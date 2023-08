Tot ceea ce știm despre noua comedie a lui Adam Sandler, You Are So Not Invited to My Bat Mitzvah. De ce este cel mai bun film de pe Netflix al actorului

Noua comedie a lui Adam Sandler, You Are So Not Invited to My Bat Mitzvah, pare să fie unul dintre cele mai bune filme ale actorului, dacă nu chiar cel mai bun de până acum.

Bazat pe romanul pentru tineri din 2005 cu același nume, filmul se concentrează pe Stacy Friedman (Sunny Sandler), ale cărei vise despre o petrecere de bat mitzvah perfectă sunt „ucise” atunci când cea mai bună prietenă a ei Lydia (Samantha Lorraine) îl sărută pe băiatul de care era îndrăgostită.

You Are So Not Invited to My Bat Mitzvah a primit recenzii excelente și un punctaj impresionant pe Rotten Tomatoes, devenind deja un proiect apreciat de critici, în ceea ce privește activitatea lui Adam Sandler.

Adam Sandler are și filme simpatice, dar și multe „slăbuțe”

Deși Sandler a fost mult timp un comediant popular, proiectele sale nu au fost întotdeauna excelente. Filmele sale de pe Netflix, în special, nu s-au bucurat de prea mult succes, fiind considerate, în general, destul de „slăbuțe”.

Din fericire, You Are So Not Invited to My Bat Mitzvah este unul dintre cele mai bune filme de pe Netflix în care îl putem vedea pe Sandler.

Faptul că You Are So Not Invited to My Bat Mitzvah a depășit trei dintre proiectele cele mai bine cotate ale lui Adam Sandler și a devenit filmul său cel mai bine cotat vreodată în Rotten Tomatoes este o realizare impresionantă.

Recenziile pozitive, venite din partea criticilor, certifică faptul că You Are So Not Invited to My Bat Mitzvah este o poveste foarte distractivă și plină de sentiment, care descrie cu acuratețe anxietățile prin care trece o adolescentă.

Multe dintre glumele din film sunt scrise destul de inteligentr, iar povestea You Are So Not Invited to My Bat Mitzvah este una ușor de urmărit și plăcută.

În concluzie, dacă nu ai văzut până acum acest film, poate că n-ar fi rău să o faci, dacă ai un cont de Netflix.