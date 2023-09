Filmul de pe Netflix la care vei râde în hohote: tu ai vrea să citești gândurile bărbaților?

What Men Want este un film american de comedie romantică din 2019, regizat de Adam Shankman, cu Taraji P. Henson, Aldis Hodge, Josh Brener, Erykah Badu, Richard Roundtree și Tracy Morgan. Filmul de pe Netflix este un remake liber al filmului din 2000 What Women Want.

Intriga urmărește o femeie care – după ce a băut un amestec puternic dat de un șaman – dobândește capacitatea de a auzi gândurile interioare ale bărbaților. Scenariul a fost scris de Jas Waters și Tina Gordon Chism.

What Men Want este o comedie romantică de pe Netflix care te învață câte ceva despre viață

Filmul a fost lansat în Statele Unite pe 8 februarie 2019, de Paramount Pictures și BET Films. A încasat peste 72 de milioane de dolari în întreaga lume. La fel ca What Women Want, a primit recenzii mixte de la critici, deși performanța lui Henson a fost lăudată.

Ali Davis este o agentă sportivă de succes în Atlanta, care se simte criticată de colegii ei de sex masculin. Când nu obține o promovare la Summit Worldwide Management, șeful ei Nick explică că nu ar da bine în fața bărbaților. Dar Ali este hotărâtă să reușească într-o lume a bărbaților. Și e mai ușor să reușești asta când auzi gândurile bărbaților.

Filmul de pe Netflix este o comedie romantică ce se situează pe locul cinci în preferințele românilor pe cea mai populară platformă de streaming.

Este o comedie, dar, în același timp, îți arată realitatea: că o femeie trebuie să se chinuie mai mult la un job dominat de bărbați și că, oricât de evoluați suntem sau am vrea să fim în societatea din ziua de azi, femeile încă se lovesc de stereotipuri și sunt mai dezavantajate decât colegii lor, chiar dacă, uneori, sunt mai competente profesional.

Așadar, rămâne să vezi filmul și să tragi singur/ă concluziile.