

Ozana: Sunteți observator și participant în industria sănătății timp de 30 de ani. Ați scris despre editarea genelor, genomul uman și drepturile individuale ADN, printre altele. Ce credeți că urmează în materie de descoperiri științifice?

Harry Glorikian: Cred că următorii 20 de ani vor aduce niște descoperiri medicale uimitoare. Cred că editarea genelor este descoperirea generației noastre. De asemenea, cred că în zece ani vom putea trăi până la o sută de ani fiecare dintre noi și vom rămâne sănătoși în cea mai mare parte a timpului. Sunt multe alte descoperiri care cred că se apropie și aștept cu nerăbdare să scriu despre progresele tehnologice în domenii precum descoperirea, diagnosticarea și monitorizarea medicamentelor.

Ozana: Noile terapii și tehnologii au ajutat sistemul medical în pandemia de Covid. Cum îi va ajuta inteligența artificială pe medici și pe oamenii de știință să prezică mai rapid focarele viitoare?

Harry Glorikian: Cred că inteligența artificială va ajuta la monitorizarea, urmărirea și prezicerea infecțiilor. De exemplu, AI poate fi folosită pentru a verifica munți de date pentru a ajuta la identificarea unui focar, cine este afectat și unde se va răspândi focarul. Odată identificat, cred că inteligența artificială va ajuta cercetătorii și medicii să ia decizii mai bune cu privire la tratament, diagnostic și prevenire.

Ozana: Care sunt cele mai sănătoase lucruri – mental și fizic, personal și profesional – pe care le pot face oamenii pentru a trăi o viață lungă, productivă și sănătoasă?

Harry Glorikian: Faceți sport, mâncați sănătos și dormiți bine.

Mesajul general al lui Glorikian este clar: nu există literalmente nimic despre sănătate și bunăstare care să nu fie complet transformat de puterea inteligenței artificiale. Tehnologia și inteligența artificială au deja impact asupra asistenței medicale și există tehnologii noi la orizont. De asemenea, AI ajută medicii să diagnosticheze diferite tipuri de cancer, iar oamenii deja folosesc tehnologia smartphone-urilor și a ceasurilor inteligente pentru a-și atinge obiectivele de sănătate și fitness – și uneori chiar pentru a supraviețui unei crize de sănătate.