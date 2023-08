Final Fantasy 7 se lansează pe mobil. Când te bucuri de Ever Crisis pe iPhone și Android

Vești bune pentru fanii Final Fantasy.

Jocul pentru mobil FFVII este o întoarcere la povestea originală și adaugă conținut nou prin povești de fundal pentru personaje.

Final Fantasy VII: Ever Crisis, un joc mobil care extinde povestea și universul FFVII, va fi disponibil pe iOS și Android pe 7 septembrie. Square Enix a anunțat pentru prima dată jocul pentru mobil împreună cu titlul de acțiune Battle Royale Final Fantasy VII The First Soldier în 2021. Mai mult, acesta trebuia să apară în 2022, dar întârzierile au determinat compania să amâne lansarea sa, iar dezvoltatorul a început testarea beta închisă pentru joc abia până în luna iulie din acest an.

Cu toate acestea, Ever Crisis a fost dezvoltat de Applibot, deși veteranii Final Fantasy Kazushige Nojima, Yoshinori Kitase și Tetsuya Nomura au fost implicați în calitate de scenarist, producător executiv și, respectiv, director de creație. Jocul se remarcă printr-un stil de artă care amintește de personajele chibi ale FFVII originale, dar cu o întorsătură – după cum notează The Verge, Cloud are mâini reale în această versiune.

Un joc nou, dar vechi

Jocul reia evenimentele din jocul original, astfel încât jucătorii să poată retrăi unele dintre cele mai emblematice momente ale acestuia, deși include și povestea de fundal a The First Soldier și povești despre personajele de când erau mai tineri. În ceea ce privește modul de joc, se bazează pe sistemul original de luptă în timp activ, care a fost optimizat pentru mobil.

Ever Crisis va fi free-to-play, dar conform analizei Android Police a versiunii beta închise, jucătorii vor trebui să cheltuiască bani jucând „gacha” pentru a obține arme și alte obiecte. Fanii care doresc să joace jocul indiferent și de îndată ce acesta devine disponibil se pot pre-înregistra acum pentru una sau ambele platforme mobile.

