FOTO Cele mai frumoase fotografii subacvatice din lume: Ocean Photographer Of The Year și-a desemnat câștigătorii de anul acesta

Au fost anunțați câștigătorii din 2022 ai competiției Ocean Photographer Of The Year, ocazie cu care au fost arătate cele mai frumoase fotografii din concurs.

Imaginile demonstrează puterea, fragilitatea, cât și natura „extraterestră” a ecosistemelor oceanelor de pe planeta noastră.

Găzduită de Oceanographic Magazine, competiția își propune să celebreze viața sălbatică și organismele care mențin mările sănătoase, subliniind, în același timp, numeroasele probleme cu care se confruntă.

În fiecare an, Ocean Photographer Of The Year invită fotografii pasionați de mediul marin de pe tot globul să trimită cele mai frumoase imagini ale lor.

Câteva dintre imaginile câștigătoare din 2022

Unul dintre câștigători este Ben Thouard, iar fotografia sa arată un surfer care se luptă cu turbulențele subacvatice create de „cel mai greu val din lume” în Teahupo’o, care se traduce prin „locul craniilor” – Polinezia Franceză.

„Am atât de mult respect atât pentru valuri, dar și pentru surferi. Să surfezi un val atât de greu este o provocare uriașă”, a declarat câștigătorul.

O altă fotografie câștigătoare este aceasta:

Caracatița „pătură” a fost observată pentru prima dată de doctorul Julian Finn de la Museums Victoria, care a spus că specia „ilustrează cel mai extrem exemplu de dimorfism sexual la un animal non-microscopic”.

„Mi-a fost foarte rău în timpul acestei scufundări”, a spus fotograful de pe locul doi, Katherine Lu. „Am petrecut mult timp încercând să rămân aproape de suprafață. Când ghidul meu mi-a făcut semn frenetic să cobor, am ezitat pentru o clipă, dar am mers”, a mai spus aceasta.

În mod evident, toate fotografiile înscrise în această competiție sunt extraordinare, dar arta fotografică, în sine, este subiectivă. Așadar, din motivul acesta, fotografia aleasă de noi pentru a face antetul acestui articol este semnată de Brooke Pyke și în ea putem vedea doi șerpi de apă în momentul împerecherii.