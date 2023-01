Ce vedem pe Netflix: filme noi, pentru care merită să-ți plătești abonamentul

Gigantul Netflix vine cu noutăți, cu producții cinematografe proaspete și captivate, pentru milioanele de persoane ce au abonamente, dar și din dorința de a atrage noi clienți, într-o perioadă în care concurența este mai acerbă ca niciodată pe piața de profil.

Netflix are unele probleme în ultima perioadă, în sensul în care concurența pare să capete din ce în ce mai multă priză la public și să câștige din ce în ce mai mult teren.

Cu toate acestea, deși se confruntă cu o scădere a numărului de abonamente și experții se așteaptă la rezultate financiare din ce în ce mai modeste, gigantul încă încearcă să dea motive oamenilor de a rămâne pe platformă sau chiar de a veni pentru prima dată aici, renunțând poate la abonamente HBO sau Disney.

Acestea fiind spuse, Netflix lansează numeroase producții cinematografice în perioada următoare. De fapt, de-a lungul întregului an vom avea premiere de excepție, firme foarte apreciate de critici, pe care le vom putea viziona pe platformă.

De precizat că filmele ce vor apărea în lunile următoare se adresează diferitelor gusturi ale spectatorilor, de la firme de groază, până la cele ce subliniază dragostea și sublimul.

Filme noi și foarte bune pe Netflix

Iată, concret, lista filmelor și perioada în care se vor lansa pe Netflix:

IANUARIE ⬥ Dog Gone ⬥ Jung_E ⬥ You People ⬥ Pamela, A Love Story

FEBRUARIE ⬥ True Spirit ⬥ Bill Russell: Legend ⬥ Your Place or Mine ⬥ We Have a Ghost

MARTIE ⬥ Luther: The Fallen Sun ⬥ The Magician’s Elephant Pe Netflix din 17 martie ⬥ Murder Mystery 2

APRILIE ⬥ A Tourists Guide To Love

MAI ⬥ The Mother

IUNIE ⬥ Extraction 2

IULIE ⬥ They Cloned Tyrone

AUGUST ⬥ Heart Of Stone ⬥ Lift

OCTOMBRIE ⬥ Damsel ⬥Pain Hustlers

NOIEMBRIE ⬥ The Killer ⬥ A Family Affair ⬥Leo

DECEMBRIE ⬥ Leave The World Behind ⬥ Rebel Moon

PRIMĂVARĂ ⬥ Chupa ⬥ Kill Boksoon VARĂ ⬥ Happiness For Beginners ⬥ The Perfect Find

TOAMNĂ ⬥Love At First Sight ⬥ Nyad ⬥ Players ⬥ Spaceman

2023 ⬥ The Archies ⬥ Best. Christmas. Ever. Pe Netflix în 2023 ⬥ Carga Máxima (Overhaul) Pe Netflix în 2023 ⬥ Chakda ‘Xpress Pe Netflix în 2023 ⬥ Chicken Run: Dawn of the Nugget Pe Netflix în 2023 ⬥ Choose Love ⬥ The Deepest Breath Pe Netflix în 2023 ⬥ Maestro ⬥ Monkey Man ⬥ The Monkey King Pe Netflix în 2023 ⬥ Nimona ⬥ The Out-Laws Pe Netflix în 2023 ⬥ Reptile ⬥ Rustin ⬥ Shirley ⬥Untitled Wes Anderson/Roald Dahl Film Pe Netflix în 2023 ⬥ Victim/Suspect