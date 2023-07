Cele trei joburi pe care Inteligența Artificială nu le poate fura. Aceste meserii sunt în siguranță, momentan

Se vorbește tot mai des despre faptul că multe joburi vor fi înlocuite către inteligența artificială, dar experții spun că există unele locuri de muncă pe care computerele nu le vor lua – cel puțin pentru o vreme.

Ce meserii nu riscă să fie furate de Inteligența Artificială

Încă de la începutul revoluției industriale, au existat amenințări că noile mașini – de la războaie de țesut mecanizate la microcipuri – vor duce la eliminarea locurilor de muncă ale oamenilor.

În cea mai mare parte, oamenii au învins. Acum, spun unii experți, cu omniprezența IA la orizont, amenințarea se concretizează: roboții chiar vor fura unele locuri de muncă.

Un raport din martie 2023 al Goldman Sachs a estimat că IA capabilă să genereze conținut ar putea face un sfert din toate lucrările efectuate în prezent de oameni.

La nivelul Uniunii Europene și al SUA, mai notează raportul, 300 de milioane de locuri de muncă ar putea fi pierdute din cauza automatizării.

Din fericire, nu sunt numai vești proaste. Experții își lansează avertismentele cu un avertisment: încă mai există lucruri de care IA nu este capabilă – sarcini care implică calități clar umane, cum ar fi inteligența emoțională și gândirea ieșită din comun.

Iar mutarea în roluri care pun în centru aceste abilități ar putea contribui la diminuarea șanselor de a fi înlocuit.

Asta nu înseamnă neapărat că toate locurile de muncă considerate „creative” sunt sigure. De fapt, lucruri precum designul grafic și rolurile legate de artele vizuale ar putea fi printre primele care vor dispărea; algoritmii de bază pot direcționa un robot să analizeze milioane de imagini, permițând IA să stăpânească instantaneu estetica.

Știința, medicina și dreptul, domenii în care IA este inutilă

Dar există o oarecare siguranță în alte tipuri de creativitate, spune Martin Ford, autorul cărții Rule of the Robots: How Artificial Intelligence Will Transform Everything.

„În știință, și în medicină și în drept… oameni a căror sarcină este să vină cu o nouă strategie juridică sau de afaceri. Cred că acolo va continua să existe un loc pentru ființele umane”.

A doua categorie izolată, continuă el, este reprezentată de locurile de muncă care necesită relații interpersonale sofisticate, scrie BBC.

El menționează asistentele medicale, consultanții în afaceri și jurnaliștii de investigație. Acestea sunt locuri de muncă, spune el, „în care ai nevoie de o înțelegere foarte profundă a oamenilor. Cred că va trece mult timp până când IA va avea capacitatea de a interacționa în moduri care să construiască cu adevărat relații”.

Cea de-a treia zonă sigură, spune Ford, „sunt locuri de muncă care necesită într-adevăr multă mobilitate, dexteritate și capacitatea de a rezolva probleme în medii imprevizibile”.

Multe locuri de muncă în domeniul comerțului – gândiți-vă la electricieni, instalatori, sudori și altele asemenea – intră sub această umbrelă. „Acestea sunt genul de locuri de muncă în care te confrunți tot timpul cu o situație nouă”, adaugă el.

„Sunt probabil cele mai greu de automatizat. Pentru a automatiza astfel de locuri de muncă, ar fi nevoie de un robot SF. Ai avea nevoie de C-3PO din Războiul Stelelor.”

Educația superioară nu oferă nicio garanție

Dar asta nu înseamnă că aceste profesii sunt total izolate de ascensiunea IA. Majoritatea locurilor de muncă, indiferent de industrie, au aspecte care vor fi probabil automatizate de tehnologie.

În timp ce un robot ar putea face o treabă mai bună în a găsi cancerul, de exemplu, cei mai mulți oameni vor dori în continuare ca un doctor – o persoană reală – să fie cel care le dă vestea.

Și asta este valabil pentru aproape toate locurile de muncă.

Este important de reținut, spune Ford, că o educație avansată sau o poziție bine plătită nu reprezintă o apărare împotriva preluării inteligenței artificiale.

„Am putea crede că persoana cu un post de funcționar este mai sus în lanțul trofic decât cineva care conduce o mașină pentru a-și câștiga existența”, spune el. „Dar viitorul bugetarului este mai amenințat decât cel al șoferului de Uber, pentru că încă nu avem mașini care se conduc singure, dar IA poate cu siguranță să scrie rapoarte. În multe cazuri, muncitorii mai educați vor fi mai amenințați decât cei mai puțin educați. Gândiți-vă la persoana care lucrează la curățarea camerelor de hotel – este foarte greu să automatizezi această muncă.”

Pe scurt, căutarea de roluri în medii dinamice, schimbătoare, care includ sarcini imprevizibile, este o modalitate bună de a evita pierderea locului de muncă în favoarea inteligenței artificiale. Cel puțin pentru o vreme.