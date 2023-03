Filmul de pe Netflix care a luat Oscar în 2023: te ajută să vezi războiul cu alți ochi

Seara trecută, s-a încheiat cea mai nouă ediție a premiilor Oscar. Ediția din acest an a avut loc în Los Angeles – Dolby Theatre, în SUA a fost difuzată de ABC, iar în România s-a putut vedea pe Voyo, în format streaming.

Lista premiilor Oscar de anul acesta poate fi consultată aici.

Filmul de război All Quiet on the Western Front a fost nominalizat la categoria cel mai bun film, alături de „Avatar: The Way of Water”, „The Banshees of Inisherin”, „Elvis”, „Everything Everywhere All at Once”, „The Fabelmans”, „Tar”, “Top Gun: Maverick”, „Triangle of Sadness”, „Woman Talking”. Însă nu a câștigat marele premiu. „Everything Everywhere All at Once” a plecat acasă cu trofeul la această categorie.

All Quiet on the Western Front, cel mai bun film de război de pe Netflix

Cu toate astea, All Quiet on the Western Front a câștigat premiul Oscar pentru cel mai bun lungmetraj internaţional. De asemenea, filmul de pe Netflix „All Quiet on the Western Front” a fost marele câștigător și la British Academy Film Awards, cu șapte premii la categorii cheie.

Așadar, Nimic Nou pe Frontul de Vest este poate cel mai bun film de război pe care îl poți viziona acum pe Netflix. Este un film care îți trezește revoltă și care, evident, prezintă o serie de întorsături de situație pe care nu le-ai putea anticipa, dacă nu ai citit cartea.

Ca referință, All Quiet on the Western Front este un film german anti-război din 2022, bazat pe romanul cu același nume din 1929 al lui Erich Maria Remarque. Regizat de Edward Berger, îi are în distribuție pe Felix Kammerer, Albrecht Schuch, Daniel Brühl, Sebastian Hülk, Aaron Hilmer, Edin Hasanovic, dar și pe Devid Striesow.

Acest film înseamna cu atât mai mult acum, în contextul războiului din Ucraina, dar și altor conflicte în plină desfășurare de pe glob. Războiul nu trebuie să se întâmple, însă iată ambițiile unor generali „burtoși”, pe care i-am putea categorisi cu ușurință ca fiind siniștri, duc la pierderi de vieți omenești. Oameni care nu știu pentru ce luptă, poate nu cred în acele cauze, însă sunt obligați să o facă.