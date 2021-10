Final Fantasy continuă. Stranger in Paradise se va lansa în curând

Stranger of Paradise este un viitor titlu RPG de acțiune din seria Final Fantasy, dezvoltat de Team Ninja. Prezentat pe 13 iunie 2021 la Square Enix, acesta dezvăluie încercarea lui Jack , Ash și Jed de a învinge haosul în calitate de războinici ai luminii.

Jocul dezvoltat de Team Ninja și publicat de Square Enix este povestea unui set de personaje aduse într-o lume fantezistă pentru a înfrunta haosul malefic. Stranger of Paradise va fi lansat în 18 martie anul viitor pentru Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One și Xbox Series X / S.

Ce ne-au dezvălui producătorii până acum?

Odată cu prezentarea jocului, Team Ninja a pus la dispoziția publicului și o demonstrație limitată, intitulată Stranger of Paradise Final Fantasy Origin Trial Version. Trailerul oferă câteva indicii despre poveste și o privire asupra ființelor pe care le vei întâlni, inclusiv un pirat cu un topor enorm și un monstru cu mai multe capete. Imaginile arată încă nefinisate, dar Team Ninja și Square Enix au la dispoziție câteva luni pentru a finaliza proiectul.

Între timp, Square Enix a lansat un al doilea demo. Este o extindere a primei probe temporizate care a fost disponibilă în iunie, doar că de data aceasta poți încerca jocul cu prietenii pe PS5 și Xbox Series X / S. Sunt mai mulți dușmani împotriva cărora poți să îți testezi abilitățile. De asemenea, poți explora noi zone și stiluri de joc. Acest ultim demo este disponibil până pe 11 octombrie.

Stranger in Paradise: Final Fantasy Origin are o variantă gratuită de actualizare pentru PS4 și Xbox One la PS5 și respectiv Xbox Series X / S. Împreună cu jocul de bază poți precomanda o ediție Deluxe care include misiuni suplimentare, o operă de artă digitală și o mini coloană sonoră. De asemenea, printr-o comandă prealabilă a jocului vei avea acces la el cu 72 de ore înainte de lansare.