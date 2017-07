Final Fantasy XV ajunge pe mobile printr-un joc original gratuit

Au trecut câteva luni de când am aflat primele detalii despre Final Fantasy XV: A New Empire, iar jocul poate fi experimentat în sfârșit pe mobile.

În luna martie a acestui an, cei de la Square Enix dezvăluiau primele detalii despre un joc Final Fantasy pentru mobile. Deși au mai existat câteva portări pentru iOS și Android din același univers, noul titlu promitea să includă o poveste originală creată de la zero pentru smartphone-uri și tablete. Rezultatul final poartă numele de Final Fantasy XV: A New Empire și, după cum îi spune și titlul, este ancorat într-o oarecare măsură în povestea jocului lansat la finele anului trecut pentru PS4 și Xbox One.

Încercând să finiseze câteva detalii de gaming și să obțină un feedback prețios de la jucători, noul Final Fantasy XV: A New Empire a fost lansat inițial în Noua Zeelandă și Australia, în urmă cu câteva luni. Publicarea trailerului de mai sus în urmă cu câteva zile a fost însă însoțită de lansarea jocului la scară globală. Ca multe alte titluri recente, experiența de gaming este una gratuită, dar există achiziții in-app care s-ar putea să creeze dependență, dar pe care le puteți trece cu vederea fără emoții.

,,Fii eroul propriei aventuri din Final Fantasy XV în jocul de strategie complet nou pentru mobil Final Fantasy XV: A New Empire! Construiește-ți propriul regat, descoperă magii puternice și domină tărâmul alături de toți prietenii tăi! Ai curajul să-ți împlinești destinul? Călătorește prin regate vaste, adună resurse magice și construiește cel mai puternic imperiu din istoria Final Fantasy!”. Descrierea oficială a jocului este una foarte atractivă, iar primele review-uri sunt optimiste. Rămâne doar să vă decideți dacă vreți sau nu să-l instalați din Apple AppStore sau Google Play. Cei de la Square Enix par foarte investiți în noul lor proiect.