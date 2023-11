FOTO Cele mai amuzante animale din lume, în 2023, suprinse în fotografii. Concursul care îți stârnește cel puțin un zâmbet în colțul gurii

Premiul pentru Comedy Wildlife Photography Awards (cele mai amuzante animale din lume) merge, anul acestsa, la Jason Moore, pentru fotografia Air Guitar Roo, ce prezintă un cangur care pare că ar cânta la o chitară imaginară.

Cele mai simpatice și amuzante animale, parte dintr-un concurs foto inedit

Jason a capturat imaginea unui cangur femelă din specia Western grey în suburbiile exterioare din Australia. Se plimba cu aparatul foto într-o dimineață, sperând să surprindă ceva din fauna sălbatică australiană, în ora de aur a luminii solare.

După ce a fotografiat câteva păsări acvatice la un lac din apropiere, se întorcea acasă când a observat câțiva canguri distrându-se într-un lan deschis, acoperit cu flori sălbatice pitorești.

„La sosire, erau câțiva canguri în câmp. Lumina dimineții era încă favorabilă, așa că mi-am luat aparatul foto și m-am îndreptat către un loc unde puteam ajunge la nivelul ochilor subiecților mei.

Am ajuns să fotografiez aproximativ 40 sau 50 de cadre cu cangurii, incluzând diverse conținuturi, printre care mame, pui și și câteva cadre cu acțiunea ei țopăind prin câmpul galben”, a declarat Jason.

„Ședința foto s-a dovedit a fi o sesiune minunată și sunt destul de atașat de mai multe imagini pe care le-am capturat. Nu mulți oameni știu că cangurii sunt de obicei destul de docili și chiar puțin plictisitori în cea mai mare parte a timpului.

Cu toate acestea, când am văzut acest cangur interpretând poziția de air guitar, mi-a adus imediat un zâmbet pe față și am știut că am surprins ceva cu adevărat special”, a adăugat el.

Fotografii au dat năvală să se înscrie în concurs

Comedy Wildlife Photography Awards (cele mai amuzante animale sălbatice) din acest an a primit 5.300 de intrări, de la 1.842 de concurenți, din 85 de țări din întreaga lume.

Au existat șase câștigători ai Categoriilor, inclusiv tânărul fotograf Jacek Stankiewicz cu imaginea a doi sticleți numită Dispute, care a reușit să câștige atât Premiul pentru Juniori, cât și Premiul Affinity Photo 2 People’s Choice Award.

Au câștigat premii inclusiv Vittorio Ricci, din Italia, pentru imaginea Unexpected Plunge, cu un stol de păsări care aterizează grăbite în apă, câștigând Premiul Spectrum Photo Creatures in the Air.

Câștigătorul categoriei Creaturi subacvatice i-a fost acordat lui Otter Kwek din Singapore pentru imaginea cu o vidră în mijlocul unui dans, ca al unei balerine.

Tímea Ambrus a câștigat Premiul pentru Portofoliul Amazing Internet cu o colecție de patru imagini care arată o veveriță sărind în aer înainte de a se răstogoli.

